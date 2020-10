NYSE-Aktienkurs Nautilus -Aktie:

25,96 USD -3,17% (22.10.2020, 0:30)



ISIN Nautilus-Aktie:

US63910B1026



WKN Nautilus -Aktie:

887012



Ticker-Symbol Nautilus-Aktie Deutschland:

DF3



NYSE-Ticker-Symbol Nautilus-Aktie:

NLS



Kurzprofil Nautilus Inc.:



Nautilus (ISIN: US63910B1026, WKN: 887012, Ticker-Symbol: DF3, NYSE Ticker-Symbol: NLS) ist ein Unternehmen für Fitnessprodukte für Verbraucher. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Direkt und Einzelhandel. Zu den Hauptgeschäftsaktivitäten gehören die Entwicklung, Entwicklung, Beschaffung und Vermarktung von Cardio- und Krafttrainingsprodukten und dazugehörigem Zubehör für den Gebrauch durch den Verbraucher, vor allem in den USA und Kanada, aber auch auf internationalen Märkten außerhalb Nordamerikas.



Das Direktgeschäft bietet den Verbrauchern über Fernsehwerbung, Kataloge und das Internet Produkte direkt an. Im Direktgeschäft vermarktet und verkauft das Unternehmen seine Produkte, hauptsächlich Bowflex Cardio- und Kraftprodukte, direkt an die Verbraucher. Der Einzelhandel bietet seine Produkte über ein Netzwerk von unabhängigen Einzelhandelsunternehmen und Fachhändlern mit Geschäften und Websites in den USA und international an. Im Einzelhandelsgeschäft vermarktet und verkauft das Unternehmen eine Reihe von Fitnessgeräten für Verbraucher unter den Marken Nautilus, Octane Fitness, Schwinn, Universal und Bowflex. (22.10.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nautilus-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Nautilus Inc. (ISIN: US63910B1026, WKN: 887012, Ticker-Symbol: DF3, NYSE Ticker-Symbol: NLS) unter die Lupe.Der Trend zu "Stay fit at home" befeuere Nautilus an der Börse weiter. Die Aktie des Herstellers von Geräten für Cardio- und Krafttraining habe den wirchtigen Widerstand im Bereich 25 USD schwungvoll genommen. Doch nach dem Widerstand sei vor dem Widerstand: Es warte die nächste wichtige Hürde bei 30 USD (Hoch aus dem Jahr 2005).Nautilus profitiere stark davon, dass immer Menschen in der Coronakrise Fitnessstudios meiden und dafür zu Hause ihrem Kraft- und Ausdauertraining nachgehen würden. Das US-Unternehmen, 1970 von der Fitnesslegende Arthur Jones gegründet, biete eine breite Produktpalette an: vom Laufband über den Klimmzugturm bis zu Hanteln und Kettlebells.Investierte Anleger sollten die Gewinne laufen lassen, so Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 21.10.2020)Börsenplätze Nautilus-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Nautilus-Aktie:21,20 EUR -3,64% (22.10.2020, 09:46)