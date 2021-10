Tradegate-Aktienkurs Nel-Aktie:

1,7955 EUR +1,01% (28.10.2021, 09:18)



Euronext Oslo-Aktienkurs Nel-Aktie:

17,38 NOK -0,20% (28.10.2021, 09:04)



ISIN Nel-Aktie:

NO0010081235



WKN Nel-Aktie:

A0B733



Ticker-Symbol Nel-Aktie:

D7G



Euronext Oslo-Symbol Nel-Aktie:

NEL



Kurzprofil Nel ASA:



Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G, Euronext Oslo-Symbol: NEL) ist ein norwegisches Unternehmen, das im Bereich erneuerbare Energien tätig ist. Die Gesellschaft liefert optimale Lösungen für die Erzeugung, Speicherung und Verteilung von Wasserstoff und bedient Industrie-, Energie- und Gasunternehmen mit Wasserstofftechnologien. Die Wasserstofflösungen von Nel decken wichtige Teile der Wertschöpfungskette ab: Von Wasserstoffproduktionstechnologien bis hin zu Wasserstofftankstellen, die der Industrie den Übergang zu grünem Wasserstoff ermöglichen, und Brennstoffzellen-Elektrofahrzeugen, die die gleiche Kraftstoffversorgung und Reichweite bieten wie Fahrzeuge mit fossilen Brennstoffen heute. (28.10.2021/ac/a/a)



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Nel-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in ihrer aktuellen Chartanalyse die Aktie des Wasserstoff-Spezialisten Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G, Euronext Oslo-Symbol: NEL) unter die Lupe."Auf allen Ebenen: überzeugend!" Mit dieser Überschrift lasse sich die charttechnische Ausgangslage der Nel-Aktie derzeit treffend zusammenfassen. Charttechnisch habe sich der Bruch des Aufwärtstrends seit Juni 2017 (akt. bei 14,30 NOK (Norwegische Krone)) als "false break" erwiesen. Gleichzeitig sei es dem Papier wenig später gelungen den im Januar etablierten Korrekturtrend (akt. bei 14,71 NOK) zu den Akten zu legen und damit die drohende Schulter-Kopf-Schulter-Formation zu negieren.Begleitet würden diese vielversprechenden Chartsignale von nicht minderbedeutenden Indikatorweichenstellungen. So habe der MACD jüngst auf sehr niedrigem Niveau ein positives Schnittmuster geliefert. Im Verlauf der Relativen Stärke (Levy) liege zudem eine abgeschlossene Bodenbildung vor. Dank des Überwindens des Schwellenwertes von 1 signalisiere der Trendfolger zudem wieder einen idealtypischen Haussetrend. Die 38-Wochen-Linie (akt. bei 18,94 NOK) definiere nun ein erstes Anlaufziel. Perspektivisch sollten aber sogar die Hochs von 2020 bei gut 23 NOK wieder ins Blickfeld rücken.Eine Absicherung auf Basis der Kreuzunterstützung aus den beiden oben genannten Trendlinien gewährleistet ein attraktives Chance/Risiko-Verhältnis, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt. (Analyse vom 28.10.2021)Börsenplätze Nel-Aktie: