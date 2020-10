Die gestern veröffentlichten Wirtschaftsdaten seien ebenfalls gemischt ausgefallen: Während die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe geringer als erwartet ausgefallen seien, hätten sowohl der Markit-Einkaufsmanagerindex als auch der ISM für das verarbeitende Gewerbe zwar im expansiven Bereich gelegen, aber unter den Erwartungen. Die Stimmung belastet habe vor allem die anhaltende Hängepartie beim Corona-Hilfspaket. Zwar habe der US-Finanzminister Mnuchin Fortschritte bei den Verhandlungen signalisiert, doch eine Lösung habe bislang nicht erzielt werden können.



Af der Rohstoffseite habe der Goldpreis gestern wieder zulegen können, habe aber bereits heute Morgen einen Teil seiner Zugewinne wieder abgegeben. Das schwarze Gold hingegen sei unter deutlichen Verkaufsdruck geraten, wobei neben der fragilen Nachfrageseite vor allem die Öl-Förderausweitung einiger Länder (Libyen, Irak etc.) belastet habe.



Für Europa würden die Analysten der Raiffeisen Bank International AG heute einen negativen Handelsstart erwarten (Stichwort: Corona-Erkarankung des US-Präsidenten!). (02.10.2020/ac/a/m)





Wien (www.aktiencheck.de) - Gemischt beendeten die wichtigsten US-Aktienindices den ersten Handelstag des Schlussquartals, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Es hätten sowohl der Dow Jones (ISIN: US2605661048, WKN: 969420) als auch der S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) im Handelsverlauf an Schwung verloren und seien kurzzeitig ins Minus gwerutscht, ehe sie schlussendlich ein moderates Plus hätten vorweisen können. Anders habe es sich die Technologiebörse NASDAQ verhalten, die ihre anfänglichen Kurszuwächse sukzessive habe ausbauen können.