Kurzprofil Nel ASA:



Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G) ist ein norwegisches Unternehmen, das im Bereich erneuerbare Energien tätig ist. Die Gesellschaft liefert optimale Lösungen für die Erzeugung, Speicherung und Verteilung von Wasserstoff und bedient Industrie-, Energie- und Gasunternehmen mit Wasserstofftechnologien. Die Wasserstofflösungen von Nel decken wichtige Teile der Wertschöpfungskette ab: Von Wasserstoffproduktionstechnologien bis hin zu Wasserstofftankstellen, die der Industrie den Übergang zu grünem Wasserstoff ermöglichen, und Brennstoffzellen-Elektrofahrzeugen, die die gleiche Kraftstoffversorgung und Reichweite bieten wie Fahrzeuge mit fossilen Brennstoffen heute. (08.03.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nel-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Laurenz Föhn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Wasserstoff-Spezialisten Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G) unter die Lupe.Der Ausverkauf bei Wasserstoff-Aktien habe sich in der vergangenen Woche fortgesetzt. An der Heimatbörse in Oslo habe die Nel-Aktie auf Wochensicht 17 Prozent verloren. Auch heute habe sich die steile Abwärtsbewegung erneut beschleunigt. Charttechnisch betrachtet sehe die Lage jetzt spannend aus, da sich ein Turnaround anbahnen könnte.Ausgehend vom Mehrjahreshoch bei 3,40 Euro habe die aktuelle Korrektur zu Verlusten von fast 40 Prozent geführt. Mit Blick auf den Chart sei nun ein interessantes Preisniveau erreicht worden. Denn die Nel-Aktie habe die 200-Tage-Linie bei 2,20 Euro erreicht und am Freitag diese sogar kurzzeitig unterschritten.Aus charttechnischer Sicht wäre eine Stabilisierung oberhalb des gleitenden Durchschnitts ein erster Schritt, um die Abwärtsbewegung der letzten Wochen zu stoppen. Könnten die Bullen das Ruder wieder übernehmen, wären die nächsten charttechnischen Hürden das Doppeltop bei 2,20 und die 100-Tage-Linie bei 2,44 Euro.Die nächsten Tage würden Aufschluss darüber geben, ob der Turnaround an der 200-Tage-Linie erfolge. Erst wenn sich die Nel-Aktie nachhaltig über der Unterstützung bei der GD200 halten kann und das Doppeltop bei 2,20 und die 100-Tage-Linie bei 2,44 Euro überwindet, ist an einen Aufschwung zu denken, so Laurenz Föhn von "Der Aktionär". (Analyse vom 08.03.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link