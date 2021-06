Börsenplätze Nel-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Nel-Aktie:

1,9975 EUR -4,29% (30.06.2021, 17:31)



Oslo-Aktienkurs Nel-Aktie:

20,08 NOK -6,39% (30.06.2021, 16:29)



ISIN Nel-Aktie:

NO0010081235



WKN Nel-Aktie:

A0B733



Ticker-Symbol Nel-Aktie:

D7G



Kurzprofil Nel ASA:



Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G) ist ein norwegisches Unternehmen, das im Bereich erneuerbare Energien tätig ist. Die Gesellschaft liefert optimale Lösungen für die Erzeugung, Speicherung und Verteilung von Wasserstoff und bedient Industrie-, Energie- und Gasunternehmen mit Wasserstofftechnologien. Die Wasserstofflösungen von Nel decken wichtige Teile der Wertschöpfungskette ab: Von Wasserstoffproduktionstechnologien bis hin zu Wasserstofftankstellen, die der Industrie den Übergang zu grünem Wasserstoff ermöglichen, und Brennstoffzellen-Elektrofahrzeugen, die die gleiche Kraftstoffversorgung und Reichweite bieten wie Fahrzeuge mit fossilen Brennstoffen heute. (30.06.2021/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nel-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Laurenz Föhn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Wasserstoff-Spezialisten Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G) unter die Lupe.Die kanadische Bank RBC habe die Einstufung für die Nel-Aktie nach einem Online-Treffen mit CEO André Løkke auf "outperform" mit einem Kursziel von 27 NOK (Norwegische Kronen, umgerechnet 2,65 Euro) belassen. Das Papier könne davon jedoch nicht profitieren und verliere in einem schwachen Gesamtmarkt mehr als 6% an der Börse in Oslo.Nel gehöre zu den stärksten Aktien, um auf grünen Wasserstoff zu setzen. So laute die Bewertung von Analyst Erwan Kerouredan in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Experte habe bereits vor zwei Wochen die Norweger als klaren Marktführer in diesem Bereich bezeichnet.Nach dem Gespräch mit Konzernchef André Løkke sehe sich der Analyst in seiner vorherigen Einschätzung offenbar bestätigt. Er schreibe nun, dass sich "das Geschäftsmodell mit der Aussicht auf ein weiter schnelles Wachstum bewähre". Aus diesem Grund gebe es für ihn keinen Grund, sein bisheriges Rating und sein Kursziel zu ändern.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link