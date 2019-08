Frankfurt-Aktienkurs Nektar Therapeutics-Aktie:

17,37 EUR -33,13% (09.08.2019, 17:08)



Tradegate-Aktienkurs Nektar Therapeutics-Aktie:

18,00 EUR -31,93% (09.08.2019, 17:50)



NASDAQ-Aktienkurs Nektar Therapeutics-Aktie:

19,83 USD -32,94% (09.08.2019, 17:54)



ISIN Nektar Therapeutics-Aktie:

US6402681083



WKN Nektar Therapeutics-Aktie:

165417



Ticker-Symbol Nektar Therapeutics-Aktie:

ITH



NASDAQ Ticker-Symbol Nektar Therapeutics-Aktie:

NKTR



Kurzprofil Nektar Therapeutics Inc.:



Nektar Therapeutics (ISIN: US6402681083, WKN: 165417, Ticker-Symbol: ITH, NASDAQ-Symbol: NKTR), gegründet in 1998, ist ein biopharmazeutisches Unternehmen, das Arzneimittel in Bereichen mit hohem medizinischen Bedarf entdeckt und entwickelt. Die Forschungs- und Entwicklungspipeline des Unternehmens für neue Prüfpräparate umfasst Behandlungen für Krebs, Autoimmunerkrankungen und chronische Schmerzen. (09.08.2019/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





New York (www.aktiencheck.de) - Nektar Therapeutics-Aktienanalyse der Analystin Jessica Fye von J.P. Morgan Securities:Laut einer Aktienanalyse vertritt Jessica Fye, Analystin bei J.P. Morgan Securities, gegenüber den Aktien von Nektar Therapeutics (ISIN: US6402681083, WKN: 165417, Ticker-Symbol: ITH, NASDAQ-Symbol: NKTR) nur noch eine neutrale Haltung.Nektar Therapeutics habe im Zusammenhang mit der Veröffentlichung des Q2-Berichts eine ganze Reihe von negativen Nachrichten bekannt gegeben.Dabei gehe es u.a. um Produktionsprobleme hinsichtlich Bempegaldesleukin und die Einschränkung der Spielraums bei der Zusammenarbeit mt Bristol-Myers Squibb oder fehlende Daten zu einer Lungen-Studie.Nach Angaben von J.P. Morgan Securities sei es gar nicht so einfach festzulegen, welche Nachricht besonders negativ sei. Aber die Kombination der verschiedenen Hiobsbotschaften mache eine vorsichtigere Haltung zunächst unausweichlich, so die Analystin Jessica Fye. Auf kurze Sicht sei kaum ein Katalysator auszumachen, der zu einer Umkehrung des negativen Sentiments beitragen könne.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Nektar Therapeutics-Aktie: