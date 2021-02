Einschätzung

Strong Outperformer



Kursziele Kursziel 12M: 1,50 EUR



Kurschance: 188%



Kursziel 24M: 3,00 EUR



Kurschance: 477% Stammdaten ISIN: CA65542J2056



WKN: A2JE8T



Ticker: N7R1



TSX.V: NRM Kursdaten Kurs: 0,520 EUR



52W Hoch: 0,850 EUR



52W Tief: 0,060 EUR Aktienstruktur Aktienanzahl: 68,05 Mio.



Market Cap (€): 35,38 Mio. Chance / Risiko Interessenkonflikte Es liegen Interessenkon-flikte nach §34 WpHG vor. Bitte lesen Sie dazu unseren Disclaimer. Executive Summary 23.02.2021

Nächster Volltreffer - 10,62 Mrd $ Lithium entdeckt

Lithium Hot Stock im Visier von Tesla ($TSLA), GM ($GM) und Ford ($F)

Unser 477% Lithium Hot Stock Noram Ventures Inc. (ISIN CA65542J2056 / WKN A2JE8T, Ticker: N7R1, TSX.V Symbol: NRM, #NRM, $NRM) meldet heute Morgen den nächsten Volltreffer im Rahmen seines Phase V Bohrprogramms auf der potentiellen Weltklasse-Lithium-Lagerstätte Zeus im Clayton Valley, Nevada, USA. Auch die Bohrkerne des bislang tiefsten Bohrlochs CVZ-67 weisen bereits auf den ersten Blick massive Lithium-Konzentrationen und bestätigen die Erwartungen in Kürze anstehenden, massiven Anhebung der Ressourcen-Schätzung nach dem anerkannten Standard NI 43-101. "Dies ist ein weiteres wichtiges Bohrloch für Noram. Es ist das bislang tiefste Bohrloch mit optisch günstigen Tonsteinen am Boden. Wir waren sehr erfreut darüber und erwarteten, dass die Ergebnisse auf der Grundlage der Ausbeute dieser Tonsteine aus früheren Bohrungen konsistent sind. Das Unternehmen hat bisher weder in diesem Gebiet noch in diesen Tiefen Bohrungen durchgeführt. Folglich werden die Ergebnisse die Ressourcenmodellierung erheblich beeinflussen. Allein aus der Sichtprüfung geht hervor, dass CVZ-67 unsere Theorien sowohl zum Eintauchen als auch zur Richtung der Ressource erneut bestätigt ", kommentierte Brad Peek, beratender Geologe und qualifizierte Person für alle Bohrphasen von Norams Zeus-Lithium-Liegenschaft. Unser Lithium Aktientip Noram Ventures Inc. will seine Lithium Ressource von aktuell 1,18 Mio. Tonnen Lithium (LCE) mit einem Metallwert von 10,62 Milliarden Dollar mit der in Kürze erwarteten neuen Ressources-Schätzung um kolossale 38 Mio. Tonnen steigern. Die in Kürze erwartete neue Ressourcen-Schätzung dürfte für die Neubewertung der Lithium-Aktien unseres Lithium Aktientips Noram Ventures Inc. sorgen. Schon nach den letzten Bohrlöchern hatte das Management eine Vervierfachung der Tonnage der riesigen Lithium Ressource von 1,18 Mio. Tonnen Lithium (LCE) mit einem Metallwert von 10,62 Milliarden Dollar in Aussicht gestellt. Das ist schon jetzt rund 248 mal soviel als der aktuelle Börsenwert unseres Lithium Aktientips Noram Ventures Inc. Im Falle einer Steigerung der Lithium Ressource um den Faktor 4 würde der Metallwert kolossale 42,48 Milliarden Dollar betragen. Das wäre rund 992 mal soviel als der aktuelle Börsenwert unseres Lithium Hot Stock Noram Ventures Inc. Die riesige Lithium-Lagerstätte befindet sich nahe der Gigafabrik von Elektroauto-Riese Tesla (NASDAQ:TSLA, #TSLA, $TSLA). Unternehmenskreisen zufolge wäre aufgrund der rasant wachsenden Lithium-Nachfrage des boomenden Elektroauto-Sektors ein Offtake Agreement (Abnahmevereinbarung) mit Elektroauto-Pionier Tesla (NASDAQ:TSLA, #TSLA, $TSLA) der nächste logische Schritt. Nach der Ankündigung von Tesla (NASDAQ:TSLA, #TSLA, $TSLA) CEO Elon Musk auf dem Tesla Battery Day 2020 in das boomende Lithium-Geschäft des Clayton Valley in Nevada einsteigen zu wollen, verdichten sich die Gerüchte um eine unmittelbar bevorstehende Konsolidierung der Lithium-Lagerstätten in der Boombranche. CEO Dr. Tucker Barrie hat den Nachbarn Cypress Development (CYP.V, #CYP, $CYP) im Clayton Valley besucht, um Gespräche über mögliche Synergien zu führen. Bahnt sich da womöglich eine Fusion oder eine Übernahme an? Unterdessen machen die globalen Autoriesen ernst mit ihren Investitionen in des boomende Geschäft mit Elektroautos. Der Deutsche Autoriese Volkswagen (VWAGY, #VWAGY, $VWAGY) investiert 86 Mrd. $ in Elektroautos. Der Bayrische Wettbewerber BMW (BMW.TI, #BMW, $BMW) investiert 32 Mrd. $ in Elektroautos. Der US-Autoriese Ford (F.NYSE, #F.NYSE, $F.NYSE) will bis 2022 11,5 Mrd. $ in Elektroautos investieren. Der US-Auto-Gigant GM (GM.NYSE, #GM, #GM) will 2,2 Mrd. $ in eine Batteriefabrik in Detroit investieren. Der Japanische Autoriese Toyota (TM.NYSE, #TM.NYSE, $TM.NYSE) will bis 2023 2 Mrd. $ in Elektroautos investieren. Der Deutsche Autobauer Porsche (PAH3.DE, #PAH3, $PAH3) will 678 Mio. $ in die Fertigung von Elektroautos investieren. Das Börsenjahr 2021 dürfte zum Jahr der Konsolidierung im boomenden Lithium-Sektor werden. Unser Lithium Hot Stock Noram Ventures Inc. gilt dabei als einer der heißen Übernahmekandidaten für seine Nachbarn Albemarle (NYSE:ALB. #ALB, $ALB) und Cypress Development (CYP.V, #CYP, $CYP) sowie für Elektroauto-Riese Tesla (NASDAQ:TSLA, #TSLA, $TSLA). Nach der Ankündigung von Tesla (NASDAQ:TSLA, #TSLA, $TSLA) CEO Elon Musk in das boomende Lithium-Geschäft im Clayton Valley einzusteigen, rechnen Branchenbeobachter mit einer Konsolidierungswelle in der Lithium-Boom-Region. Unser Lithium Aktientip Noram Ventures Inc. plant für das kommende Jahr die Erreichung einer Reihe von bemerkenswerten Meilen. Das Management erwartet eine substantielle Anhebung der Ressourcen-Schätzung sowie eine vorläufige Wirtschaftlichkeitsprüfung (PEA), die für eine Neubewertung unseres Lithium Aktientips Noram Ventures Inc. sorgen sollten. Die vorläufigen Wirtschaftlichkeitsprüfungen der Nachbarn Cypress Development (CYP.V, #CYP, $CYP) und Lithium Americas (LAC:NYSE, #LAC, $LAC) haben zudem gezeigt, dass das Lithium in der Region sehr kostengünstig abgebaut werden kann. Mit seiner Lithium Ressourcen-Schätzung von gewaltigen 124 Millionen Tonnen zu 1.136 ppm Lithium gilt unser Lithium Hot Stock Noram Ventures Inc. zudem als einer der heißesten Kandidaten für ein Offtake Agreement (Abnahmevereinbarung) mit Elektroauto-Riese Tesla (NASDAQ:TSLA, #TSLA, $TSLA). Das riesige Lithium-Vorkommen unseres Lithium Aktientips Noram Ventures Inc. befindet sich im Clayton Valley, Nevada und damit nur wenige Autostunden entfernt von der Gigafabrik von Elektroauto-Pionier Tesla (NASDAQ:TSLA, #TSLA, $TSLA). Die Lithium Ressourcen-Schätzung unseres Lithium Hot Stock Noram Ventures entspricht rund 1,18 Millionen Tonnen LCE. Angesichts des aktuellen Preises von 9,00 USD pro Kg Lithiumkarbonat entspricht dies einem Metallwert im Boden von 10,62 Milliarden USD - rund 248 mal soviel als der aktuelle Börsenwert unseres Lithium Aktientips Noram Ventures Inc. von nur 35,38 Mio. EUR. Die erstklassigen 1.136 ppm Lithium sind drei mal so hoch als die 320ppm von Nordamerikas einziger Lithium-Mine Silver Peak des Milliardenkonzern Albemarle (NYSE:ALB. #ALB, $ALB). Der Lithium-Riese und direkter Nachbar Albemarle (NYSE:ALB. #ALB, $ALB) kommt derzeit auf einen Börsenwert von 14,75 Milliarden EUR - rund 417 mal so viel als unser Lithium Aktientip Noram Ventures Inc. Mit seiner riesige Lithium Ressource wird unser Lithium Hot Stock Noram Ventures Inc. zum heißesten Übernahmekandidaten im boomenden Lithium-Sektor. Auch ein Offtake Agreement mit einem führenden Elektroauto-Hersteller wie etwa Tesla (NASDAQ:TSLA, #TSLA, $TSLA) dürfte jetzt nur noch eine Frage der Zeit sein. Nun startet unsere Lithium Aktienempfehlung Noram Ventures Inc. Phase V seines Bohrprogramms. Erste Bohrresultate werden in Kürze erwartet und sollten in den kommenden Wochen für bahnbrechende Nachrichten sorgen. Wir erwarten daher in den kommenden Wochen eine fundamentale Neubewertung unserer Lithium Aktienempfehlung Noram Ventures Inc. Kurzfristig orientierten Anlegern winken jetzt schnelle 100% Kursgewinn. Nach Kursgewinnen von bis zu 3.850% mit unserem Lithium Aktientip Cypress Development (CYP.V, #CYP, $CYP), bis zu 6.477% mit unserem Lithium Aktientip AVZ Minerals (AVZ:ASX, #AVZ, $AVZ), bis zu 6.555% mit den Lithium-Aktien von Lithium Americas (LAC:NYSE, #LAC, $LAC), bis zu 6.800% mit den Aktien des Lithium Highflyers Millennial Lithium (ML.V, #ML.V, $ML.V) und bis zu 4.960% mit der Lithium-Aktie von Lithium X Energy bietet Ihnen unser neuer Lithium Hot Stock Noram Ventures Inc. (ISIN CA65542J2056 / WKN A2JE8T, Ticker: N7R1, TSX.V Symbol: NRM, #NRM, $NRM) heute die Aktienchance dabei zu sein, wenn der nächste Lithium Highflyer zum Höhenflug an der Börse durchstartet. Mutigen und risikobereiten Investoren winkt eine Kurschance von bis zu 477% mit den Lithium-Aktien von Noram Ventures Inc.



