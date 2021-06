Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Die NVIDIA Corporation (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, NASDAQ-Symbol: NVDA) ist ein führender Hersteller von IT-Hardware. Die Gesellschaft entwirft, entwickelt und vermarktet Grafik- und Medienkommunikationsprozessoren und ähnliche Software für PCs, Workstations und digitale Entertainmentplattformen. Das Unternehmen stellt eine Vielzahl von 3D-Graphikprozessoren her wie auch Graphikprozesseinheiten (GPUs), die bei Desktop-PCs, Smartphones, Tablets und Laptops eingesetzt werden. Diese 3D-Graphikprozessoren werden für eine Reihe von Anwendungen wie Spiele, digitale Bildverarbeitung und Internet- und Industriedesign benutzt. Die Graphikprozessoren sind architektonisch kompatibel zwischen Produktgenerationen ausgelegt, um Herstellern und Endnutzern niedrige Kosten zu gewährleisten. Die NVIDIA Corporation vertreibt ihre Produkte weltweit. Die Verkaufs- und Marketing-Teams des Unternehmens arbeiten eng mit PC-OEMs, Systemintegrierern, Motherboardherstellern und Add-in-Board-Herstellern zusammen. (30.06.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - NVIDIA-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Spezialisten für Grafik-Prozessoren NVIDIA Corp. (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, NASDAQ-Symbol: NVDA) unter die Lupe.NVIDIA-Grafikkarten seien weiterhin vielerorts ausverkauft. Das liege nicht nur am Gaming-Boom und Knappheit, sondern auch am exzellenten Ruf der Produkte. Das Fachportal Giga habe jetzt Spezifikationen entdeckt und schreibe: "NVIDIAs neue Grafikkarte ist ein Monster." In der Dokumentation sei von einer NVIDIA A100 die Rede, die 80 GB Videospeicher bieten solle. Das bisherige Topmodell RTX 3090 habe "nur" 24 GB Videospeicher. Die neue Grafikkarte koste allerdings mindestens 10.000 Euro und sei nicht für Gaming-PCs entwickelt.NVIDIA stehe längst auch für hochprofessionelle KI-Supercomputer. Jetzt sei von ISC eine Top-500-Liste veröffentlicht worden. Das Unternehmen berichte in seinem Blog stolz, dass davon 342 Systeme mit NVIDIA-Technologie ausgestattet seien. Diese High-Performance-Computer würden immer mehr für Künstliche-Intelligenz-Berechnungen eingesetzt.Eine verbesserte Effizienz komme dabei auch der Umwelt zu Gute. 35 der Top-40-Systeme im Green500-Ranking hätten NVIDIA inside. Deren GPUs würden mehr Rechenkraft bei gleichem Strominput erreichen. Supercomputer mit NVIDIA seien 3,5-mal energieeffizienter als die der Rivalen.Auch Roboterautos von Daimler würden künftig auf NVIDIA setzen und BMW plane die Fabrik der Zukunft mit dem Know-how des US-Konzerns. "Mit der NVIDIA Plattform Omniverse können wir künftig unsere Planungsprozesse um rund 30 Prozent effizienter gestalten", so jüngst ein BMW-Topmanager.Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Nvidia.