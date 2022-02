Börsenplätze NVIDIA-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs NVIDIA-Aktie:

215,55 EUR -3,45% (03.02.2022, 13:14)



NASDAQ-Aktienkurs NVIDIA-Aktie:

252,42 USD +2,45% (02.02.2022, 22:00)



ISIN NVIDIA-Aktie:

US67066G1040



WKN NVIDIA-Aktie:

918422



Ticker-Symbol NVIDIA-Aktie:

NVD



NASDAQ-Symbol NVIDIA-Aktie:

NVDA



Kurzprofil NVIDIA Corp.:



Die NVIDIA Corporation (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, NASDAQ-Symbol: NVDA) ist ein führender Hersteller von IT-Hardware. Die Gesellschaft entwirft, entwickelt und vermarktet Grafik- und Medienkommunikationsprozessoren und ähnliche Software für PCs, Workstations und digitale Entertainmentplattformen. Das Unternehmen stellt eine Vielzahl von 3D-Graphikprozessoren her wie auch Graphikprozesseinheiten (GPUs), die bei Desktop-PCs, Smartphones, Tablets und Laptops eingesetzt werden.



Diese 3D-Graphikprozessoren werden für eine Reihe von Anwendungen wie Spiele, digitale Bildverarbeitung und Internet- und Industriedesign benutzt. Die Graphikprozessoren sind architektonisch kompatibel zwischen Produktgenerationen ausgelegt, um Herstellern und Endnutzern niedrige Kosten zu gewährleisten. Die NVIDIA Corporation vertreibt ihre Produkte weltweit. Die Verkaufs- und Marketing-Teams des Unternehmens arbeiten eng mit PC-OEMs, Systemintegrierern, Motherboardherstellern und Add-in-Board-Herstellern zusammen. (03.02.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - NVIDIA-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von NVIDIA Corp. (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, NASDAQ-Symbol: NVDA) unter die Lupe.Still und heimlich sammle NVIDIA immer mehr Geld von seinen Kunden ein - und habe nun erneut die Preise für seine begehrten Gaming-Grafikkarten erhöht. Das könnte sich direkt auf die Gewinnentwicklung des KI-Pioniers auswirken.Der Marktführer nutze seine Macht und habe nun kurzerhand die Preise für die Grafikkarte RTX 3090 um 100 Euro von 1.549 auf 1.649 Euro erhöht, wie das Fachportal Giga berichte. Ursprünglich sei die Hardware zu einem Preis von 1.499 Euro gestartet, doch bereits im Jahr 2021 sei die RTX 3090 deutlich teurer geworden.Käufer hätten derzeit aufgrund des anhaltenden Engpasses wenig Alternativen, womit die Strategie von NVIDIA aufgehen dürfte. "Der Aktionär" habe bereits vor einem Monat auf solche positiven Effekte spekuliert: Schätzungsweise habe das Grafikkarten-Geschäft rund 3,8 Milliarden Dollar des gesamten operativen Gewinns von NVIDIA in Höhe von 4,5 Milliarden Dollar geliefert. Zur Veranschaulichung: Selbst wenn die operativen Gewinne der anderen Segmente im kommenden Fiskaljahr unverändert bleiben würden, könnte NVIDIA 2022 alleine durch Preissteigerungen bei Grafikkarten in Höhe von 40 Prozent einen operativen Gewinnzuwachs von 16 Prozent erzielen.Wie berichtet, glaube Raymond James zudem, dass NVIDIA bald die Lieferengpässe löse: "Nirgends im Sektor findet man ein solches Ausmaß an Wachstum", so die Analysten.Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: NVIDIA.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link