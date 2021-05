Börsenplätze Nel-Aktie:



Kurzprofil Nel ASA:



Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G) ist ein norwegisches Unternehmen, das im Bereich erneuerbare Energien tätig ist. Die Gesellschaft liefert optimale Lösungen für die Erzeugung, Speicherung und Verteilung von Wasserstoff und bedient Industrie-, Energie- und Gasunternehmen mit Wasserstofftechnologien. Die Wasserstofflösungen von Nel decken wichtige Teile der Wertschöpfungskette ab: Von Wasserstoffproduktionstechnologien bis hin zu Wasserstofftankstellen, die der Industrie den Übergang zu grünem Wasserstoff ermöglichen, und Brennstoffzellen-Elektrofahrzeugen, die die gleiche Kraftstoffversorgung und Reichweite bieten wie Fahrzeuge mit fossilen Brennstoffen heute. (04.05.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nel-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Wasserstoff-Spezialisten Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G) unter die Lupe.Nel habe im ersten Quartal 2021 ein klares Umsatzwachstum erzielt, darüber hinaus befinde sich der Auftragsbestand auf einem Rekordniveau. Allerdings sei das norwegische Unternehmen trotzdem noch tiefer in die roten Zahlen gerutscht. Den starken langfristigen Ausblick bestätige die Gesellschaft.Dem Vernehmen nach sei der Umsatz im Berichtszeitraum um 24% auf 156,9 Mio. NOK (Norwegische Kronen, 15,7 Mio. Euro) gestiegen. Per Ende März habe sich der Auftragsbestand auf 1.085 Mio. NOK (108,5 Mio. Euro) belaufen. Das entspreche einem Plus von satten 83% im Vergleich zum Vorjahreszeitraum.Das EBITDA werde aber weiter von einmaligen und Anlaufkosten belastet. Bei dieser Kennziffer habe Nel einen Fehlbetrag von 74,3 Mio. NOK (7,4 Millionen Euro) verbucht. Allerdings verfüge das Unternehmen über eine komfortable Cashposition, um das zu kompensieren. Zum Ende des ersten Quartals hätten sich die liquiden Mittel auf 3,25 Mrd. NOK (320 Mio. Euro) belaufen.In der aktuellen Phase der Unternehmensentwicklung würden die Quartalszahlen von Nel nur eine untergeordnete Rolle spielen. Wichtiger sei, dass die Skandinavier in den kommenden Wochen und Monaten den Zuschlag für weitere große Projekte respektive Anlagen erhalten würden, um die weiterhin hohe Bewertung zu rechtfertigen. Investierte Anleger sollten den Stopp bei 1,90 Euro beachten, so Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 04.05.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link