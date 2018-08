Tradegate-Aktienkurs NVIDIA-Aktie:

225,19 Euro +2,90% (22.08.2018, 17:48)



Nasdaq-Aktienkurs NVIDIA-Aktie:

USD 261,15 +3,09% (22.08.2018, 17:57)



ISIN NVIDIA-Aktie:

US67066G1040



WKN NVIDIA-Aktie:

918422



Ticker-Symbol NVIDIA-Aktie:

NVD



Nasdaq Ticker-Symbol NVIDIA-Aktie:

NVDA



Kurzprofil NVIDIA Corp.:



NVIDIA Corp. (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, Nasdaq Ticker-Symbol: NVDA) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Grafikprozessoren für den Einsatz in PCs. Neben der GeForce-Prozessorplattform für den Gaming-Bereich bietet NVIDIA den Quadro für die professionelle Visualisierung in diversen Anwendungsbereichen an. Bei den Mobilgeräten ist das Unternehmen mit dem Tegra-Prozessor vertreten.

(22.08.2018/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





New York (www.aktiencheck.de) - NVIDIA-Aktienanalyse von Analyst Atif Malik von der Citigroup:Laut einer Aktienanalyse spricht Analyst Atif Malik, Analyst bei der Citigroup, weiterhin eine Kaufempfehlung für die Aktien von NVIDIA Corp. (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, Nasdaq Ticker-Symbol: NVDA) aus.NVIDIA nehme nach der Präsentation der Turing-basierten Grafikkarte GeForce RTX zum ersten Mal in der Unternehmensgeschichte Vorbestellungen an.Die Preiserhöhungen gegenüber den älteren GPU's seien ein Spiegelbild der fortgeschritteneren Technologie und würden auch dazu dienen Bestände an günstigeren Pascal-Produkten loszuwerden.In ihrer NVIDIA-Aktienanalyse stufen die Analysten der Citigroup den Titel unverändert mit "buy" ein und bestätigen das Kursziel von 300,00 USD.Börsenplätze NVIDIA-Aktie:Xetra-Aktienkurs NVIDIA-Aktie:223,23 Euro +2,05% (22.08.2018, 17:35)