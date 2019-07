Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G) ist ein Elektrolyse-Spezialist aus Norwegen. (03.07.2019/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nel-Aktienanalyse vom Online-Anlagermagazin "Der Aktionär":Michel Doepke von "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Elektrolyse-Spezialisten Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Nel habe mit der Aufklärung des Vorfalls an der Wasserstofftankstelle bei Oslo ein transparentes Krisenmanagement betrieben und eine schnelle Kapitalmarktkommunikation bewiesen. Nun sei es an der Zeit, wieder den Blick auf operative Entwicklungen zu werfen. Die Pipeline sei gut gefüllt - nun sei es an der Zeit, die zahlreichen Projekte voranzutreiben und diese in lukrative Aufträge umzumünzen.Eine Folie von Nel zeige, welche vielseitigen Einsatzmöglichkeiten mit Wasserstoff bestünden. Das immense Potenzial in der Industrie und bei Power-to-X-Anwendungen gerate in diesem Zusammenhang zu häufig in Vergessenheit.Die Märkte, die sich Nel mit den Elektrolyse-Technologien eröffnen würden, seien gigantisch. Das Unternehmen habe viele prominente Partner wie Yara oder Vattenfall über das HYBRIT-Projekt an Bord, um auch Anlagen in großem Maßstab in die Realität umzusetzen. Doch auftragsseitig sei Nel in den letzten Wochen etwas die Puste ausgegangen, was aller Voraussicht nach auch mit der Explosion der Wasserstofftankstelle zu tun habe.Es bleibe dabei: Nel gehöre die Zukunft. Entsprechend ambitioniert sei auch die Bewertung des Unternehmens an der Börse. Einer Marktkapitalisierung von etwa 930 Millionen Euro stehe ein erwarteter Jahresumsatz von knapp 60 Millionen Euro gegenüber. Ergo: Es brauche weitere Aufträge, um die Bewertung zu rechtfertigen.Investierte Anleger bleiben an Bord, sollten sich jedoch in den kommenden Wochen nach den Turbulenzen durch die Tankstellen-Explosion von einer erhöhten Volatilität nicht aus der Ruhe bringen lassen, so Michel Doepke von "Der Aktionär". (Analyse vom 03.07.2019)