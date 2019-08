Tradegate-Aktienkurs NVIDIA-Aktie:

NVIDIA Corp. (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, Nasdaq Ticker-Symbol: NVDA) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Grafikprozessoren für den Einsatz in PCs. Neben der GeForce-Prozessorplattform für den Gaming-Bereich bietet NVIDIA den Quadro für die professionelle Visualisierung in diversen Anwendungsbereichen an. Bei den Mobilgeräten ist das Unternehmen mit dem Tegra-Prozessor vertreten.

New York (www.aktiencheck.de) - NVIDIA-Aktienanalyse von Analyst Rajvindra S. Gill von Needham & Co:Laut einer aktuellen Aktienanalyse geht Analyst Rajvindra S. Gill von Needham & Co in Bezug auf die Aktien von NVIDIA Corp. (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, Nasdaq Ticker-Symbol: NVDA) weiterhin von einer unterdurchschnittlichen Kursentwicklung aus.NVIDIA Corp. habe mit den Ergebnissen des abgelaufenen Quartals die Erwartungen übertroffen, sowohl auf der Umsatz- als auch der Gewinnebene. Ein starkes Wachstum im Gaming-Segment habe sich unterstützend ausgewirkt.Die Erwartungen des Managements an das Data Center-Geschäft seien aber weiterhin durchwachsen. Auf lange Sicht sollte das Segment von vorhandenen Wachstumstreibern profitieren. Angesichts einer der eingeschränkten Visibilität seien aber die kurzfristigen Trends mit Unsicherheit behaftet, so das Fazit des Analysten Rajvindra S. Gill.In ihrer NVIDIA-Aktienanalyse stufen die Analysten von Needham & Co den Titel unverändert mit "underperform" ein.Börsenplätze NVIDIA-Aktie:Xetra-Aktienkurs NVIDIA-Aktie:143,08 Euro +6,89% (16.08.2019, 16:35)