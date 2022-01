Tradegate-Aktienkurs Nel-Aktie:

1,313 EUR -5,54% (18.01.2022, 20:26)



Euronext Oslo-Aktienkurs Nel-Aktie:

12,93 NOK -7,15% (18.01.2022, 17:15)



ISIN Nel-Aktie:

NO0010081235



WKN Nel-Aktie:

A0B733



Ticker-Symbol Nel-Aktie:

D7G



Euronext Oslo-Symbol Nel-Aktie:

NEL



Kurzprofil Nel ASA:



Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G, Euronext Oslo-Symbol: NEL) ist ein norwegisches Unternehmen, das im Bereich erneuerbare Energien tätig ist. Die Gesellschaft liefert optimale Lösungen für die Erzeugung, Speicherung und Verteilung von Wasserstoff und bedient Industrie-, Energie- und Gasunternehmen mit Wasserstofftechnologien. Die Wasserstofflösungen von Nel decken wichtige Teile der Wertschöpfungskette ab: Von Wasserstoffproduktionstechnologien bis hin zu Wasserstofftankstellen, die der Industrie den Übergang zu grünem Wasserstoff ermöglichen, und Brennstoffzellen-Elektrofahrzeugen, die die gleiche Kraftstoffversorgung und Reichweite bieten wie Fahrzeuge mit fossilen Brennstoffen heute. (18.01.2022/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nel-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G, Euronext Oslo-Symbol: NEL) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Nel-Aktie setze am Dienstag ihren Abwärtstrend fort und breche an der Heimatbörse in Oslo bei hohen Umsätzen um weitere sieben Prozent ein. Das 52-Wochen-Tief sei damit nur einen Katzensprung weit entfernt und könnte in den nächsten Tagen getestet werden. "Aktionär"-Leser seien inzwischen ausgestoppt.Auf 12,93 Norwegische Kronen sei die Aktie am Dienstag gefallen, nachdem sie im November noch bei 20 Kronen notiert habe. Das 52-Wochen-Tief bei 11,89 Kronen sei damit nur noch acht Prozent entfernt. Sollte der Abwärtstrend auch dort nicht gestoppt werden, drohe ein weiteres Absacken in Richtung 11,20 beziehungsweise 10,00 Kronen.Umgerechnet in Euro sei die Nel-Aktie auf 1,31 Euro gefallen. Das bedeute, dass die Aktie vorerst nicht mehr in der Empfehlungsliste des "Aktionär" geführt wird. Der Stoppkurs habe bei 1,35 Euro gelegen, das Minus seit Empfehlung belaufe sich auf drei Prozent. (Analyse vom 18.01.2022)Börsenplätze Nel-Aktie: