Tradegate-Aktienkurs NVIDIA-Aktie:

241,05 EUR +0,77% (21.03.2022, 13:25)



NASDAQ-Aktienkurs NVIDIA-Aktie:

264,53 USD +6,81% (18.03.2022)



ISIN NVIDIA-Aktie:

US67066G1040



WKN NVIDIA-Aktie:

918422



Ticker-Symbol NVIDIA-Aktie:

NVD



NASDAQ-Symbol NVIDIA-Aktie:

NVDA



Kurzprofil NVIDIA Corp.:



Die NVIDIA Corporation (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, NASDAQ-Symbol: NVDA) ist ein führender Hersteller von IT-Hardware. Die Gesellschaft entwirft, entwickelt und vermarktet Grafik- und Medienkommunikationsprozessoren und ähnliche Software für PCs, Workstations und digitale Entertainmentplattformen. Das Unternehmen stellt eine Vielzahl von 3D-Graphikprozessoren her wie auch Graphikprozesseinheiten (GPUs), die bei Desktop-PCs, Smartphones, Tablets und Laptops eingesetzt werden.



Diese 3D-Graphikprozessoren werden für eine Reihe von Anwendungen wie Spiele, digitale Bildverarbeitung und Internet- und Industriedesign benutzt. Die Graphikprozessoren sind architektonisch kompatibel zwischen Produktgenerationen ausgelegt, um Herstellern und Endnutzern niedrige Kosten zu gewährleisten. Die NVIDIA Corporation vertreibt ihre Produkte weltweit. Die Verkaufs- und Marketing-Teams des Unternehmens arbeiten eng mit PC-OEMs, Systemintegrierern, Motherboardherstellern und Add-in-Board-Herstellern zusammen. (21.03.2022/ac/a/n)



Spannende Woche für Chip-Highflyer NVIDIA: Die US-Amerikaner würden am 22. März auf der Geforce Technology Conference (GTC) präsentieren. CEO Jensen Huang werde über die Zukunft der Branche sprechen und könnte Gerüchten zufolge das ein oder andere neue Produkt vorstellen.Heiß gehandelt als Neuling im NVIDIA-Produktportfolio werde etwa eine GPU auf Basis der schnelleren und modernen Hopper-Architektur. Zudem würden Kunden und Anleger auf Details zu Projekten wie dem des Partners Factory 42 hoffen. Dank NVIDIA RTX und CloudXR sei es mitten in London im Piccadilly Circus möglich, per Smartphone in eine faszinierende Dschungelwelt einzutauchen - ein Vorgeschmack auf das NVIDIA-Omniverse. Per "cutting-edge" Technologie werde etwa Schmetterlingen und Blumen digitales Leben eingehaucht.Top-Aktie NVIDIA (+4.000 Prozent seit Erstempfehlung), SolarEdge und K+S sind Teil des "grünen" Depot 2030, so Florian Söllner von "Der Aktionär". (Analyse vom 21.03.2022)