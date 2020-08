Tradegate-Aktienkurs Nel-Aktie:

Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nel-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Wasserstoff-Spezialisten Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G) unter die Lupe.Die Privatbank Berenberg habe im Rahmen einer Clean-Energy-Studie die Nel-Aktie unter die Lupe genommen. In einer Ersteinschätzung laute das Rating "buy" mit einem Kursziel von 23 Norwegische Kronen.Die Nel-Aktie habe in den letzten Tagen wieder Fahrt aufgenommen. Die Berenberg-Studie habe dem Titel u.a. Rückenwind verliehen. Ob das jüngste Zahlenwerk die Wasserstoff-Aktie anschiebe, werde sich am Mittwoch zeigen. Dann werde der Wasserstoff-Spezialist die Zahlen zum abgelaufenen zweiten Quartal präsentieren.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Nel-Aktie: