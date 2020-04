Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Die NVIDIA Corporation (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, Nasdaq Ticker-Symbol: NVDA) ist ein führender Hersteller von IT-Hardware. Die Gesellschaft entwirft, entwickelt und vermarktet Grafik- und Medienkommunikationsprozessoren und ähnliche Software für PCs, Workstations und digitale Entertainmentplattformen. Das Unternehmen stellt eine Vielzahl von 3D-Graphikprozessoren her wie auch Graphikprozesseinheiten (GPUs), die bei Desktop-PCs, Smartphones, Tablets und Laptops eingesetzt werden. Diese 3D-Graphikprozessoren werden für eine Reihe von Anwendungen wie Spiele, digitale Bildverarbeitung und Internet- und Industriedesign benutzt. Die Graphikprozessoren sind architektonisch kompatibel zwischen Produktgenerationen ausgelegt, um Herstellern und Endnutzern niedrige Kosten zu gewährleisten. Die NVIDIA Corporation vertreibt ihre Produkte weltweit. Die Verkaufs- und Marketing-Teams des Unternehmens arbeiten eng mit PC-OEMs, Systemintegrierern, Motherboardherstellern und Add-in-Board-Herstellern zusammen. (21.04.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - NVIDIA-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thobias Quaß vom Anlegermagazin "Der Aktionär" rät in einer aktuellen Aktienanalyse bei der Aktie des US-Grafikchip-Herstellers NVIDIA Corp. (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, Nasdaq-Symbol: NVDA) einzusteigen.Noch mehr Spiele könnten nicht über NVIDIAs Gaming-Cloud GeForce NOW gespielt werden. Mit Microsofts Xbox Game Studios, Warner Bros. Interactive Entertainment und Codemasters würden drei weitere große Entwickler ihre Titel aus dem Katalog streichen lassen. Dafür bekräftige Ubisoft seine Unterstützung. Nun ändere NVIDIA seine Strategie.Mit Titeln wie Halo (Microsoft), Mortal Kombat (Warner Bros’) oder Formel 1 (Codemasters) verliere NVIDIA noch mehr Top-Games. Allerdings seien weiterhin 30 der Top-40-Spiele der Spieleplattform Steam auf GeForce NOW verfügbar, habe Nvidias Cloud-Chef Phil Eisler gesagt. Außerdem stelle Ubisoft alle Assassin’s Creed- und Far Cry-Spiele für die Gaming-Cloud zur Verfügung. Dank dieser könnten Spieler ihre online gekauften Titel auch auf älteren Geräten nutzen. Es werde lediglich eine Internetverbindung benötigt. NVIDIA stelle die eigentliche Hardware-Power zur Verfügung und verdiene durch ein Abo-Modell. An diesen Einnahmen würden viele Hersteller beteiligt werden wollen.Anders als beim Konkurrenten Google Stadia hätten die Gamer die Spiele nicht erneut kaufen müssen, um sie über NVIDIAs Cloud auf mehreren Geräten spielen zu können. Spieler würden also nicht im Zweifel doppelt zur Kasse gebeten. Das führe allerdings zu den derzeitigen Lizenzproblemen mit den Entwicklern, mit denen sich NVIDIA aber nach eigenen Angaben im Gespräch befinde.Um weitere kurzfristige Streichungen von Top-Games aus dem Katalog zu verhindern, arbeite NVIDIA zudem mit den Online-Gameshops an einer Lösung, direkt beim Erwerb eines Videospiels anzuzeigen, ob GeForce NOW unterstützt werde. Bis Ende Mai könne es aber noch zu Entfernungen von Spielen kommen, so Eisler.NVIDIA erhalte durch die gestiegene Spielelust während der Pandemie und strategische Zukäufe Rückenwind. Der Cloud-Gaming-Streit dürfte früher oder später beigelegt werden. Schließlich würden die Hersteller bislang kein Spiel weniger verkaufen und letztendlich profitieren, wenn auch Menschen ohne teure Hardware ihre Spiele zocken könnten.Thobias Quaß von "Der Aktionär" bleibt bullish und rät bei der NVIDIA-Aktie zum Einstieg. (Analyse vom 21.04.2020)