Lithium-Konzentration 3 mal höher als bei Lithium-Riese Albemarle (NYSE:ALB, #ALB, $ALB)

Albemarle (NYSE:ALB, #ALB, $ALB) 417 mal höher bewertet als Noram Ventures

Die erstklassigen Lithium-Konzentrationen des Zeus-Projektes von im Durchschnitt 1.101 ppm sind rund 3 mal so hoch als die 320ppm von Nordamerikas einziger Lithium-Mine Silver Peak des Milliardenkonzern Albemarle (NYSE:ALB, #ALB, $ALB). Der Lithium-Riese und direkter Nachbar Albemarle (NYSE:ALB, #ALB, $ALB) kommt derzeit auf einen Börsenwert von 14,75 Milliarden EUR - rund 417 mal so viel als unser Lithium Aktientip Noram Ventures Inc. Die erstklassige Lithium Ressource von 124 Mio. Tonnen zu 1.101 ppm Lithium verfügt über einen Metallwert im Boden von 10,62 Milliarden USD - das ist rund 248 mal als der aktuelle Börsenwert unseres Lithium Aktientips Noram Ventures Inc. von nur 35,38 Mio. EUR. Mit der erstklassigen Lithium Ressource wird unsere Lithium Aktienempfehlung Noram Ventures Inc. zum heißen Kandidaten für ein Offtake Agreement mit Elektroauto-Pionier Tesla (NASDAQ:TSLA, #TSLA, $TSLA). Wir erwarten daher in den kommenden Wochen eine fundamentale Neubewertung unseres Lithium Aktientips Noram Ventures Inc.





Aus 10.000 EUR wurden bis zu 666.667 EUR

Verpassen Sie diese Aktienchance nicht wieder

Die Aktien des Lithium Highflyers Lithium X Energy Corp. haben sich in den vergangenen Jahren mehr als verfünfzigfacht. Die Aktien des Lithium Explorers schossen um bis zu 4.960% von 0,05 CAD auf in der Spitze 2,53 CAD in die Höhe. Aus einer Aktieninvestition von 10.000 EUR wurde ein stattliches Vermögen von bis zu 500.600 EUR. Der Lithium Explorer Lithium X Energy wurde für 175 Mio. EUR übernommen - das ist rund 5 mal soviel als der aktuelle Börsenwert unseres Lithium Aktientips Noram Ventures Inc.



Im Branchenvergleich massiv unterbewertet

zwei mal günstiger als Millennial Lithium (ML.V, #ML.V, $ML.V) und drei mal günstiger als Lithium Americas (LAC:NYSE, #LAC, $LAC)

Im Vergleich zu seinen Wettbewerbern erscheinen die Aktien unseres Lithium Aktientips Noram Ventures Inc. derzeit massiv unterbewertet. Unser Lithium Hot Stock 2021 Noram Ventures verfügt bereits über eine Lithium Ressource von 1,18 Millionen Tonnen Lithium-Karbonat-Äquivalent und kommt dabei auf einen mickrigen Börsenwert von nur 35,38 Mio. EUR - das entspricht einem Börsenwert von nur 29,98 EUR pro Tonne Lithium-Karbonat-Äquivalent. Zum Vergleich: Wettbewerber Millennial Lithium (ML.V, #ML.V, $ML.V) kommt bei einem Börsenwert von 212 Mio. EUR auf eine Lithium Ressource von 4,1 MT Li2Co3 - das entspricht einem Börsenwert von 51,71 EUR pro Tonne Li2Co3 - knapp doppelt teuerer als bei unserem Lithium Aktientip Noram Ventures Inc. Mitbewerber Lithium Americas (LAC:NYSE, #LAC, $LAC) verfügt über eine Lithium Ressource von 19,9 Mio. Tonnen Li2Co3 bei einem Börsenwert von 2,08 Mrd. EUR. Das entspricht einem Börsenwert von 104,52 EUR pro Tonne Li2Co3 - das ist rund drei mal teuer als bei unserem Lithium Hot Stock Noram Ventures Inc.



Lithium Hot Stock 2021 - Strong Outperformer - Kursziel 24M: 3,00 EUR - 477% Aktienchance

Nächster Volltreffer - 10,62 Mrd $ Lithium entdeckt

Lithium Hot Stock im Visier von Tesla ($TSLA), GM ($GM) und Ford ($F)

Aus 10.000 EUR wurden mit Lithium-Aktien bis zu 666.667 EUR

Verpassen Sie diese Aktienchance nicht wieder

Lithium-Konzentration 3 mal höher als bei Lithium-Riese Albemarle (NYSE:ALB, #ALB, $ALB)

Albemarle (NYSE:ALB, #ALB, $ALB) 417 mal höher bewertet als Noram Ventures

Im Branchenvergleich massiv unterbewertet

zwei mal günstiger als Millennial Lithium (ML.V, #ML.V, $ML.V) und drei mal günstiger als Lithium Americas (LAC:NYSE, #LAC, $LAC)

Lithium-Nachfrage wird sich verzehnfachen

Investmenttrend des Jahrzehnts

Lithium Hot Stock 2021 - Strong Outperformer - Kursziel 24M 3,00 EUR - 477% Kurschance

Kursrallye voraus bei dieser Lithium-Aktie

Im Vergleich zu seinen Wettbewerbern erscheinen die Aktien unseres Lithium Aktientips Noram Ventures Inc. derzeit massiv unterbewertet. Unser Lithium Hot Stock 2021 Noram Ventures verfügt bereits über eine Lithium Ressource von 1,18 Millionen Tonnen Lithium-Karbonat-Äquivalent und kommt dabei auf einen mickrigen Börsenwert von nur 35,38 Mio. EUR - das entspricht einem Börsenwert von nur 29,98 EUR pro Tonne Lithium-Karbonat-Äquivalent. Zum Vergleich: Wettbewerber Millennial Lithium (ML.V, #ML.V, $ML.V) kommt bei einem Börsenwert von 212 Mio. EUR auf eine Lithium Ressource von 4,1 MT Li2Co3 - das entspricht einem Börsenwert von 51,71 EUR pro Tonne Li2Co3 - knapp doppelt teuerer als bei unserem Lithium Aktientip Noram Ventures Inc. Mitbewerber Lithium Americas (LAC:NYSE, #LAC, $LAC) verfügt über eine Lithium Ressource von 19,9 Mio. Tonnen Li2Co3 bei einem Börsenwert von 2,08 Mrd. EUR. Das entspricht einem Börsenwert von 104,52 EUR pro Tonne Li2Co3 - das ist rund drei mal teuer als bei unserem Lithium Hot Stock Noram Ventures Inc.



Wir bekräftigen daher unsere Einschätzung "Strong Outperformer" für die Lithium-Aktien unseres Lithium Hot Stock Noram Ventures Inc. Das Kursziel auf Sicht von 12 Monaten von 1,50 EUR bestätigen wir für unsere Lithium Aktienempfehlung. Das entspricht einer Kurschance von 188% für mutige und risikobereite Investoren mit unserem Lithium Aktientip. Auf Sicht von 24 Monaten halten wir für unseren Lithium Hot Stock ein Kursziel von 3,00 EUR für realistisch. Das entspricht einer Aktienchance von 477% mit unserer Lithium Aktienempfehlung Noram Ventures Inc. (ISIN CA65542J2056 / WKN A2JE8T, Ticker: N7R1, TSX.V Symbol: NRM, #NRM, $NRM).





Ausführliche Hintergrundinformationen zu Noram Ventures Inc.

Ausführliche Hintergrundinformationen zu den Lithium-Aktien von Noram Ventures Inc. (ISIN CA65542J2056 / WKN A2JE8T, Ticker: N7R1, TSX.V Symbol: NRM, #NRM, $NRM) erhalten Sie auf der offiziellen Unternehmens-Website:



https://www.noramventures.com





Risiken

Die Lithium-Aktien von Noram Ventures Inc. sind in der höchsten denkbaren Risikoklasse für Aktien gelistet. Den großen Chancen stehen daher auch erhebliche Risiken gegenüber. Wer in börsennotierte Start-ups investiert, der sollte für den schlimmsten Fall auch mit einem möglichen Totalverlust rechnen.



Das Explorations-Unternehmen Noram Ventures Inc. befindet sich noch in einem sehr frühen Unternehmensstadium und generiert derzeit noch keine Umsätze. Scheitert das Management mit seinem Businessplan, dann droht schlimmstenfalls der Totalverlust für die Aktionäre der Noram Ventures Inc.



Zur Umsetzung seiner Geschäftspläne benötigt Noram Ventures Inc. Kapital. Die Kapitalbeschaffung sorgt regelmäßig für die Verwässerung der Altaktionäre von börsennotierten Gesellschaften. Die Verwässerung kann den Aktienkurs von Noram Ventures Inc. zumindest vorübergehend belasten.



Noram Ventures Inc. ist in hohem Maße von der künftigen Entwicklung des Lithium-Preises abhängig. Sollte der Lithium-Preis künftig an Wert verlieren, so könnte dies die wirtschaftliche Machbarkeit der Projekte von Noram Ventures Inc. gefährden. Sollte sich der Lithium-Preis nachhaltig negativ entwickeln, dann würde den Aktionären der Noram Ventures Inc. im schlimmsten Fall der Totalverlust drohen.



Ressourcen sind noch keine Reserven. Ressourcen der Kategorie "Inferred Resources" sind der Teil einer Ressource für die die Tonnage, der Metallgrad und der Metallgehalt mit einem niedrigen Wahrscheinlichkeits-Level bestimmt werden kann. Die Ressource der Kategorie "Inferred" ist abgeleitet von geologischer Evidenz und basiert auf Vermutungen und ist nicht final verifiziert. Die Ressource der Kategorie "Inferred" basiert auf geeigneten geologischen Techniken mit begrenzter oder unsicherer Qualität und Verlässlichkeit. Ressourcen der Kategorie "Indicated Ressources" sind einfache ökonomische Metallvorkommen basierend auf Proben mit einem begründeten Wahrscheinlichkeits-Level hinsichtlich dem enthaltenen Metall, Metallgrad und der Tonnage. Zur Wandlung von Ressourcen in Reserven sind weitere umfangreiche und teure geologische Arbeiten wie Bohrmaßnahmen und eine Machtbarkeitsstudie erforderlich. Gelingt die Wandlung vo Ressourcen in Reserven nicht, dann könnten sich die Metallvorkommen ökonomisch gesehen schlimmstenfalls als wertlos erweisen.



Als Explorations-Unternehmen ist Noram Ventures Inc. in einem hochriskanten Geschäftsfeld tätig. Gelingt es Noram Ventures Inc. nicht ein geeignetes Rohstoffvorkommen zu erschließen oder scheitert die Realisierung der Minen-Projekte an der mangelnden wirtschaftlichen Machbarkeit, dann droht den Aktionären der Noram Ventures Inc. im schlimmsten Fall der Totalverlust.



Börse ist keine Einbahnstraße. Ein Investment in Aktien unterliegt grundsätzlich starken Kursschwankungen. Wo Chancen sind, da sind auch Risiken. Die Aktien der Noram Ventures Inc. unterliegen wie jede Aktie dem Kursänderungsrisiko. Im schlimmsten Fall droht den Aktionären der Noram Ventures Inc. wie jedem anderen Aktionär auch der Totalverlust.



Das Investment in die Aktien der Noram Ventures Inc. unterliegt wie jedes unternehmerische Investment und jede Aktieninvestition dem unternehmerischen Risiko. Somit droht bei Nicht-Erreichung der Geschäftsziele im schlimmsten Fall die Insolvenz und damit der Totalverlust für das Aktieninvestment.



Risiken und Ungewissheiten Noram Ventures Inc. betreffend beinhalten wirtschaftliche, wettbewerbsbezogene, behördliche, umwelttechnische und technologische Faktoren, die die Betriebe von Noram Ventures Inc., die Märkte, die Produkte und die Preise beeinflussen könnten. Faktoren, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse erheblich unterscheiden könnten, beinhalten die Fehlinterpretation von Daten; dass Noram Ventures Inc. nicht in der Lage sein könnten, erforderliches Equipment oder Arbeitskräfte zu erhalten; dass Noram Ventures Inc. nicht in der Lage sein könnte, ausreichend Kapital aufzubringen, um die beabsichtigten Explorationen durchzuführen; dass Noram Ventures Inc. Anträge für Bohrgenehmigungen abgelehnt werden; dass Noram Ventures Inc. Wetter- oder Logistikprobleme oder andere Risiken von den Explorationen abhalten könnten; dass das Equipment nicht so funktionieren könnte wie erwartet; dass die genaue Datenanalyse in der Tiefe nicht möglich sein könnte; dass die Ergebnisse, die Noram Ventures Inc. oder andere an einem bestimmten Standort gefunden haben, nicht notwendigerweise einen Hinweis auf größere Gebiete auf dem Grundstück von Noram Ventures Inc. darstellen; dass Noram Ventures Inc. Umweltprogramme nicht rechtzeitig bzw. überhaupt abschließen könnte; dass die Marktpreise nicht die kommerziellen Produktionskosten rechtfertigen könnten; und dass es trotz viel versprechender Daten keine kommerziell förderbare Mineralisierung auf den Grundstücken von Noram Ventures Inc. geben könnte.



Zu den weiteren Risiken lesen Sie bitte auch unbedingt unseren nachfolgenden Disclaimer.





Interessenkonflikte

Die aktiencheck.de AG und mit ihr verbundene Unternehmen haben mit der gegenständlichen Gesellschaft eine kostenpflichtige Vereinbarung zur Erstellung der redaktionellen Besprechung getroffen.



Die Auftraggeber und/oder deren Mitarbeiter sind Aktionäre der Noram Ventures Inc. Es besteht also ein Interessenkonflikt nach §34 WpHG auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.



Ferner geben wir zu bedenken, dass die Auftraggeber dieser Studie in naher Zukunft beabsichtigen könnten, sich von eigenen Aktienbeständen in der Noram Ventures Inc. zu trennen und damit von steigenden Kursen der Aktie profitieren werden. Auch hieraus ergibt sich ein entsprechender Interessenkonflikt.



Bei den Veröffentlichungen von AC Research handelt es sich ausdrücklich nicht um Finanzanalysen. Vielmehr sind die Besprechungen von Aktien als Vorstellungen rein werblichen Charakters zu werten.



Wir gehen davon aus, dass andere Börsenbriefe, Medien oder Researchfirmen die von uns empfohlenen Werte im gleichen Zeitraum besprechen. Daher könnte es in diesem Zeitraum zu einer symmetrischen Informations-/ und Meinungsgenerierung kommen.



Weder der Redakteur noch ein Mitglied des Haushalts des Redakteurs der aktiencheck.de AG besitzen Wertpapiere der besprochenen Gesellschaft.





Disclaimer

Diese Publikation wurde durch Herrn Stefan Lindam, Vorstand und Redakteur der aktiencheck.de AG, erstellt. Die hierin geäußerten Ansichten stellen ausschließlich die Ansichten des Redakteurs und der aktiencheck.de AG dar. Die aktiencheck.de AG ist nicht berechtigt, eine Zusicherung oder Gewähr im Namen der Noram Ventures Inc. oder anderer in dieser Publikation genannter Unternehmen abzugeben, noch dürfen in diesem Dokument enthaltene Informationen oder Meinungen als von Noram Ventures Inc. autorisiert oder gebilligt angesehen werden. Die in dieser Publikation enthaltenen Informationen und Meinungen können ohne vorherige Ankündigung jederzeit geändert werden.



Diese Publikation stellt nur die persönliche Meinung des Redakteurs dar und ist auf keinen Fall mit einer Finanzanalyse gleichzustellen. Bevor Sie irgendwelche Investments tätigen, ist eine professionelle Beratung durch ihre Bank unumgänglich.



Die aktiencheck.de AG und mit ihr verbundene Unternehmen haben mit der gegenständlichen Gesellschaft eine kostenpflichtige Vereinbarung zur Erstellung der redaktionellen Besprechung getroffen. Der Auftraggeber und deren Mitarbeiter sind Aktionäre der Noram Ventures Inc. Es besteht also ein Interessenkonflikt nach §34 WpHG auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.



Weder der Redakteur noch ein Mitglied des Haushalts des Redakteurs der aktiencheck.de AG besitzen Wertpapiere der besprochenen Gesellschaft.



Diese Publikation stellt kein Verkaufsangebot für Wertpapiere dar und ist nicht Teil eines solchen und keine Aufforderung für ein Angebot zum Kauf von Wertpapieren und ist nicht in diesem Sinne auszulegen; noch darf sie oder ein Teil davon als Grundlage für einen verbindlichen Vertrag, welcher Art auch immer, dienen oder in einem solchen Zusammenhang als verlässlich herangezogen werden. Eine Entscheidung im Zusammenhang mit einem voraussichtlichen Verkaufsangebot für Wertpapiere von der Noram Ventures Inc. sollte ausschließlich auf der Grundlage von Informationen in Prospekten oder Angebotsrundschreiben getroffen werden, die in Zusammenhang mit einem solchen Angeboten herausgegeben werden.



Die Verfasser dieser Publikation stützen sich auf als zuverlässig und genau geltende Quellen und haben die größtmögliche Sorgfalt darauf verwandt, sicherzustellen, dass die verwendeten Fakten und dargestellten Meinungen angemessen und zutreffend sind. Gleichwohl sind die in diesem Dokument enthaltenen Informationen von der aktiencheck.de AG nicht gesondert geprüft worden, daher übernimmt die aktiencheck.de AG für die Angemessenheit, Genauigkeit, Richtigkeit und Vollständigkeit der in dieser Publikation enthaltenen Informationen und Meinungen sowie für Übersetzungsfehler keine Haftung oder Gewährleistung - weder ausdrücklich noch stillschweigend. Für unvollständige oder falsch wiedergegebene Meldungen sowie für redaktionelle Versehen in Form von Schreibfehlern, Übersetzungsfehlern, falschen Kursangaben o.ä. wird ebenfalls keine Haftung übernommen. Wir übernehmen auch keine Garantie dafür, dass der angedeutete Ertrag oder die angedeuteten Kursziele erreicht werden. Weder die aktiencheck.de AG noch die Noram Ventures Inc. übernehmen eine Haftung für Schäden, die auf Grund der Nutzung dieses Dokumentes oder seines Inhaltes oder auf andere Weise in diesem Zusammenhang entstehen. Wir geben zu bedenken, dass Investments in Aktien grundsätzlich mit Risiken verbunden sind. Der Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden.



Diese Dokumentation ist Ihnen lediglich zur Information zugegangen. Sie darf zu keinem Zweck vollständig oder teilweise nachgedruckt, vervielfältigt, veröffentlicht oder an andere Personen weitergegeben werden.



Dieses Dokument und die in ihm enthaltenen Informationen dürfen nur in solche Staaten verbreitet werden, in denen dies nach den jeweils anwendbaren Rechtsvorschriften zulässig ist. Personen, die in den Besitz dieser Information gelangt sind, haben sich über die dort geltenden Rechtsvorschriften zu informieren und diese zu befolgen. Der direkte oder indirekte Vertrieb dieses Dokuments in die Vereinigten Staaten, Großbritannien, Kanada oder Japan ist untersagt.



Diese Publikation darf, sofern sie im UK vertrieben wird, nur solchen Personen zugänglich gemacht werden, die im Sinne des Financial Services Act 1986 als ermächtigt oder befreit gelten, oder Personen gemäß Definition in § 9 (3) des Financial Services Act (Investment Advertisement) (Exemptions) Erlass 1988 (in geänderter Fassung), und darf anderen Personen oder Personengruppen weder direkt noch indirekt übermittelt werden. Diese Publikation oder Exemplare davon dürfen weder direkt noch indirekt in die USA oder an US-Amerikaner übermittelt werden. Diese Publikation oder Exemplare davon dürfen nicht nach Kanada ausgeführt, noch in Kanada oder an kanadische Personen verteilt werden, es sei denn, einschlägige Regularien seien anwendbar und würden dies erlauben. Diese Publikation oder Exemplare davon dürfen weder nach Japan ausgeführt werden noch in Japan oder an japanische Staatsbürger, die außerhalb Japans leben, verteilt werden. Personen, die diese Publikation erhalten, sollten sich über alle Einschränkungen informieren und diese beachten. Werden diese Restriktionen nicht beachtet, kann dies als Verstoß gegen US-amerikanische oder kanadische Wertpapiergesetze oder die Wertpapiergesetze anderer Gerichtsbarkeiten oder Länder gewertet werden.



Durch Annahme dieser Publikation unterwerfen Sie sich den vorgenannten Beschränkungen.



Ohne unser Obligo. Wir behalten uns vor, unsere Einschätzung jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. Vervielfältigungen, insbesondere Kopien und Nachdrucke, sind nur mit schriftlicher Genehmigung der aktiencheck.de AG gestattet. Die Weiterverbreitung in elektronischen Medien ist nur nach vorheriger Absprache mit dem Herausgeber gestattet. Diese Publikation stützt sich in ihrer Berichterstattung auf eigene Einschätzungen. Beiträge von Gastautoren werden kenntlich gemacht. Als Quellen dienen internationale Nachrichtenagenturen, Zeitungen und Zeitschriften, eigene Recherchen, Veranstaltungen und Unternehmensgespräche. Trotz sorgfältiger Prüfung übernimmt die aktiencheck.de AG keine Haftung für Verzögerungen, Irrtümer, Unterlassungen oder Übersetzungsfehler. Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr. Vor einer Wertpapierdisposition wenden Sie sich bitte an Ihren Bankberater oder Vermögensverwalter. (23.02.2021/ac/a/a)



Impressum



Bildnachweis: www.shutterstock.com





Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Redaktionelle Besprechung, erstellt von der aktiencheck.de AG.

