0,732 EUR -0,75% (12.09.2019, 15:31)



7,25 NOK -0,28% (11.09.2019)



NO0010081235



A0B733



D7G



Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G) ist ein Elektrolyse-Spezialist aus Norwegen. (12.09.2019/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nel-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Elektrolyse-Spezialisten Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die IAA starte heute offiziell in Frankfurt am Main. Während sich der Fokus auf die Top-Riege der deutschen Autobauer in Form von Volkswagen, Daimler und BMW und deren zukünftige Mobilitätsstrategie richte, dürfte die Aufmerksamkeit von kleineren innovativen Unternehmen weitaus geringer ausfallen. Dazu zähle auch die norwegische Nel.Nel sei mit einer kleinen Box auf der IAA in Frankfurt dabei. Dieser befinde sich Halle 5.0 im Themenpark "New Mobility World".Nel-Chef Jon André Løkke sei jedoch aktuell nicht auf der IAA vertreten. Der Firmenlenker präsentiere das Unternehmen auf der DNV GL Energy Transition Conference in Sandvika bei Oslo.Aktuell würden der Nel-Aktie die Impulse fehlen, trotz der Präsenz auf der heute beginnenden IAA und der Konferenz in Norwegen. Langfristig ist die Story aber klar intakt: Die norwegische Wasserstoffperle bleibt eine der aussichtsreichsten Spekulationen auf den Durchbruch der Wasserstoff-Technologie in sämtlichen Sektoren, so Michel Doepke von "Der Aktionär". (Analyse vom 12.09.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link