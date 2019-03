Xetra-Aktienkurs NVIDIA-Aktie:

Kurzprofil NVIDIA Corp.:



NVIDIA Corp. (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, Nasdaq Ticker-Symbol: NVDA) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Grafikprozessoren für den Einsatz in PCs. Neben der GeForce-Prozessorplattform für den Gaming-Bereich bietet NVIDIA den Quadro für die professionelle Visualisierung in diversen Anwendungsbereichen an. Bei den Mobilgeräten ist das Unternehmen mit dem Tegra-Prozessor vertreten.

Frankfurt (www.aktiencheck.de) - NVIDIA-Aktienanalyse von Analyst Ross Seymore von Deutsche Bank:Aktienanalyst Ross Seymore von Deutsche Bank empfiehlt Investoren im Rahmen einer Aktienanalyse die Aktien von NVIDIA Corp. (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, Nasdaq Ticker-Symbol: NVDA) weiterhin zu halten.NVIDIA Corp. habe sich im Rahmen einer Kapitalmarkttagung hinsichtlich der Marktmöglichkeiten und des Wachstumsausblicks optimistisch wie immer präsentiert.Abgesehen von der Bestätigung die Lagerbestände im bereits kommunizierten Zeitraum abbauen zu wollen habe sich NVIDIA aber nicht zur Entwicklung in Q1 oder im Gesamtjahr geäußert.Analyst Ross Seymore zeigt sich zufrieden, dass NVIDIA offenbar mit der Verringerung der Lagerbestände wie geplant vorankomme und weiterhin ein hohes Maß an Vertrauen in die Wiederaufnahme des Wachstumspfads im Data Center-Geschäft demonstriere.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze NVIDIA-Aktie: