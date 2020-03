NASDAQ-Aktienkurs NVIDIA-Aktie:

Kurzprofil NVIDIA Corp.:



Die NVIDIA Corporation (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, Nasdaq Ticker-Symbol: NVDA) ist ein führender Hersteller von IT-Hardware. Die Gesellschaft entwirft, entwickelt und vermarktet Grafik- und Medienkommunikationsprozessoren und ähnliche Software für PCs, Workstations und digitale Entertainmentplattformen. Das Unternehmen stellt eine Vielzahl von 3D-Graphikprozessoren her wie auch Graphikprozesseinheiten (GPUs), die bei Desktop-PCs, Smartphones, Tablets und Laptops eingesetzt werden. Diese 3D-Graphikprozessoren werden für eine Reihe von Anwendungen wie Spiele, digitale Bildverarbeitung und Internet- und Industriedesign benutzt. Die Graphikprozessoren sind architektonisch kompatibel zwischen Produktgenerationen ausgelegt, um Herstellern und Endnutzern niedrige Kosten zu gewährleisten. Die NVIDIA Corporation vertreibt ihre Produkte weltweit. Die Verkaufs- und Marketing-Teams des Unternehmens arbeiten eng mit PC-OEMs, Systemintegrierern, Motherboardherstellern und Add-in-Board-Herstellern zusammen. (10.03.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - NVIDIA-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thobias Quaß vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Grafikkarten-Pioniers NVIDIA Corp. (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, Nasdaq-Symbol: NVDA) unter die Lupe.Wie sei die Lage bei den Halbleiterspezialisten nach den beiden Verkaufswellen durch das Coronovirus? Nachdem die NVIDIA-Aktie am Vortag mit einem Minus von knapp 8% aus dem Handel gegangen sei und in der Spitze sogar 11% verloren habe, setze sich die volatile Korrektur fort. Zukäufe bei KI und neue Chiparchitekturen - erwartete Ankündigung am 24. März - würden die Analysten optimistisch stimmen. Im abgelaufenen Quartal habe die durchschnittliche Schätzung der Analysten für die Gewinnerwartung im laufenden Geschäftsjahr um knapp 7% zugelegt. Die Erwartungen seien weiterhin hoch und NVIDIA habe das Zeug, diese zu erfüllen.Die Aktienkurse der Halbleiterproduzenten hätten sich vorerst wieder stabilisiert. Dennoch habe die AMD-Aktie in den vergangenen Tagen alle Absicherungen und Stoppkurse des "Aktionärs" gerissen. Bei dem Papier werde aktuell von einem direkten Neueinstieg abgeraten. Investierte Anleger sollten geduldig bleiben. Andere sollten vorerst an der Seitenlinie bleiben und eine deutlichere Stabilisierung der Märkte abwarten, so Thobias Quaß vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 10.03.2020)Börsenplätze NVIDIA-Aktie:Tradegate-Aktienkurs NVIDIA-Aktie:230,90 EUR +0,20% (10.03.2020, 21:59)