Die aktiencheck.de AG hat eine kostenpflichtige Vereinbarung zur Erstellung dieser redaktionellen Besprechung getroffen.





Vancouver (www.aktiencheck.de, Anzeige)Unser 477% Lithium Hot Stock Noram Ventures Inc. (ISIN CA65542J2056 / WKN A2JE8T, Ticker: N7R1, TSX.V Symbol: NRM, #NRM, $NRM) meldet heute Morgen den nächsten Volltreffer im Rahmen seines Phase V Bohrprogramms auf der potentiellen Weltklasse-Lithium-Lagerstätte Zeus im Clayton Valley, Nevada, USA. Auch die Bohrkerne des bislang tiefsten Bohrlochs CVZ-67 weisen bereits auf den ersten Blick massive Lithium-Konzentrationen und bestätigen die Erwartungen in Kürze anstehenden, massiven Anhebung der Ressourcen-Schätzung nach dem anerkannten Standard NI 43-101. "Dies ist ein weiteres wichtiges Bohrloch für Noram. Es ist das bislang tiefste Bohrloch mit optisch günstigen Tonsteinen am Boden. Wir waren sehr erfreut darüber und erwarteten, dass die Ergebnisse auf der Grundlage der Ausbeute dieser Tonsteine aus früheren Bohrungen konsistent sind. Das Unternehmen hat bisher weder in diesem Gebiet noch in diesen Tiefen Bohrungen durchgeführt. Folglich werden die Ergebnisse die Ressourcenmodellierung erheblich beeinflussen. Allein aus der Sichtprüfung geht hervor, dass CVZ-67 unsere Theorien sowohl zum Eintauchen als auch zur Richtung der Ressource erneut bestätigt ", kommentierte Brad Peek, beratender Geologe und qualifizierte Person für alle Bohrphasen von Norams Zeus-Lithium-Liegenschaft. Unser Lithium Aktientip Noram Ventures Inc. will seine Lithium Ressource von aktuell 1,18 Mio. Tonnen Lithium (LCE) mit einem Metallwert von 10,62 Milliarden Dollar mit der in Kürze erwarteten neuen Ressources-Schätzung um kolossale 38 Mio. Tonnen steigern. Die in Kürze erwartete neue Ressourcen-Schätzung dürfte für die Neubewertung der Lithium-Aktien unseres Lithium Aktientips Noram Ventures Inc. sorgen. Schon nach den letzten Bohrlöchern hatte das Management eine Vervierfachung der Tonnage der riesigen Lithium Ressource von 1,18 Mio. Tonnen Lithium (LCE) mit einem Metallwert von 10,62 Milliarden Dollar in Aussicht gestellt. Das ist schon jetzt rund 248 mal soviel als der aktuelle Börsenwert unseres Lithium Aktientips Noram Ventures Inc. Im Falle einer Steigerung der Lithium Ressource um den Faktor 4 würde der Metallwert kolossale 42,48 Milliarden Dollar betragen. Das wäre rund 992 mal soviel als der aktuelle Börsenwert unseres Lithium Hot Stock Noram Ventures Inc. Die riesige Lithium-Lagerstätte befindet sich nahe der Gigafabrik von Elektroauto-Riese Tesla (NASDAQ:TSLA, #TSLA, $TSLA). Unternehmenskreisen zufolge wäre aufgrund der rasant wachsenden Lithium-Nachfrage des boomenden Elektroauto-Sektors ein Offtake Agreement (Abnahmevereinbarung) mit Elektroauto-Pionier Tesla (NASDAQ:TSLA, #TSLA, $TSLA) der nächste logische Schritt. Nach der Ankündigung von Tesla (NASDAQ:TSLA, #TSLA, $TSLA) CEO Elon Musk auf dem Tesla Battery Day 2020 in das boomende Lithium-Geschäft des Clayton Valley in Nevada einsteigen zu wollen, verdichten sich die Gerüchte um eine unmittelbar bevorstehende Konsolidierung der Lithium-Lagerstätten in der Boombranche. CEO Dr. Tucker Barrie hat den Nachbarn Cypress Development (CYP.V, #CYP, $CYP) im Clayton Valley besucht, um Gespräche über mögliche Synergien zu führen. Bahnt sich da womöglich eine Fusion oder eine Übernahme an? Unterdessen machen die globalen Autoriesen ernst mit ihren Investitionen in des boomende Geschäft mit Elektroautos. Der Deutsche Autoriese Volkswagen (VWAGY, #VWAGY, $VWAGY) investiert 86 Mrd. $ in Elektroautos. Der Bayrische Wettbewerber BMW (BMW.TI, #BMW, $BMW) investiert 32 Mrd. $ in Elektroautos. Der US-Autoriese Ford (F.NYSE, #F.NYSE, $F.NYSE) will bis 2022 11,5 Mrd. $ in Elektroautos investieren. Der US-Auto-Gigant GM (GM.NYSE, #GM, #GM) will 2,2 Mrd. $ in eine Batteriefabrik in Detroit investieren. Der Japanische Autoriese Toyota (TM.NYSE, #TM.NYSE, $TM.NYSE) will bis 2023 2 Mrd. $ in Elektroautos investieren. Der Deutsche Autobauer Porsche (PAH3.DE, #PAH3, $PAH3) will 678 Mio. $ in die Fertigung von Elektroautos investieren. Das Börsenjahr 2021 dürfte zum Jahr der Konsolidierung im boomenden Lithium-Sektor werden. Unser Lithium Hot Stock Noram Ventures Inc. gilt dabei als einer der heißen Übernahmekandidaten für seine Nachbarn Albemarle (NYSE:ALB. #ALB, $ALB) und Cypress Development (CYP.V, #CYP, $CYP) sowie für Elektroauto-Riese Tesla (NASDAQ:TSLA, #TSLA, $TSLA). Nach der Ankündigung von Tesla (NASDAQ:TSLA, #TSLA, $TSLA) CEO Elon Musk in das boomende Lithium-Geschäft im Clayton Valley einzusteigen, rechnen Branchenbeobachter mit einer Konsolidierungswelle in der Lithium-Boom-Region. Unser Lithium Aktientip Noram Ventures Inc. plant für das kommende Jahr die Erreichung einer Reihe von bemerkenswerten Meilen. Das Management erwartet eine substantielle Anhebung der Ressourcen-Schätzung sowie eine vorläufige Wirtschaftlichkeitsprüfung (PEA), die für eine Neubewertung unseres Lithium Aktientips Noram Ventures Inc. sorgen sollten. Die vorläufigen Wirtschaftlichkeitsprüfungen der Nachbarn Cypress Development (CYP.V, #CYP, $CYP) und Lithium Americas (LAC:NYSE, #LAC, $LAC) haben zudem gezeigt, dass das Lithium in der Region sehr kostengünstig abgebaut werden kann. Mit seiner Lithium Ressourcen-Schätzung von gewaltigen 124 Millionen Tonnen zu 1.136 ppm Lithium gilt unser Lithium Hot Stock Noram Ventures Inc. zudem als einer der heißesten Kandidaten für ein Offtake Agreement (Abnahmevereinbarung) mit Elektroauto-Riese Tesla (NASDAQ:TSLA, #TSLA, $TSLA). Das riesige Lithium-Vorkommen unseres Lithium Aktientips Noram Ventures Inc. befindet sich im Clayton Valley, Nevada und damit nur wenige Autostunden entfernt von der Gigafabrik von Elektroauto-Pionier Tesla (NASDAQ:TSLA, #TSLA, $TSLA). Die Lithium Ressourcen-Schätzung unseres Lithium Hot Stock Noram Ventures entspricht rund 1,18 Millionen Tonnen LCE. Angesichts des aktuellen Preises von 9,00 USD pro Kg Lithiumkarbonat entspricht dies einem Metallwert im Boden von 10,62 Milliarden USD - rund 248 mal soviel als der aktuelle Börsenwert unseres Lithium Aktientips Noram Ventures Inc. von nur 35,38 Mio. EUR. Die erstklassigen 1.136 ppm Lithium sind drei mal so hoch als die 320ppm von Nordamerikas einziger Lithium-Mine Silver Peak des Milliardenkonzern Albemarle (NYSE:ALB. #ALB, $ALB). Der Lithium-Riese und direkter Nachbar Albemarle (NYSE:ALB. #ALB, $ALB) kommt derzeit auf einen Börsenwert von 14,75 Milliarden EUR - rund 417 mal so viel als unser Lithium Aktientip Noram Ventures Inc. Mit seiner riesige Lithium Ressource wird unser Lithium Hot Stock Noram Ventures Inc. zum heißesten Übernahmekandidaten im boomenden Lithium-Sektor. Auch ein Offtake Agreement mit einem führenden Elektroauto-Hersteller wie etwa Tesla (NASDAQ:TSLA, #TSLA, $TSLA) dürfte jetzt nur noch eine Frage der Zeit sein. Nun startet unsere Lithium Aktienempfehlung Noram Ventures Inc. Phase V seines Bohrprogramms. Erste Bohrresultate werden in Kürze erwartet und sollten in den kommenden Wochen für bahnbrechende Nachrichten sorgen. Wir erwarten daher in den kommenden Wochen eine fundamentale Neubewertung unserer Lithium Aktienempfehlung Noram Ventures Inc. Kurzfristig orientierten Anlegern winken jetzt schnelle 100% Kursgewinn. Nach Kursgewinnen von bis zu 3.850% mit unserem Lithium Aktientip Cypress Development (CYP.V, #CYP, $CYP), bis zu 6.477% mit unserem Lithium Aktientip AVZ Minerals (AVZ:ASX, #AVZ, $AVZ), bis zu 6.555% mit den Lithium-Aktien von Lithium Americas (LAC:NYSE, #LAC, $LAC), bis zu 6.800% mit den Aktien des Lithium Highflyers Millennial Lithium (ML.V, #ML.V, $ML.V) und bis zu 4.960% mit der Lithium-Aktie von Lithium X Energy bietet Ihnen unser neuer Lithium Hot Stock Noram Ventures Inc. (ISIN CA65542J2056 / WKN A2JE8T, Ticker: N7R1, TSX.V Symbol: NRM, #NRM, $NRM) heute die Aktienchance dabei zu sein, wenn der nächste Lithium Highflyer zum Höhenflug an der Börse durchstartet. Mutigen und risikobereiten Investoren winkt eine Kurschance von bis zu 477% mit den Lithium-Aktien von Noram Ventures Inc.Die erstklassigen Lithium-Konzentrationen des Zeus-Projektes von im Durchschnitt 1.101 ppm sind rund 3 mal so hoch als die 320ppm von Nordamerikas einziger Lithium-Mine Silver Peak des Milliardenkonzern Albemarle (NYSE:ALB, #ALB, $ALB). Der Lithium-Riese und direkter Nachbar Albemarle (NYSE:ALB, #ALB, $ALB) kommt derzeit auf einen Börsenwert von 14,75 Milliarden EUR - rund 417 mal so viel als unser Lithium Aktientip Noram Ventures Inc. Die erstklassige