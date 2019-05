Börsenplätze Nel-Aktie:



Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G) ist ein Elektrolyse-Spezialist aus Norwegen. (27.05.2019/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nel-Aktienanalyse von Michel Doepke, Redakteur des Online-Anlegermagazins "Der Aktionär":Michel Doepke von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Elektrolyse-Spezialisten Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G) unter die Lupe.Die Nel-Aktie sei einfach nicht zu bremsen: Bei 9,20 NOK habe die Wasserstoffperle ein neues Rekordhoch erreicht. Von Unternehmensseite seien indes keine Neuigkeiten zu verzeichnen. Doch in China gebe es Bewegung in Sachen Wasserstoff. Offensichtlich würden die Planungen für eine Betankungsinfrastruktur Formen annehmen.Wie "Xinhuanet" berichte, würden die chinesischen Provizen im Osten des Landes den Einsatz von Wasserstoff-Brennstoffzellenfahrzeugen beschleunigen. Dies gehe aus einem am Freitag publizierten Regionalplan vor. Demnach solle bis 2030 im Jangtse-Flussdelta (bei Schanghai) eine Wasserstoff-Infrastruktur entstehen. In der gesamten Region seien 500 Wasserstoff-Tankstellen geplant.Inwiefern der Elektrolyse-Spezialist in den Genuss neuer Aufträge aus China komme, bleibe abzuwarten. Doch die jüngsten Meldungen würden zeigen: Das Reich der Mitte meine es offenbar ernst mit dem Swing hin zu brennstoffzellenbetriebenen Fahrzeugen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link