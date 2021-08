Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Nel-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Nel-Aktie:

1,4495 EUR +3,31% (25.08.2021, 14:44)



Oslo-Aktienkurs Nel-Aktie:

14,62 NOK +5,60% (24.08.2021, 16:29)



ISIN Nel-Aktie:

NO0010081235



WKN Nel-Aktie:

A0B733



Ticker-Symbol Nel-Aktie:

D7G



Kurzprofil Nel ASA:



Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G) ist ein norwegisches Unternehmen, das im Bereich erneuerbare Energien tätig ist. Die Gesellschaft liefert optimale Lösungen für die Erzeugung, Speicherung und Verteilung von Wasserstoff und bedient Industrie-, Energie- und Gasunternehmen mit Wasserstofftechnologien. Die Wasserstofflösungen von Nel decken wichtige Teile der Wertschöpfungskette ab: Von Wasserstoffproduktionstechnologien bis hin zu Wasserstofftankstellen, die der Industrie den Übergang zu grünem Wasserstoff ermöglichen, und Brennstoffzellen-Elektrofahrzeugen, die die gleiche Kraftstoffversorgung und Reichweite bieten wie Fahrzeuge mit fossilen Brennstoffen heute. (25.08.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nel-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Tim Temp vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Wasserstoff-Spezialisten Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Aktien im Wasserstoff-Universum würden sich im Laufe der Handelswoche freundlich zeigen. Die Anteile des norwegischen Wasserstoff-Spezialisten Nel würden vom bullishen Umfeld ebenfalls beflügelt und würden zum Rebound ansetzen. Die Lage helle sich damit nun wieder auf, nachdem der Titel zuvor abgeschmiert sei. Anleger würden jetzt auf diese Marken achten.Die Nel-Aktie habe schwere Monate hinter sich und sei zuletzt unter die Stopp-Marke bei 1,40 Euro gefallen. Im Verlauf der umfangreichen Korrektur habe der Titel in der vergangenen Woche ein neues Jahrestief bei 13,01 Norwegische Kronen (NOK) markiert. Der Kurs habe zunächst einige Tage ohne Richtung auf diesem Level und leitete nun die Erholung eingependelt.Vom Tief aus habe die Aktie seit Montag rund 17 Prozent zugelegt. Dabei habe der Titel bereits einen ersten Ausbruch über den Widerstand bei 14,65 NOK gemeistert und damit ein kurzfristiges technisches Kaufsignal generiert. Wichtig sei jetzt, dass das Momentum positiv bleibe und der Kurs möglichst zeitnahe den Sprung über den nächsten Widerstand bei 15,95 NOK meistere.Die Anleger seien auf breiter Front in Kauflaune und so ziehe auch die Aktie von Nel im Wochenverlauf stark an. Entwarnung könne noch nicht gegeben werden, aber der erste Schritt in Richtung nachhaltiger Erholung sei gemacht. DER AKTIONÄR behält das Wertpapier auf der Watchlist, so Tim Temp von "Der Aktionär" zur Nel-Aktie. (Analyse vom 25.08.2021)Hinweis auf Interessenkonflikte: Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Nel.