Lithium Ressource von 124 Mio. Tonnen zu 1.101 ppm Lithium verfügt über einen Metallwert im Boden von 10,62 Milliarden USD - das ist rund 248 mal als der aktuelle Börsenwert unseres Lithium Aktientips Noram Ventures Inc. von nur 35,38 Mio. EUR. Mit der erstklassigen Lithium Ressource wird unsere Lithium Aktienempfehlung Noram Ventures Inc. zum heißen Kandidaten für ein Offtake Agreement mit Elektroauto-Pionier Tesla (NASDAQ:TSLA, #TSLA, $TSLA). Wir erwarten daher in den kommenden Wochen eine fundamentale Neubewertung unseres Lithium Aktientips Noram Ventures Inc.Nach Kursgewinnen von bis zu 3.850% mit unserem Lithium Aktientip Cypress Development (CYP.V, #CYP, $CYP), bis zu 6.477% mit unserem Lithium Aktientip AVZ Minerals (AVZ:ASX, #AVZ, $AVZ), bis zu 6.555% mit den Lithium-Aktien von Lithium Americas (LAC:NYSE, #LAC, $LAC), bis zu 6.800% mit den Aktien des Lithium Highflyers Millennial Lithium (ML.V, #ML.V, $ML.V) und bis zu 4.960% mit der Lithium-Aktie von Lithium X Energy bietet Ihnen unser neuer Lithium Hot Stock Noram Ventures Inc. heute die Aktienchance dabei zu sein, wenn der nächste Lithium Highflyer zum Höhenflug an der Börse durchstartet.Im Vergleich zu seinen Wettbewerbern erscheinen die Aktien unseres Lithium Aktientips Noram Ventures Inc. derzeit massiv unterbewertet. Unser Lithium Hot Stock 2021 Noram Ventures verfügt bereits über eine Lithium Ressource von 1,18 Millionen Tonnen Lithium-Karbonat-Äquivalent und kommt dabei auf einen mickrigen Börsenwert von nur 35,38 Mio. EUR - das entspricht einem Börsenwert von nur 29,98 EUR pro Tonne Lithium-Karbonat-Äquivalent. Zum Vergleich: Wettbewerber Millennial Lithium (ML.V, #ML.V, $ML.V) kommt bei einem Börsenwert von 212 Mio. EUR auf eine Lithium Ressource von 4,1 MT Li2Co3 - das entspricht einem Börsenwert von 51,71 EUR pro Tonne Li2Co3 - knapp doppelt teuerer als bei unserem Lithium Aktientip Noram Ventures Inc. Mitbewerber Lithium Americas (LAC:NYSE, #LAC, $LAC) verfügt über eine Lithium Ressource von 19,9 Mio. Tonnen Li2Co3 bei einem Börsenwert von 2,08 Mrd. EUR. Das entspricht einem Börsenwert von 104,52 EUR pro Tonne Li2Co3 - das ist rund drei mal teuer als bei unserem Lithium Hot Stock Noram Ventures Inc.Wir bekräftigen daher unsere Einschätzung "Strong Outperformer" für die Lithium-Aktien unseres Lithium Hot Stock Noram Ventures Inc. Das Kursziel auf Sicht von 12 Monaten von 1,50 EUR bestätigen wir für unsere Lithium Aktienempfehlung. Das entspricht einer Kurschance von 188% für mutige und risikobereite Investoren mit unserem Lithium Aktientip. Auf Sicht von 24 Monaten halten wir für unseren Lithium Hot Stock ein Kursziel von 3,00 EUR für realistisch. Das entspricht einer Aktienchance von 477% mit unserer Lithium Aktienempfehlung Noram Ventures Inc. (ISIN CA65542J2056 / WKN A2JE8T, Ticker: N7R1, TSX.V Symbol: NRM, #NRM, $NRM).Unser 477% Lithium Hot Stock Noram Ventures Inc. (ISIN CA65542J2056 / WKN A2JE8T, Ticker: N7R1, TSX.V Symbol: NRM, #NRM, $NRM) meldet heute Morgen den nächsten Volltreffer im Rahmen seines Phase V Bohrprogramms auf der potentiellen Weltklasse-Lithium-Lagerstätte Zeus im Clayton Valley, Nevada, USA. Auch die Bohrkerne des bislang tiefsten Bohrlochs CVZ-67 weisen bereits auf den ersten Blick massive Lithium-Konzentrationen und bestätigen die Erwartungen in Kürze anstehenden, massiven Anhebung der Ressourcen-Schätzung nach dem anerkannten Standard NI 43-101. "Dies ist ein weiteres wichtiges Bohrloch für Noram. Es ist das bislang tiefste Bohrloch mit optisch günstigen Tonsteinen am Boden. Wir waren sehr erfreut darüber und erwarteten, dass die Ergebnisse auf der Grundlage der Ausbeute dieser Tonsteine aus früheren Bohrungen konsistent sind. Das Unternehmen hat bisher weder in diesem Gebiet noch in diesen Tiefen Bohrungen durchgeführt. Folglich werden die Ergebnisse die Ressourcenmodellierung erheblich beeinflussen. Allein aus der Sichtprüfung geht hervor, dass CVZ-67 unsere Theorien sowohl zum Eintauchen als auch zur Richtung der Ressource erneut bestätigt ", kommentierte Brad Peek, beratender Geologe und qualifizierte Person für alle Bohrphasen von Norams Zeus-Lithium-Liegenschaft. Unser Lithium Aktientip Noram Ventures Inc. will seine Lithium Ressource von aktuell 1,18 Mio. Tonnen Lithium (LCE) mit einem Metallwert von 10,62 Milliarden Dollar mit der in Kürze erwarteten neuen Ressources-Schätzung um kolossale 38 Mio. Tonnen steigern. Die in Kürze erwartete neue Ressourcen-Schätzung dürfte für die Neubewertung der Lithium-Aktien unseres Lithium Aktientips Noram Ventures Inc. sorgen. Schon nach den letzten Bohrlöchern hatte das Management eine Vervierfachung der Tonnage der riesigen Lithium Ressource von 1,18 Mio. Tonnen Lithium (LCE) mit einem Metallwert von 10,62 Milliarden Dollar in Aussicht gestellt. Das ist schon jetzt rund 248 mal soviel als der aktuelle Börsenwert unseres Lithium Aktientips Noram Ventures Inc. Im Falle einer Steigerung der Lithium Ressource um den Faktor 4 würde der Metallwert kolossale 42,48 Milliarden Dollar betragen. Das wäre rund 992 mal soviel als der aktuelle Börsenwert unseres Lithium Hot Stock Noram Ventures Inc. Die riesige Lithium-Lagerstätte befindet sich nahe der Gigafabrik von Elektroauto-Riese Tesla (NASDAQ:TSLA, #TSLA, $TSLA). Unternehmenskreisen zufolge wäre aufgrund der rasant wachsenden Lithium-Nachfrage des boomenden Elektroauto-Sektors ein Offtake Agreement (Abnahmevereinbarung) mit Elektroauto-Pionier Tesla (NASDAQ:TSLA, #TSLA, $TSLA) der nächste logische Schritt. Nach der Ankündigung von Tesla (NASDAQ:TSLA, #TSLA, $TSLA) CEO Elon Musk auf dem Tesla Battery Day 2020 in das boomende Lithium-Geschäft des Clayton Valley in Nevada einsteigen zu wollen, verdichten sich die Gerüchte um eine unmittelbar bevorstehende Konsolidierung der Lithium-Lagerstätten in der Boombranche. CEO Dr. Tucker Barrie hat den Nachbarn Cypress Development (CYP.V, #CYP, $CYP) im Clayton Valley besucht, um Gespräche über mögliche Synergien zu führen. Bahnt sich da womöglich eine Fusion oder eine Übernahme an? Unterdessen machen die globalen Autoriesen ernst mit ihren Investitionen in des boomende Geschäft mit Elektroautos. Der Deutsche Autoriese Volkswagen (VWAGY, #VWAGY, $VWAGY) investiert 86 Mrd. $ in Elektroautos. Der Bayrische Wettbewerber BMW (BMW.TI, #BMW, $BMW) investiert 32 Mrd. $ in Elektroautos. Der US-Autoriese Ford (F.NYSE, #F.NYSE, $F.NYSE) will bis 2022 11,5 Mrd. $ in Elektroautos investieren. Der US-Auto-Gigant GM (GM.NYSE, #GM, #GM) will 2,2 Mrd. $ in eine Batteriefabrik in Detroit investieren. Der Japanische Autoriese Toyota (TM.NYSE, #TM.NYSE, $TM.NYSE) will bis 2023 2 Mrd. $ in Elektroautos investieren. Der Deutsche Autobauer Porsche (PAH3.DE, #PAH3, $PAH3) will 678 Mio. $ in die Fertigung von Elektroautos investieren. Das Börsenjahr 2021 dürfte zum Jahr der Konsolidierung im boomenden Lithium-Sektor werden. Unser Lithium Hot Stock Noram Ventures Inc. gilt dabei als einer der heißen Übernahmekandidaten für seine Nachbarn Albemarle (NYSE:ALB. #ALB, $ALB) und Cypress Development (CYP.V, #CYP, $CYP) sowie für Elektroauto-Riese Tesla (NASDAQ:TSLA, #TSLA, $TSLA). Nach der Ankündigung von Tesla (NASDAQ:TSLA, #TSLA, $TSLA) CEO Elon Musk in das boomende Lithium-Geschäft im Clayton Valley einzusteigen, rechnen Branchenbeobachter mit einer Konsolidierungswelle in der Lithium-Boom-Region. Unser Lithium Aktientip Noram Ventures Inc. plant für das kommende Jahr die Erreichung einer Reihe von bemerkenswerten Meilen. Das Management erwartet eine substantielle Anhebung der Ressourcen-Schätzung sowie eine vorläufige Wirtschaftlichkeitsprüfung (PEA), die für eine Neubewertung unseres Lithium Aktientips Noram Ventures Inc. sorgen sollten. Die vorläufigen Wirtschaftlichkeitsprüfungen der Nachbarn Cypress Development (CYP.V, #CYP, $CYP) und Lithium Americas (LAC:NYSE, #LAC, $LAC) haben zudem gezeigt, dass das Lithium in der Region sehr kostengünstig abgebaut werden kann. Mit seiner Lithium Ressourcen-Schätzung von gewaltigen 124 Millionen Tonnen zu 1.136 ppm Lithium gilt unser Lithium Hot Stock Noram Ventures Inc. zudem als einer der heißesten Kandidaten für ein Offtake Agreement (Abnahmevereinbarung) mit Elektroauto-Riese Tesla (NASDAQ:TSLA, #TSLA, $TSLA). Das riesige Lithium-Vorkommen unseres Lithium Aktientips Noram Ventures Inc. befindet sich im Clayton Valley, Nevada und damit nur wenige Autostunden entfernt von der Gigafabrik von Elektroauto-Pionier Tesla (NASDAQ:TSLA, #TSLA, $TSLA). Die Lithium Ressourcen-Schätzung unseres Lithium Hot Stock Noram Ventures entspricht rund 1,18 Millionen Tonnen LCE. Angesichts des aktuellen Preises von 9,00 USD pro Kg Lithiumkarbonat entspricht dies einem Metallwert im Boden von 10,62 Milliarden USD - rund 248 mal soviel als der aktuelle Börsenwert unseres Lithium Aktientips Noram Ventures Inc. von nur 35,38 Mio. EUR. Die erstklassigen 1.136 ppm Lithium sind drei mal so hoch als die 320ppm von Nordamerikas einziger Lithium-Mine Silver Peak des Milliardenkonzern Albemarle (NYSE:ALB. #ALB, $ALB). Der Lithium-Riese und direkter Nachbar Albemarle (NYSE:ALB. #ALB, $ALB) kommt derzeit auf einen Börsenwert von 14,75 Milliarden EUR - rund 417 mal so viel als unser Lithium Aktientip Noram Ventures Inc. Mit seiner riesige Lithium Ressource wird unser Lithium Hot Stock Noram Ventures Inc. zum heißesten Übernahmekandidaten im boomenden Lithium-Sektor. Auch ein Offtake Agreement mit einem führenden Elektroauto-Hersteller wie etwa Tesla (NASDAQ:TSLA, #TSLA, $TSLA) dürfte jetzt nur noch eine Frage der Zeit sein. Nun startet unsere Lithium Aktienempfehlung Noram Ventures Inc. Phase V seines Bohrprogramms. Erste Bohrresultate werden in Kürze erwartet und sollten in den kommenden Wochen für bahnbrechende Nachrichten sorgen. Wir erwarten daher in den kommenden Wochen eine fundamentale Neubewertung unserer Lithium Aktienempfehlung Noram Ventures Inc. Kurzfristig orientierten Anlegern winken jetzt schnelle 100% Kursgewinn. Nach Kursgewinnen von bis zu 3.850% mit unserem Lithium Aktientip Cypress Development (CYP.V, #CYP, $CYP), bis zu 6.477% mit unserem Lithium Aktientip AVZ Minerals (AVZ:ASX, #AVZ, $AVZ), bis zu 6.555% mit den Lithium-Aktien von Lithium Americas (LAC:NYSE, #LAC, $LAC), bis zu 6.800% mit den Aktien des Lithium Highflyers Millennial Lithium (ML.V, #ML.V, $ML.V) und bis zu 4.960% mit der Lithium-Aktie von Lithium X Energy bietet Ihnen unser neuer Lithium Hot Stock Noram Ventures Inc. (ISIN CA65542J2056 / WKN A2JE8T, Ticker: N7R1, TSX.V Symbol: NRM, #NRM, $NRM) heute die Aktienchance dabei zu sein, wenn der nächste Lithium Highflyer zum Höhenflug an der Börse durchstartet. Mutigen und risikobereiten Investoren winkt eine Kurschance von bis zu 477% mit den Lithium-Aktien von Noram Ventures Inc.Die Aktien unseres Lithium Aktientips AVZ Minerals (AVZ:ASX, #AVZ, $AVZ) sind förmlich explodiert. Frühe Investoren konnten mit den Lithium-Aktien von AVZ Minerals (AVZ:ASX, #AVZ, $AVZ) innerhalb weniger Jahre 6.477% Kursgewinn von 0,0045 AUD auf in der Spitze 0,30 AUD erzielen. Aus einem Aktieninvestment von 10.000 EUR wurde ein kleines Vermögen von 666.667 EUR. Aktuell wird der Lithium Highflyer AVZ Minerals (AVZ:ASX, #AVZ, $AVZ) an der Börse mit 373 Mio. EUR bewertet - rund elf mal soviel als die aktuelle Marktkapitalisierung unseres neuen Lithium Hot Stock Noram Ventures Inc.Die Lithium-Aktien unseres Lithium Aktientips Cypress Development (CYP.V, #CYP, $CYP) sind in den vergangenen Jahren um sagenhafte 3.850% von 0,04 CAD auf in der Spitze 1,58 CAD in die Höhe geschossen. Aus einem Aktieninvestment von 10.000 EUR wurde mit den Lithium-Aktien von Cypress Development (CYP.V, #CYP, $CYP) ein kleines Vermögen von bis zu 395.000 EUR. Aktuell wird der Lithium Explorer Cypress Development (CYP.V, #CYP, $CYP) an der Börse mit rund 97 Mio. EUR bewertet. Das ist rund 3 mal soviel als der aktuelle Börsenwert unseres Lithium Aktientips Noram Ventures Inc.Die Lithium-Aktien von Lithium Americas (LAC:NYSE, #LAC, $LAC) sind in den vergangenen Jahren um fantastische 6.555% von 0,55 CAD auf in der Spitze 36,60 CAD in die Höhe geschossen. Aus einem Aktieninvestment von 10.000 EUR wurde mit den Lithium-Aktien von Lithium Americas (LAC:NYSE, #LAC, $LAC) ein Vermögen von bis zu 665.455 EUR. Aktuell wird (LAC:NYSE, #LAC, $LAC) an der Börse mit rund 2,08 Mrd. EUR bewertet - das ist rund 59 mal soviel als der aktuelle Börsenwert unseres Lithium Hot Stock Noram Ventures Inc. Die Lithium-Aktien von Millennial Lithium (ML.V, #ML.V, $ML.V) haben sich in den vergangenen Jahren mehr als vervierzigfacht. Die Lithium-Aktie von Millennial Lithium (ML.V, #ML.V, $ML.V) ist um bis zu 6.800% von 0,06 CAD auf bis zu 4,14 CAD nach oben geschossen. Aus einem Aktieninvestment von 10.000 EUR wurde ein Vermögen von bis zu 690.000 EUR. Aktuell wird der Lithium Highflyer Millennial Lithium (ML.V, #ML.V, $ML.V) an der Börse mit 212 Mio. EUR bewertet - rund sechs mal soviel als der aktuelle Börsenwert unseres Lithium Hot Stock Noram Ventures Inc.Die Aktien des Lithium Highflyers Lithium X Energy Corp. haben sich in den vergangenen Jahren mehr als verfünfzigfacht. Die Aktien des Lithium Explorers schossen um bis zu 4.960% von 0,05 CAD auf in der Spitze 2,53 CAD in die Höhe. Aus einer Aktieninvestition von 10.000 EUR wurde ein stattliches Vermögen von bis zu 500.600 EUR. Der Lithium Explorer Lithium X Energy wurde für 175 Mio. EUR übernommen - das ist rund 5 mal soviel als der aktuelle Börsenwert unseres Lithium Aktientips Noram Ventures Inc.Wir erwarten in den kommenden Wochen eine fundamentale Neubewertung für unseren neuen Lithium Hot Stock Noram Ventures Inc. (ISIN CA65542J2056 / WKN A2JE8T, Ticker: N7R1, TSX.V Symbol: NRM, #NRM, $NRM). Mutigen und risikobereiten Investoren winkt jetzt die nächste spannende Vervielfachungschance im boomenden Lithium-Sektor.Unser 477% Lithium Hot Stock Noram Ventures Inc. (ISIN CA65542J2056 / WKN A2JE8T, Ticker: N7R1, TSX.V Symbol: NRM, #NRM, $NRM) meldet heute Morgen den nächsten Volltreffer im Rahmen seines Phase V Bohrprogramms auf der potentiellen Weltklasse-Lithium-Lagerstätte Zeus im Clayton Valley, Nevada, USA. Auch die Bohrkerne des bislang tiefsten Bohrlochs CVZ-67 weisen bereits auf den ersten Blick massive Lithium-Konzentrationen und bestätigen die Erwartungen in Kürze anstehenden, massiven Anhebung der Ressourcen-Schätzung nach dem anerkannten Standard NI 43-101. "Dies ist ein weiteres wichtiges Bohrloch für Noram. Es ist das bislang tiefste Bohrloch mit optisch günstigen Tonsteinen am Boden. Wir waren sehr erfreut darüber und erwarteten, dass die Ergebnisse auf der Grundlage der Ausbeute dieser Tonsteine aus früheren Bohrungen konsistent sind. Das Unternehmen hat bisher weder in diesem Gebiet noch in diesen Tiefen Bohrungen durchgeführt. Folglich werden die Ergebnisse die Ressourcenmodellierung erheblich beeinflussen. Allein aus der Sichtprüfung geht hervor, dass CVZ-67 unsere Theorien sowohl zum Eintauchen als auch zur Richtung der Ressource erneut bestätigt ", kommentierte Brad Peek, beratender Geologe und qualifizierte Person für alle Bohrphasen von Norams Zeus-Lithium-Liegenschaft. Unser Lithium Aktientip Noram Ventures Inc. will seine Lithium Ressource von aktuell 1,18 Mio. Tonnen Lithium (LCE) mit einem Metallwert von 10,62 Milliarden Dollar mit der in Kürze erwarteten neuen Ressources-Schätzung um kolossale 38 Mio. Tonnen steigern. Die in Kürze erwartete neue Ressourcen-Schätzung dürfte für die Neubewertung der Lithium-Aktien unseres Lithium Aktientips Noram Ventures Inc. sorgen. Schon nach den letzten Bohrlöchern hatte das Management eine Vervierfachung der Tonnage der riesigen Lithium Ressource von 1,18 Mio. Tonnen Lithium (LCE) mit einem Metallwert von 10,62 Milliarden Dollar in Aussicht gestellt. Das ist schon jetzt rund 248 mal soviel als der aktuelle Börsenwert unseres Lithium Aktientips Noram Ventures Inc. Im Falle einer Steigerung der Lithium Ressource um den Faktor 4 würde der Metallwert kolossale 42,48 Milliarden Dollar betragen. Das wäre rund 992 mal soviel als der aktuelle Börsenwert unseres Lithium Hot Stock Noram Ventures Inc. Die riesige Lithium-Lagerstätte befindet sich nahe der Gigafabrik von Elektroauto-Riese Tesla (NASDAQ:TSLA, #TSLA, $TSLA). Unternehmenskreisen zufolge wäre aufgrund der rasant wachsenden Lithium-Nachfrage des boomenden Elektroauto-Sektors ein Offtake Agreement (Abnahmevereinbarung) mit Elektroauto-Pionier Tesla (NASDAQ:TSLA, #TSLA, $TSLA) der nächste logische Schritt. Nach der Ankündigung von Tesla (NASDAQ:TSLA, #TSLA, $TSLA) CEO Elon Musk auf dem Tesla Battery Day 2020 in das boomende Lithium-Geschäft des Clayton Valley in Nevada einsteigen zu wollen, verdichten sich die Gerüchte um eine unmittelbar bevorstehende Konsolidierung der Lithium-Lagerstätten in der Boombranche. CEO Dr. Tucker Barrie hat den Nachbarn Cypress Development (CYP.V, #CYP, $CYP) im Clayton Valley besucht, um Gespräche über mögliche Synergien zu führen. Bahnt sich da womöglich eine Fusion oder eine Übernahme an? Unterdessen machen die globalen Autoriesen ernst mit ihren Investitionen in des boomende Geschäft mit Elektroautos. Der Deutsche Autoriese Volkswagen (VWAGY, #VWAGY, $VWAGY) investiert 86 Mrd. $ in Elektroautos. Der Bayrische Wettbewerber BMW (BMW.TI, #BMW, $BMW) investiert 32 Mrd. $ in Elektroautos. Der US-Autoriese Ford (F.NYSE, #F.NYSE, $F.NYSE) will bis 2022 11,5 Mrd. $ in Elektroautos investieren. Der US-Auto-Gigant GM (GM.NYSE, #GM, #GM) will 2,2 Mrd. $ in eine Batteriefabrik in Detroit investieren. Der Japanische Autoriese Toyota (TM.NYSE, #TM.NYSE, $TM.NYSE) will bis 2023 2 Mrd. $ in Elektroautos investieren. Der Deutsche Autobauer Porsche (PAH3.DE, #PAH3, $PAH3) will 678 Mio. $ in die Fertigung von Elektroautos investieren. Das Börsenjahr 2021 dürfte zum Jahr der Konsolidierung im boomenden Lithium-Sektor werden. Unser Lithium Hot Stock Noram Ventures Inc. gilt dabei als einer der heißen Übernahmekandidaten für seine Nachbarn Albemarle (NYSE:ALB. #ALB, $ALB) und Cypress Development (CYP.V, #CYP, $CYP) sowie für Elektroauto-Riese Tesla (NASDAQ:TSLA, #TSLA, $TSLA). Nach der Ankündigung von Tesla (NASDAQ:TSLA, #TSLA, $TSLA) CEO Elon Musk in das boomende Lithium-Geschäft im Clayton Valley einzusteigen, rechnen Branchenbeobachter mit einer Konsolidierungswelle in der Lithium-Boom-Region. Unser Lithium Aktientip Noram Ventures Inc. plant für das kommende Jahr die Erreichung einer Reihe von bemerkenswerten Meilen. Das Management erwartet eine substantielle Anhebung der Ressourcen-Schätzung sowie eine vorläufige Wirtschaftlichkeitsprüfung (PEA), die für eine Neubewertung unseres Lithium Aktientips Noram Ventures Inc. sorgen sollten. Die vorläufigen Wirtschaftlichkeitsprüfungen der Nachbarn Cypress Development (CYP.V, #CYP, $CYP) und Lithium Americas (LAC:NYSE, #LAC, $LAC) haben zudem gezeigt, dass das Lithium in der Region sehr kostengünstig abgebaut werden kann. Mit seiner Lithium Ressourcen-Schätzung von gewaltigen 124 Millionen Tonnen zu 1.136 ppm Lithium gilt unser Lithium Hot Stock Noram Ventures Inc. zudem als einer der heißesten Kandidaten für ein Offtake Agreement (Abnahmevereinbarung) mit Elektroauto-Riese Tesla (NASDAQ:TSLA, #TSLA, $TSLA). Das riesige Lithium-Vorkommen unseres Lithium Aktientips Noram Ventures Inc. befindet sich im Clayton Valley, Nevada und damit nur wenige Autostunden entfernt von der Gigafabrik von Elektroauto-Pionier Tesla (NASDAQ:TSLA, #TSLA, $TSLA). Die Lithium Ressourcen-Schätzung unseres Lithium Hot Stock Noram Ventures entspricht rund 1,18 Millionen Tonnen LCE. Angesichts des aktuellen Preises von 9,00 USD pro Kg Lithiumkarbonat entspricht dies einem Metallwert im Boden von 10,62 Milliarden USD - rund 248 mal soviel als der aktuelle Börsenwert unseres Lithium Aktientips Noram Ventures Inc. von nur 35,38 Mio. EUR. Die erstklassigen 1.136 ppm Lithium sind drei mal so hoch als die 320ppm von Nordamerikas einziger Lithium-Mine Silver Peak des Milliardenkonzern Albemarle (NYSE:ALB. #ALB, $ALB). Der Lithium-Riese und direkter Nachbar Albemarle (NYSE:ALB. #ALB, $ALB) kommt derzeit auf einen Börsenwert von 14,75 Milliarden EUR - rund 417 mal so viel als unser Lithium Aktientip Noram Ventures Inc. Mit seiner riesige Lithium Ressource wird unser Lithium Hot Stock Noram Ventures Inc. zum heißesten Übernahmekandidaten im boomenden Lithium-Sektor. Auch ein Offtake Agreement mit einem führenden Elektroauto-Hersteller wie etwa Tesla (NASDAQ:TSLA, #TSLA, $TSLA) dürfte jetzt nur noch eine Frage der Zeit sein. Nun startet unsere Lithium Aktienempfehlung Noram Ventures Inc. Phase V seines Bohrprogramms. Erste Bohrresultate werden in Kürze erwartet und sollten in den kommenden Wochen für bahnbrechende Nachrichten sorgen. Wir erwarten daher in den kommenden Wochen eine fundamentale Neubewertung unserer Lithium Aktienempfehlung Noram Ventures Inc. Kurzfristig orientierten Anlegern winken jetzt schnelle 100% Kursgewinn. Nach Kursgewinnen von bis zu 3.850% mit unserem Lithium Aktientip Cypress Development (CYP.V, #CYP, $CYP), bis zu 6.477% mit unserem Lithium Aktientip AVZ Minerals (AVZ:ASX, #AVZ, $AVZ), bis zu 6.555% mit den Lithium-Aktien von Lithium Americas (LAC:NYSE, #LAC, $LAC), bis zu 6.800% mit den Aktien des Lithium Highflyers Millennial Lithium (ML.V, #ML.V, $ML.V) und bis zu 4.960% mit der Lithium-Aktie von Lithium X Energy bietet Ihnen unser neuer Lithium Hot Stock Noram Ventures Inc. (ISIN CA65542J2056 / WKN A2JE8T, Ticker: N7R1, TSX.V Symbol: NRM, #NRM, $NRM) heute die Aktienchance dabei zu sein, wenn der nächste Lithium Highflyer zum Höhenflug an der Börse durchstartet. Mutigen und risikobereiten Investoren winkt eine Kurschance von bis zu 477% mit den Lithium-Aktien von Noram Ventures Inc.Nachbar Lithium X Energy wurde für 175 Mio. EUR übernommen - das ist rund elf mal soviel als der aktuelle Börsenwert unseres Lithium Aktientips Noram Ventures Inc.Nach Kursgewinnen von bis zu 3.850% mit unserem Lithium Aktientip Cypress Development (CYP.V, #CYP, $CYP), bis zu 6.477% mit unserem Lithium Aktientip AVZ Minerals (AVZ:ASX, #AVZ, $AVZ), bis zu 6.555% mit den Lithium-Aktien von Lithium Americas (LAC:NYSE, #LAC, $LAC), bis zu 6.800% mit den Aktien des Lithium Highflyers Millennial Lithium (ML.V, #ML.V, $ML.V) und bis zu 4.960% mit der Lithium-Aktie von Lithium X Energy bietet Ihnen unser neuer Lithium Hot Stock Noram Ventures Inc. (ISIN CA65542J2056 / WKN A2JE8T, Ticker: N7R1, TSX.V Symbol: NRM, #NRM, $NRM) heute die Aktienchance dabei zu sein, wenn der nächste Lithium Highflyer zum Höhenflug an der Börse durchstartet. Mutigen und risikobereiten Investoren winkt eine Kurschance von bis zu 477% mit den Lithium-Aktien von Noram Ventures Inc.Zum Vergleich:Wettbewerber Millennial Lithium (ML.V, #ML.V, $ML.V) kommt bei einem Börsenwert von 212 Mio. EUR auf eine Lithium Ressource von 4,1 MT Li2Co3 - das entspricht einem Börsenwert von 51,71 EUR pro Tonne Li2Co3 - knapp doppelt teuerer als bei unserem Lithium Aktientip Noram Ventures Inc.Mitbewerber Lithium Americas (LAC:NYSE, #LAC, $LAC) verfügt über eine Lithium Ressource von 19,9 Mio. Tonnen Li2Co3 bei einem Börsenwert von 2,08 Mrd. EUR. Das entspricht einem Börsenwert von 104,52 EUR pro Tonne Li2Co3 - das ist rund drei mal teuer als bei unserem Lithium Hot Stock Noram Ventures Inc.Wir erwarten daher in den kommenden Wochen eine fundamentale Neubewertung der Aktien unseres Lithium Hot Stock Noram Ventures Inc. (ISIN CA65542J2056 / WKN A2JE8T, Ticker: N7R1, TSX.V Symbol: NRM, #NRM, $NRM).Lithium ist das neue Benzin. Die Elektroauto-Industrie steht vor einem beispiellosen Boom.10 der weltgrößten Autobauer bauen derzeit eigene Giga-Fabriken zur Produktion von Lithium-Ionen-Batterien. Die Lithium-Nachfrage soll sich in den kommenden 10 Jahren noch einmal verzehnfachen.Doch das dürfte erst der Anfang eines Jahrhundertbooms gewesen sein. Die Internet-Riesen Apple, Google, und Uber stehen bereits in den Startlöchern. Die digitale Revolution verhilft den Elektroautos zum endgültigen Durchbruch.Die Auto-Dinosaurier Volkswagen, Toyota, General Motors und Ford scheinen mittlerweile auch aufgewacht. Mit Hochdruck wird an der schnellstmöglichen Einführung von Elektromodellen gearbeitet. Wer jetzt nicht auf den anrollenden Zug aufspringt der hat in der Autobranche vermutlich keine Zukunft mehr.Die Lithium-Nachfrage steigt rasant an. Der Lithium-Preis geht durch die Decke. Die Global Player der Autobranche müssen sich den strategisch unverzichtbaren Rohstoff Lithium frühzeitig und langfristig sichern, um Planungssicherheit zu schaffen.Unser 477% Lithium Hot Stock Noram Ventures Inc. (ISIN CA65542J2056 / WKN A2JE8T, Ticker: N7R1, TSX.V Symbol: NRM, #NRM, $NRM) meldet heute Morgen den nächsten Volltreffer im Rahmen seines Phase V Bohrprogramms auf der potentiellen Weltklasse-Lithium-Lagerstätte Zeus im Clayton Valley, Nevada, USA. Auch die Bohrkerne des bislang tiefsten Bohrlochs CVZ-67 weisen bereits auf den ersten Blick massive Lithium-Konzentrationen und bestätigen die Erwartungen in Kürze anstehenden, massiven Anhebung der Ressourcen-Schätzung nach dem anerkannten Standard NI 43-101. "Dies ist ein weiteres wichtiges Bohrloch für Noram. Es ist das bislang tiefste Bohrloch mit optisch günstigen Tonsteinen am Boden. Wir waren sehr erfreut darüber und erwarteten, dass die Ergebnisse auf der Grundlage der Ausbeute dieser Tonsteine aus früheren Bohrungen konsistent sind. Das Unternehmen hat bisher weder in diesem Gebiet noch in diesen Tiefen Bohrungen durchgeführt. Folglich werden die Ergebnisse die Ressourcenmodellierung erheblich beeinflussen. Allein aus der Sichtprüfung geht hervor, dass CVZ-67 unsere Theorien sowohl zum Eintauchen als auch zur Richtung der Ressource erneut bestätigt ", kommentierte Brad Peek, beratender Geologe und qualifizierte Person für alle Bohrphasen von Norams Zeus-Lithium-Liegenschaft. Unser Lithium Aktientip Noram Ventures Inc. will seine Lithium Ressource von aktuell 1,18 Mio. Tonnen Lithium (LCE) mit einem Metallwert von 10,62 Milliarden Dollar mit der in Kürze erwarteten neuen Ressources-Schätzung um kolossale 38 Mio. Tonnen steigern. Die in Kürze erwartete neue Ressourcen-Schätzung dürfte für die Neubewertung der Lithium-Aktien unseres Lithium Aktientips Noram Ventures Inc. sorgen. Schon nach den letzten Bohrlöchern hatte das Management eine Vervierfachung der Tonnage der riesigen Lithium Ressource von 1,18 Mio. Tonnen Lithium (LCE) mit einem Metallwert von 10,62 Milliarden Dollar in Aussicht gestellt. Das ist schon jetzt rund 248 mal soviel als der aktuelle Börsenwert unseres Lithium Aktientips Noram Ventures Inc. Im Falle einer Steigerung der Lithium Ressource um den Faktor 4 würde der Metallwert kolossale 42,48 Milliarden Dollar betragen. Das wäre rund 992 mal soviel als der aktuelle Börsenwert unseres Lithium Hot Stock Noram Ventures Inc. Die riesige Lithium-Lagerstätte befindet sich nahe der Gigafabrik von Elektroauto-Riese Tesla (NASDAQ:TSLA, #TSLA, $TSLA). Unternehmenskreisen zufolge wäre aufgrund der rasant wachsenden Lithium-Nachfrage des boomenden Elektroauto-Sektors ein Offtake Agreement (Abnahmevereinbarung) mit Elektroauto-Pionier Tesla (NASDAQ:TSLA, #TSLA, $TSLA) der nächste logische Schritt. Nach der Ankündigung von Tesla (NASDAQ:TSLA, #TSLA, $TSLA) CEO Elon Musk auf dem Tesla Battery Day 2020 in das boomende Lithium-Geschäft des Clayton Valley in Nevada einsteigen zu wollen, verdichten sich die Gerüchte um eine unmittelbar bevorstehende Konsolidierung der Lithium-Lagerstätten in der Boombranche. CEO Dr. Tucker Barrie hat den Nachbarn Cypress Development (CYP.V, #CYP, $CYP) im Clayton Valley besucht, um Gespräche über mögliche Synergien zu führen. Bahnt sich da womöglich eine Fusion oder eine Übernahme an? Unterdessen machen die globalen Autoriesen ernst mit ihren Investitionen in des boomende Geschäft mit Elektroautos. Der Deutsche Autoriese Volkswagen (VWAGY, #VWAGY, $VWAGY) investiert 86 Mrd. $ in Elektroautos. Der Bayrische Wettbewerber BMW (BMW.TI, #BMW, $BMW) investiert 32 Mrd. $ in Elektroautos. Der US-Autoriese Ford (F.NYSE, #F.NYSE, $F.NYSE) will bis 2022 11,5 Mrd. $ in Elektroautos investieren. Der US-Auto-Gigant GM (GM.NYSE, #GM, #GM) will 2,2 Mrd. $ in eine Batteriefabrik in Detroit investieren. Der Japanische Autoriese Toyota (TM.NYSE, #TM.NYSE, $TM.NYSE) will bis 2023 2 Mrd. $ in Elektroautos investieren. Der Deutsche Autobauer Porsche (PAH3.DE, #PAH3, $PAH3) will 678 Mio. $ in die Fertigung von Elektroautos investieren. Das Börsenjahr 2021 dürfte zum Jahr der Konsolidierung im boomenden Lithium-Sektor werden. Unser Lithium Hot Stock Noram Ventures Inc. gilt dabei als einer der heißen Übernahmekandidaten für seine Nachbarn Albemarle (NYSE:ALB. #ALB, $ALB) und Cypress Development (CYP.V, #CYP, $CYP) sowie für Elektroauto-Riese Tesla (NASDAQ:TSLA, #TSLA, $TSLA). Nach der Ankündigung von Tesla (NASDAQ:TSLA, #TSLA, $TSLA) CEO Elon Musk in das boomende Lithium-Geschäft im Clayton Valley einzusteigen, rechnen Branchenbeobachter mit einer Konsolidierungswelle in der Lithium-Boom-Region. Unser Lithium Aktientip Noram Ventures Inc. plant für das kommende Jahr die Erreichung einer Reihe von bemerkenswerten Meilen. Das Management erwartet eine substantielle Anhebung der Ressourcen-Schätzung sowie eine vorläufige Wirtschaftlichkeitsprüfung (PEA), die für eine Neubewertung unseres Lithium Aktientips Noram Ventures Inc. sorgen sollten. Die vorläufigen Wirtschaftlichkeitsprüfungen der Nachbarn Cypress Development (CYP.V, #CYP, $CYP) und Lithium Americas (LAC:NYSE, #LAC, $LAC) haben zudem gezeigt, dass das Lithium in der Region sehr kostengünstig abgebaut werden kann. Mit seiner Lithium Ressourcen-Schätzung von gewaltigen 124 Millionen Tonnen zu 1.136 ppm Lithium gilt unser Lithium Hot Stock Noram Ventures Inc. zudem als einer der heißesten Kandidaten für ein Offtake Agreement (Abnahmevereinbarung) mit Elektroauto-Riese Tesla (NASDAQ:TSLA, #TSLA, $TSLA). Das riesige Lithium-Vorkommen unseres Lithium Aktientips Noram Ventures Inc. befindet sich im Clayton Valley, Nevada und damit nur wenige Autostunden entfernt von der Gigafabrik von Elektroauto-Pionier Tesla (NASDAQ:TSLA, #TSLA, $TSLA). Die Lithium Ressourcen-Schätzung unseres Lithium Hot Stock Noram Ventures entspricht rund 1,18 Millionen Tonnen LCE. Angesichts des aktuellen Preises von 9,00 USD pro Kg Lithiumkarbonat entspricht dies einem Metallwert im Boden von 10,62 Milliarden USD - rund 248 mal soviel als der aktuelle Börsenwert unseres Lithium Aktientips Noram Ventures Inc. von nur 35,38 Mio. EUR. Die erstklassigen 1.136 ppm Lithium sind drei mal so hoch als die 320ppm von Nordamerikas einziger Lithium-Mine Silver Peak des Milliardenkonzern Albemarle (NYSE:ALB. #ALB, $ALB). Der Lithium-Riese und direkter Nachbar Albemarle (NYSE:ALB. #ALB, $ALB) kommt derzeit auf einen Börsenwert von 14,75 Milliarden EUR - rund 417 mal so viel als unser Lithium Aktientip Noram Ventures Inc. Mit seiner riesige Lithium Ressource wird unser Lithium Hot Stock Noram Ventures Inc. zum heißesten Übernahmekandidaten im boomenden Lithium-Sektor. Auch ein Offtake Agreement mit einem führenden Elektroauto-Hersteller wie etwa Tesla (NASDAQ:TSLA, #TSLA, $TSLA) dürfte jetzt nur noch eine Frage der Zeit sein. Nun startet unsere Lithium Aktienempfehlung Noram Ventures Inc. Phase V seines Bohrprogramms. Erste Bohrresultate werden in Kürze erwartet und sollten in den kommenden Wochen für bahnbrechende Nachrichten sorgen. Wir erwarten daher in den kommenden Wochen eine fundamentale Neubewertung unserer Lithium Aktienempfehlung Noram Ventures Inc. Kurzfristig orientierten Anlegern winken jetzt schnelle 100% Kursgewinn. Nach Kursgewinnen von bis zu 3.850% mit unserem Lithium Aktientip Cypress Development (CYP.V, #CYP, $CYP), bis zu 6.477% mit unserem Lithium Aktientip AVZ Minerals (AVZ:ASX, #AVZ, $AVZ), bis zu 6.555% mit den Lithium-Aktien von Lithium Americas (LAC:NYSE, #LAC, $LAC), bis zu 6.800% mit den Aktien des Lithium Highflyers Millennial Lithium (ML.V, #ML.V, $ML.V) und bis zu 4.960% mit der Lithium-Aktie von Lithium X Energy bietet Ihnen unser neuer Lithium Hot Stock Noram Ventures Inc. (ISIN CA65542J2056 / WKN A2JE8T, Ticker: N7R1, TSX.V Symbol: NRM, #NRM, $NRM) heute die Aktienchance dabei zu sein, wenn der nächste Lithium Highflyer zum Höhenflug an der Börse durchstartet. Mutigen und risikobereiten Investoren winkt eine Kurschance von bis zu 477% mit den Lithium-Aktien von Noram Ventures Inc.Die erstklassigen Lithium-Konzentrationen des Zeus-Projektes von im Durchschnitt 1.101 ppm sind rund 3 mal so hoch als die 320ppm von Nordamerikas einziger Lithium-Mine Silver Peak des Milliardenkonzern Albemarle (NYSE:ALB, #ALB, $ALB). Der Lithium-Riese und direkter Nachbar Albemarle (NYSE:ALB, #ALB, $ALB) kommt derzeit auf einen Börsenwert von 14,75 Milliarden EUR - rund 417 mal so viel als unser Lithium Aktientip Noram Ventures Inc. Die erstklassige Lithium Ressource von 124 Mio. Tonnen zu 1.101 ppm Lithium verfügt über einen Metallwert im Boden von 10,62 Milliarden USD - das ist rund 248 mal als der aktuelle Börsenwert unseres Lithium Aktientips Noram Ventures Inc. von nur 35,38 Mio. EUR. Mit der erstklassigen Lithium Ressource wird unsere Lithium Aktienempfehlung Noram Ventures Inc. zum heißen Kandidaten für ein Offtake Agreement mit Elektroauto-Pionier Tesla (NASDAQ:TSLA, #TSLA, $TSLA). Wir erwarten daher in den kommenden Wochen eine fundamentale Neubewertung unseres Lithium Aktientips Noram Ventures Inc. Nach Kursgewinnen von bis zu 3.850% mit unserem Lithium Aktientip Cypress Development (CYP.V, #CYP, $CYP), bis zu 6.477% mit unserem Lithium Aktientip AVZ Minerals (AVZ:ASX, #AVZ, $AVZ), bis zu 6.555% mit den Lithium-Aktien von Lithium Americas (LAC:NYSE, #LAC, $LAC), bis zu 6.800% mit den Aktien des Lithium Highflyers Millennial Lithium (ML.V, #ML.V, $ML.V) und bis zu 4.960% mit der Lithium-Aktie von Lithium X Energy bietet Ihnen unser neuer Lithium Hot Stock Noram Ventures Inc. heute die Aktienchance dabei zu sein, wenn der nächste Lithium Highflyer zum Höhenflug an der Börse durchstartet.