Xetra-Aktienkurs NVIDIA-Aktie:

212,57 Euro -1,35% (20.08.2018, 15:17)



Tradegate-Aktienkurs NVIDIA-Aktie:

211,50 Euro -1,08% (20.08.2018, 15:39)



Nasdaq-Aktienkurs NVIDIA-Aktie:

USD 244,61 -0,08% (20.08.2018, 15:39)



ISIN NVIDIA-Aktie:

US67066G1040



WKN NVIDIA-Aktie:

918422



Ticker-Symbol NVIDIA-Aktie:

NVD



Nasdaq Ticker-Symbol NVIDIA-Aktie:

NVDA



Kurzprofil NVIDIA Corp.:



NVIDIA Corp. (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, Nasdaq Ticker-Symbol: NVDA) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Grafikprozessoren für den Einsatz in PCs. Neben der GeForce-Prozessorplattform für den Gaming-Bereich bietet NVIDIA den Quadro für die professionelle Visualisierung in diversen Anwendungsbereichen an. Bei den Mobilgeräten ist das Unternehmen mit dem Tegra-Prozessor vertreten.

(20.08.2018/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





New York (www.aktiencheck.de) - NVIDIA-Aktienanalyse des Analysten Hans Mosesmann von Rosenblatt Securities:Analyst Hans Mosesmann vom Investmenthaus Rosenblatt Securities bestätigt im Rahmen einer Aktienanalyse seine Kaufempfehlung für die Aktien von NVIDIA Corp. (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, Nasdaq Ticker-Symbol: NVDA).Der Umstand, dass NVIDIA Corp. in Q2 die Umsatzerwartungen verfehlt habe sei noch nicht das Ende der Welt, so die Analysten von Rosenblatt Securities.Hinsichtlich des Kryptowährungsgeschäft seien in erheblichem Umfang Risiken abgebaut worden. Dieyes Segment sei vor und die Hälfte des fehlenden Umsatzes verantwortlich und die andere Hälftestamme von Lagerbestandseffekten im Vorfeld der Turing-Markteinführung.Alle Kernplattformen von NVIDIA würden Rekorderlöse verzeichnen. Analyst Hans Mosesmann rät Anlegern Kursrückgänge zum Einstieg zu nutzen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze NVIDIA-Aktie: