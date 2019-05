Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze Nel-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Nel-Aktie:

0,8571 EUR -4,12% (09.05.2019, 09:24)



Oslo Stock Exchange-Aktienkurs Nel-Aktie:

8,46 NOK (Norwegische Krone) +13,10% (08.05.2019)



ISIN Nel-Aktie:

NO0010081235



WKN Nel-Aktie:

A0B733



Ticker-Symbol Nel-Aktie:

D7G



Kurzprofil Nel-Aktie:



Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G) ist ein Elektrolyse-Spezialist aus Norwegen. (09.05.2019/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nel-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Elektrolyse-Spezialisten Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G) unter die Lupe.Die Performance, die die Nel-Aktie in den zurückliegenden Monaten auf das Börsenparkett gelegt habe, sei beeindruckend. Seit Erstempfehlung in einem Aktienreport liege die "Aktionär"-Empfehlung 200 Prozent im Plus. Inzwischen komme Nel auf einen Börsenwert von über einer Milliarde Euro - und das bei einem erwarteten Jahresumsatz von gut 62 Millionen Euro. Doch dem Unternehmen gehöre die Zukunft.Die Zahlen zum ersten Quartal hätten weitestgehend im Rahmen der Erwartungen gelegen. Nel mache nach wie vor keine Gewinne, der Umsatz sei moderat geklettert. "Wir erwarten bessere Umsätze im zweiten Halbjahr", so Nel-Chef Jon André Løkke während der Zahlenpräsentation. Dafür sei der Auftragsbestand überragend.Nel wolle die laut eigenen Angaben führende Wasserstofftechnologie stetig weiterentwickeln und verbessern. Das habe der Firmenlenker der Norweger bereits gegenüber "Der Aktionär" bestätigt. Dazu zähle der vor Kurzem ins Portfolio aufgenommene großformatige containerisierte PEM-Elektrolyseur.Die optimistischen Aussagen und die solide Zahlenvorstellung hätten an der Börse regen Anklang gefunden. Die Aktie sei auf ein neues Rekordhoch geschossen. Allmählich werde die Luft dünner, eine charttechnische Abkühlung sei inzwischen überfällig.Daher sollten Neueinsteiger einen klaren Kursrücksetzer abwarten, so Michel Doepke von "Der Aktionär". (Analyse vom 09.05.2019)