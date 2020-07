Börsenplätze Nel-Aktie:



Kurzprofil Nel ASA:



Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G) ist ein Elektrolyse-Spezialist aus Norwegen.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nel-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Wasserstoff-Spezialisten Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G) unter die Lupe.Hyundai wolle Brennstoffzellen-Lkw auf Schweizer Straßen bringen. Die ersten Trucks würden nun verschifft. Um einen reibungslosen Einsatz zu gewährleisten, brauche es die nötige Wasserstoff-Infrastruktur. Nel habe bereits Technologien in die Schweiz geliefert und erhoffe sich weitere Aufträge.Wie Nel-Chef Jon André Løkke twittere, befänden sich die ersten zehn Hyundai-Trucks auf dem Weg nach Europa. Diese sollten im August ankommen.Auch außerhalb der Schweiz würden sich für Nel im Zusammenhang mit Hyundai Chancen eröffnen. "Wir arbeiten auch mit H2Energy hier in Norwegen im Rahmen eines Joint Ventures namens Green H2 Norway zusammen. Dieses Projekt hat das Ziel, Hyundai-Lkw in Norwegen auszurollen", erkläre Løkke. "Wir wollen Hyundai in der Schweiz, Norwegen und gegebenenfalls an anderen Orten unterstützen."Michel Doepke von "Der Aktionär" rät, bei der Nel-Aktie die Gewinne laufen zu lassen! (Analyse vom 06.07.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link