Tradegate-Aktienkurs Nel-Aktie:

0,5955 EUR -3,80% (14.06.2019, 10:37)



Oslo Stock Exchange-Aktienkurs Nel-Aktie:

5,84 NOK +13,84% (13.06.2019, 16:25)



ISIN Nel-Aktie:

NO0010081235



WKN Nel-Aktie:

A0B733



Ticker-Symbol Nel-Aktie:

D7G



Kurzprofil Nel-Aktie:



Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G) ist ein Elektrolyse-Spezialist aus Norwegen. (14.06.2019/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nel-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann von "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Elektrolyse-Spezialisten Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G) in einer aktuellen Aktienanalyse im "Der Aktionär TV" unter die Lupe.Gestern sei die Meldung gekommen, dass Nel an dem Vorfall an der Wasserstoff-Tankstelle bei Oslo nicht schuld sei. Die Nel-Aktie sei danach extrem gestiegen und habe die 200-Tage-Linie zurückerobert. Wenn Nel wirklich keine Schuld trägt, dann könnte die Aktie wieder nach oben gehen, so Thomas Bergmann, Redakteur beim Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 14.06.2019)Die vollständige Analyse von Thomas Bergmann, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV", können Sie HIER abrufen.Börsenplätze Nel-Aktie: