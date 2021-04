Börsenplätze Nel-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Nel-Aktie:

2,432 EUR -2,89% (30.04.2021, 17:54)



Oslo-Aktienkurs Nel-Aktie:

24,18 NOK -3,23% (28.04.2021, 16:28)



ISIN Nel-Aktie:

NO0010081235



WKN Nel-Aktie:

A0B733



Ticker-Symbol Nel-Aktie:

D7G



Kurzprofil Nel ASA:



Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G) ist ein norwegisches Unternehmen, das im Bereich erneuerbare Energien tätig ist. Die Gesellschaft liefert optimale Lösungen für die Erzeugung, Speicherung und Verteilung von Wasserstoff und bedient Industrie-, Energie- und Gasunternehmen mit Wasserstofftechnologien. Die Wasserstofflösungen von Nel decken wichtige Teile der Wertschöpfungskette ab: Von Wasserstoffproduktionstechnologien bis hin zu Wasserstofftankstellen, die der Industrie den Übergang zu grünem Wasserstoff ermöglichen, und Brennstoffzellen-Elektrofahrzeugen, die die gleiche Kraftstoffversorgung und Reichweite bieten wie Fahrzeuge mit fossilen Brennstoffen heute. (30.04.2021/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nel-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Laurenz Föhn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Wasserstoff-Spezialisten Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G) unter die Lupe.Wie beim Nachrichtendienst Bloomberg zu lesen sei, habe die Investmentbank Panmure Gordon & Co am Donnerstag die Nel-Aktie neu in ihre Coverage aufgenommen. Die erste Studie rund um die norwegische Wasserstoff-Firma lese sich äußerst positiv. Es werde klar zum Kauf empfohlen und das Kursziel liege mit 33 Norwegischen Kronen (NOK; 3,30 Euro) rund 35 Prozent über dem aktuellen Kurs.Investoren hätten sich allerdings bislang zu keinem Freudentaumel hinreißen lassen und würden auch vor dem Wochenende keine neuen Risiken eingehen. Vielmehr würden die Anleger auf die Veröffentlichung der Ergebnisse für das erste Quartal warten, die für kommenden Dienstag-Morgen angekündigt worden seien.Im Vorfeld der anstehenden Veröffentlichung der Quartalsergebnisse sollten Anleger keine unnötigen Risiken eingehen. Charttechnisch werde es erst spannend, sobald die Nel-Aktie die 27-NOK-Marke (2,70 Euro) nachhaltig überwunden habe. Dies wäre ein eindeutig bullishes Kaufsignal und würde das Ende der Seitwärtsphase markieren.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link