Kurzprofil NVIDIA Corp.:



Die NVIDIA Corporation (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, NASDAQ-Symbol: NVDA) ist ein führender Hersteller von IT-Hardware. Die Gesellschaft entwirft, entwickelt und vermarktet Grafik- und Medienkommunikationsprozessoren und ähnliche Software für PCs, Workstations und digitale Entertainmentplattformen. Das Unternehmen stellt eine Vielzahl von 3D-Graphikprozessoren her wie auch Graphikprozesseinheiten (GPUs), die bei Desktop-PCs, Smartphones, Tablets und Laptops eingesetzt werden.



Diese 3D-Graphikprozessoren werden für eine Reihe von Anwendungen wie Spiele, digitale Bildverarbeitung und Internet- und Industriedesign benutzt. Die Graphikprozessoren sind architektonisch kompatibel zwischen Produktgenerationen ausgelegt, um Herstellern und Endnutzern niedrige Kosten zu gewährleisten. Die NVIDIA Corporation vertreibt ihre Produkte weltweit. Die Verkaufs- und Marketing-Teams des Unternehmens arbeiten eng mit PC-OEMs, Systemintegrierern, Motherboardherstellern und Add-in-Board-Herstellern zusammen. (04.11.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - NVIDIA-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benjamin Heimlich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die NVIDIA-Aktie (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, NASDAQ-Symbol: NVDA) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die NVIDIA-Aktie sei am Donnerstag drauf und dran, den größten prozentualen Tageszuwachs seit mehr als eineinhalb Jahren einzufahren. Die Möglichkeiten des sogenannten Metaverse und der Optimismus im Vorfeld einer kommende Woche stattfindenden Entwickler-Konferenz würden den Kurs beflügeln, der über 300 Dollar springe.Rund 14 Prozent lege die Aktie am Donnerstag zu. Damit erreiche NVIDIA erstmals eine Marktkapitalisierung von über 700 Milliarden Dollar.Am 8. November werde das Unternehmen seine diesjährige GTC-Entwicklerkonferenz abhalten und sich dabei voraussichtlich auf den Einsatz seiner Chips im Bereich künstliche Intelligenz konzentrieren.Bekanntgaben zu einem weiteren Zukunftsthema erwarte Aaron Rakers, Analyst bei Wells Fargo. Er rechne damit, dass NVIDIA sein Omniverse Enterprise-Angebot verfügbar mache. Die virtuelle Plattform solle es möglich machen, in Echtzeit an physikalisch genauen Simulationen zusammenzuarbeiten.Dass Chancen in dieser Größenordnung keinen Zuwachs bei Marktkapitalisierung in Höhe von fast 100 Milliarden Dollar binnen zwei Tagen rechtfertigen würden, liege auf der Hand. DER AKTIONÄR bleibt bei seiner Einschätzung, dass die NVIDIA-Aktie nach wie vor stark news-getrieben ist und es nicht zu erwarten ist, dass sie dieses Momentum bis zur Vorstellung der Quartalszahlen am 17. November aufrechterhalten kann. Anleger lassen die Gewinne laufen, so Benjamin Heimlich von "Der Aktionär". (Analyse vom 04.11.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte: