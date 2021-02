Tradegate-Aktienkurs Nautilus-Aktie:

26,80 EUR +10,74% (15.02.2021, 10:24)



NYSE-Aktienkurs Nautilus -Aktie:

29,16 USD +4,40% (12.02.2021)



ISIN Nautilus-Aktie:

US63910B1026



WKN Nautilus -Aktie:

887012



Ticker-Symbol Nautilus-Aktie Deutschland:

DF3



NYSE-Ticker-Symbol Nautilus-Aktie:

NLS



Kurzprofil Nautilus Inc.:



Nautilus (ISIN: US63910B1026, WKN: 887012, Ticker-Symbol: DF3, NYSE Ticker-Symbol: NLS) ist ein Unternehmen für Fitnessprodukte für Verbraucher. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Direkt und Einzelhandel. Zu den Hauptgeschäftsaktivitäten gehören die Entwicklung, Entwicklung, Beschaffung und Vermarktung von Cardio- und Krafttrainingsprodukten und dazugehörigem Zubehör für den Gebrauch durch den Verbraucher, vor allem in den USA und Kanada, aber auch auf internationalen Märkten außerhalb Nordamerikas.



Das Direktgeschäft bietet den Verbrauchern über Fernsehwerbung, Kataloge und das Internet Produkte direkt an. Im Direktgeschäft vermarktet und verkauft das Unternehmen seine Produkte, hauptsächlich Bowflex Cardio- und Kraftprodukte, direkt an die Verbraucher. Der Einzelhandel bietet seine Produkte über ein Netzwerk von unabhängigen Einzelhandelsunternehmen und Fachhändlern mit Geschäften und Websites in den USA und international an. Im Einzelhandelsgeschäft vermarktet und verkauft das Unternehmen eine Reihe von Fitnessgeräten für Verbraucher unter den Marken Nautilus, Octane Fitness, Schwinn, Universal und Bowflex. (15.02.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nautilus-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Nautilus Inc. (ISIN: US63910B1026, WKN: 887012, Ticker-Symbol: DF3, NYSE Ticker-Symbol: NLS) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Aktion sei gut gemeint gewesen, trotzdem habe sie keine Chance gehabt. Die Ordnungsämter hätten bereits vier Outdoor-Gyms der Kette McFit nach nur einem Tag wieder geschlossen. Kraftsportlern bleibe damit weiterhin keine andere Wahl, als in den eigenen vier Wänden zu trainieren. Gewichte und Cardiogeräte fürs Home-Gym liefere der US-Konzern Nautilus.Nautilus sei an der Börse seit Monaten stark gefragt. Die Aktie habe in der vergangenen Woche ein neues Rekordhoch erklommen. Seit dem Tief im März 2020 habe der Kurs um 2.200 Prozent zugelegt.Die Spekulation der Börse: den Fitnessstudios könnte das gleiche Schicksal drohen wie den Internetcafés, die mit der Erfindung des Smartphones von der Bildfläche verschwunden seien. Im Jahr 2021 hätten sich Millionen Sportfans zu Hause ein Gym eingerichtet. 60 Prozent würden sagen, dass sie zu Hause besser trainieren könnten als im Fitnessstudio."Der Aktionär" habe Nautilus bereits im vergangenen Jahr empfohlen, sei dann aber mit ansehnlichem Gewinn ausgestoppt worden. Nachdem der Titel ein frisches Kaufsignal geliefert hat, erfolgte nun die Neuempfehlung, so Andreas Deutsch. Stoppkurs: 18 Euro. (Analyse vom 15.02.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Nautilus-Aktie: