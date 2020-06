Zoom-Videokommunikation steche heraus. Das Unternehmen habe am 2. Juni 2020 seine Ergebnisse und damit einen Anstieg des jährlichen Umsatzwachstums von 122 Millionen US-Dollar auf 328 Millionen US-Dollar bzw. 169 Prozent bekannt gegeben.



Auch wenn Datadog und Crowdstrike in der aktuellen Periode nicht die allgemeine Markenbekanntheit von Zoom gehabt hätten, hätten sie doch von Jahr zu Jahr ein Umsatzwachstum im Bereich von 80 bis 90 Prozent erzielt.



Wichtig zu bedenken: Die Werte, die wie ein niedrigeres jährliches Umsatzwachstum aussähen, lägen tatsächlich immer noch im Bereich von 20 bis 40 Prozent. Der Wert bei Zoom sei derart hoch, dass er die vertikale Skala neu positioniere. Dennoch müsse man es klar sagen: All diese Firmen hätten durch ihre jüngsten Ankündigungen ihre Einnahmen stark gesteigert.



Einige Unternehmen seien mit ihren Geschäftsmodellen in der Tat repräsentativ für die Erbringung von Dienstleistungen, deren Nachfrage während der Covid-19-Pandemie gestiegen sei. Beispielsweise Datadog und Zscaler. Diese Unternehmen seien im Großen und Ganzen daran beteiligt, Netzwerke bei der Bewältigung von Verkehrs- und Sicherheitsspitzen auf unterschiedliche Weise zu unterstützen. Die Pandemie habe der Datenübertragung im Netzwerk und der Cybersicherheit einen hohen Stellenwert eingeräumt, da viele Mitarbeiter in der Lage hätten sein müssen, relativ schnell von überall aus zu arbeiten.



Zoom finde dann Beachtung, wenn Menschen gezwungen seien, sich virtuell zu verbinden. Dann steige plötzlich die Nachfrage nach zuverlässigen Videokonferenzen erheblich. Twilio sei gleichfalls im Kommunikationsbereich tätig.



Shopify habe sich einen Namen gemacht, indem es stehe Unternehmen zu Seite, damit diese effizient in den elektronischen Handel einsteigen könnten. Wix.com habe sich darauf spezialisiert, den Nutzern zu helfen, leichter Präsenzen im Web zu entwickeln.



Docusign bringe eine ehemals physische Handlung, das Unterschreiben eines Zettels, in die virtuelle Welt. 2U unterstütze Universitäten bei der sukzessiven Umstellung auf Online-Dienstleistungen.



Okta biete einen äußerst nützlichen Service in einer Welt, da es unter anderem die Sicherheit verbessern wolle und den Menschen helfe, Passwörter zu mehreren verschiedenen Webseiten zu speichern.



Man wisse nicht genau, wie sich die Covid-19-Pandemie in Zukunft auf die Art und Weise auswirken werde, wie Geschäfte getätigt würden oder wie Menschen interagieren würden. Aber es werde deutlich, dass Dienstleistungen dieser Art in absehbarer Zeit an Bedeutung gewonnen haben könnten. (Ausgabe vom 03.06.2020) (04.06.2020/ac/a/m)







London (www.aktiencheck.de) - Die Covid-19-Pandemie markiert eine außerordentlich schwierige Zeit für globale Investoren, so Chris Gannatti, Head of Research, Europe bei WisdomTree.Vom 19. Februar 2020 bis zum 23. März 2020, dem derzeit tiefsten Punkt der jüngsten Vergangenheit, habe der MSCI ACWI-Index mehr als 33 Prozent seines Wertes verloren. Seit dem 23. März 2020 habe sich die Situation für globale Aktien jedoch verbessert, wobei der MSCI ACWI-Index bis zum 2. Juni 2020 um mehr als 36 Prozent gestiegen sei. Seit Jahresbeginn 2020 liege der MSCI ACWI Index allerdings bei einer Rendite von minus 7,26 Prozent.Während der drei schlimmsten Abwärtsbewegungen hätten der Sektor Energie - aufgrund des rapiden Ölpreisverfalls - ein Minus von 51,85 Prozent, das Finanzwesen - aufgrund der Bedenken wegen künftiger notleidender Kredite - ein Minus von 41,44 Prozent, Industriewerte ein Minus von 38,21 Prozent verzeichnet.Während der anschließenden Rally hätten die drei besten Performer wie Energie im Zuge einer leichten Erholung bei Öl ein Plus von 56,60 Prozent, Materialien ein Plus von 45,0 Prozent und Konsumgüter einen Anstieg von 40,6 Prozent verzeichnet.Seit Jahresbeginn gerechnet, lägen einzig die Sektoren Technologie und Gesundheit im positiven Bereich. Finanzen und Energie seien immer noch um mehr als 22 Prozent rückläufig.Es sei viel einfacher, den Unternehmen nachzugehen, die positivere Ankündigungen machen könnten, auch wenn solche Titel in der Regel zu höheren Bewertungen tendieren würden. Ein Beispiel dafür sei der Bereich Cloud-Computing.Betrachte man die zehn führenden Unternehmen - Fastly Inc. (ISIN US31188V1008/ WKN A2PH9T), Zoom Video Communications Inc. (ISIN US98980L1017/ WKN A2PGJ2), Zscaler Inc. (ISIN US98980G1022/ WKN A2JF28), DocuSign Inc. (ISIN US2561631068/ WKN A2JHLZ), Wix.com Ltd. (ISIN IL0011301780/ WKN A1W7AU), Twilio Inc. (ISIN US90138F1021/ WKN A2ALP4), Datadog Inc. (ISIN US23804L1035/ WKN A2PSFR), Crowdstrike Holdings Inc. (ISIN US22788C1053/ WKN A2PK2R), Shopify Inc. (ISIN CA82509L1076/ WKN A14TJP) und Okta Inc. (ISIN US6792951054/ WKN A2DNKR) - aus dem BVP Nasdaq Emerging Cloud Index und nehme man das jüngste gemeldete Umsatzwachstum gegenüber dem Vorjahr, seien ein paar Dinge sofort klar: