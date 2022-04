Tradegate-Aktienkurs NVIDIA-Aktie:

198,20 EUR -3,65% (20.04.2022, 21:58)



NASDAQ-Aktienkurs NVIDIA-Aktie:

214,82 USD -3,23% (20.04.2022, 22:00)



ISIN NVIDIA-Aktie:

US67066G1040



WKN NVIDIA-Aktie:

918422



Ticker-Symbol NVIDIA-Aktie:

NVD



NASDAQ-Symbol NVIDIA-Aktie:

NVDA



Kurzprofil NVIDIA Corp.:



Die NVIDIA Corporation (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, NASDAQ-Symbol: NVDA) ist ein führender Hersteller von IT-Hardware. Die Gesellschaft entwirft, entwickelt und vermarktet Grafik- und Medienkommunikationsprozessoren und ähnliche Software für PCs, Workstations und digitale Entertainmentplattformen. Das Unternehmen stellt eine Vielzahl von 3D-Graphikprozessoren her wie auch Graphikprozesseinheiten (GPUs), die bei Desktop-PCs, Smartphones, Tablets und Laptops eingesetzt werden.



Diese 3D-Graphikprozessoren werden für eine Reihe von Anwendungen wie Spiele, digitale Bildverarbeitung und Internet- und Industriedesign benutzt. Die Graphikprozessoren sind architektonisch kompatibel zwischen Produktgenerationen ausgelegt, um Herstellern und Endnutzern niedrige Kosten zu gewährleisten. Die NVIDIA Corporation vertreibt ihre Produkte weltweit. Die Verkaufs- und Marketing-Teams des Unternehmens arbeiten eng mit PC-OEMs, Systemintegrierern, Motherboardherstellern und Add-in-Board-Herstellern zusammen. (20.04.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - NVIDIA-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marco Schmidberger vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von NVIDIA Corp. (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, NASDAQ-Symbol: NVDA) unter die Lupe.Bereits vor Ostern hätten die ersten Analysten ihre Kursziele für die NVIDIA-Aktie nach unten korrigiert. Nun folge mit der Deutschen Bank ein Weiterer (Kurszielsenkung von 285 auf 255 USD). Die Reaktionen an der Börse würden nicht auf sich warten lassen: Das Papier des US-Konzerns gebe nach.Anlegern gefalle das natürlich gar nicht. Die NVIDIA-Aktie notiere aktuell knapp 4% im Minus. Damit verfestige sich am Hoch der vergangenen Tage ein Widerstand bei 227,77 USD. Nach unten gelte nach wie vor die Unterstützungszone, die sich zwischen 206,50 und 212,96 USD aufspanne.Dass ein weiterer Analyst für die Einschätzung der NVIDIA-Aktie nach unten korrigiere, sei kein Beinbruch. Langfristig sei das Unternehmen mit seinen Chips in vielen Megatrends (autonomes Fahren, Metaverse) optimal aufgestellt. Gewinne laufen lassen, rät Marco Schmidberger vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 20.04.2022)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: NVIDIA.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze NVIDIA-Aktie: