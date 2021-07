Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Nvidia.



Der Preis der Finanzinstrumente wird von einem Index als Basiswert abgeleitet. Die Börsenmedien AG hat diesen Index entwickelt und hält die Rechte hieran. Mit den Emittenten von Finanzinstrumenten Morgan Stanley, HSBC Trinkaus und Vontobel hat die Börsenmedien AG eine Lizenzvereinbarung geschlossen, wonach sie den Emittenten eine Lizenz zur Verwendung des Index erteilt. Die Börsenmedien AG erhält insoweit von den Emittenten Vergütungen.



Börsenplätze NVIDIA-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs NVIDIA-Aktie:

641,30 EUR -0,14% (16.07.2021, 10:29)



NASDAQ-Aktienkurs NVIDIA-Aktie:

758,65 USD -4,41% (15.07.2021)



ISIN NVIDIA-Aktie:

US67066G1040



WKN NVIDIA-Aktie:

918422



Ticker-Symbol NVIDIA-Aktie:

NVD



NASDAQ-Symbol NVIDIA-Aktie:

NVDA



Kurzprofil NVIDIA Corp.:



Die NVIDIA Corporation (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, NASDAQ-Symbol: NVDA) ist ein führender Hersteller von IT-Hardware. Die Gesellschaft entwirft, entwickelt und vermarktet Grafik- und Medienkommunikationsprozessoren und ähnliche Software für PCs, Workstations und digitale Entertainmentplattformen. Das Unternehmen stellt eine Vielzahl von 3D-Graphikprozessoren her wie auch Graphikprozesseinheiten (GPUs), die bei Desktop-PCs, Smartphones, Tablets und Laptops eingesetzt werden. Diese 3D-Graphikprozessoren werden für eine Reihe von Anwendungen wie Spiele, digitale Bildverarbeitung und Internet- und Industriedesign benutzt. Die Graphikprozessoren sind architektonisch kompatibel zwischen Produktgenerationen ausgelegt, um Herstellern und Endnutzern niedrige Kosten zu gewährleisten. Die NVIDIA Corporation vertreibt ihre Produkte weltweit. Die Verkaufs- und Marketing-Teams des Unternehmens arbeiten eng mit PC-OEMs, Systemintegrierern, Motherboardherstellern und Add-in-Board-Herstellern zusammen. (16.07.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - NVIDIA-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Laut Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" ist die Aktie des Spezialisten für Grafik-Prozessoren NVIDIA Corp. (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, NASDAQ-Symbol: NVDA) ein Kauf.Am 3. Juni hätten die NVIDIA-Aktionäre auf der Hauptversammlung dem Aktiensplit zugestimmt. Statt einer Aktie würden NVIDIA-Anleger nach US-Handelsschluss am Montag vier Papiere des Chip-Herstellers im Depot halten - eine psychologische Sondersituation, die Outperformance bedeuten könnte.Die Aktie von NVIDIA habe zu den stärksten Papieren der vergangenen Jahre gezählt - rund 1.400 Prozent habe die Chip-Aktie in den letzten fünf Jahren an Wert gewonnen. An dieser hervorragenden Performance werde auch der Aktiensplit nichts ändern, wenn NVIDIA am Dienstag mit rund 200 Dollar in den Handel starte. Denn auf den Börsenwert der Halbleiterkonzerns habe der Split keinen Einfluss.Für Anleger ergebe sich dennoch eine psychologische Sondersituation. Denn im Falle eines Aktiensplits sollten aufgrund der optischen Verbilligung der Aktie neue Anleger angezogen werden. Rein statistisch lasse sich diese Sondersituation jedenfalls feststellen. So habe David Ikenberry von der Universität Illinois mit zwei Studien 1996 und 2003 bewiesen, dass sich die gesplitteten Aktien durchschnittlich im Jahr nach dem Split rund acht Prozent besser entwickeln würden als der Gesamtmarkt.Aktiensplits könnten zudem die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass die Papiere in den preisgewichteten Dow Jones aufgenommen würden. Dies würde die Aktie dann auch in den Fokus von ETF-Anbietern rücken, die den Index nachbilden würden.Doch auch ohne die psychologische Sondersituation ist die Aktie von NVIDIA ein klarer Kauf, so Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär". Der Chip-Hersteller könne trotz seiner Größe noch immer hervorragende Wachstumsraten aufweisen und "Der Aktionär" bleibt überzeugt, dass NVIDIA bald eine Bewertung von einer Billion Dollar erreichen werde. (Analyse vom 16.07.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte: