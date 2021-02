Börsenplätze NVIDIA-Aktie:



Kurzprofil NVIDIA Corp.:



Die NVIDIA Corporation (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, Nasdaq-Symbol: NVDA) ist ein führender Hersteller von IT-Hardware. Die Gesellschaft entwirft, entwickelt und vermarktet Grafik- und Medienkommunikationsprozessoren und ähnliche Software für PCs, Workstations und digitale Entertainmentplattformen. Das Unternehmen stellt eine Vielzahl von 3D-Graphikprozessoren her wie auch Graphikprozesseinheiten (GPUs), die bei Desktop-PCs, Smartphones, Tablets und Laptops eingesetzt werden. Diese 3D-Graphikprozessoren werden für eine Reihe von Anwendungen wie Spiele, digitale Bildverarbeitung und Internet- und Industriedesign benutzt. Die Graphikprozessoren sind architektonisch kompatibel zwischen Produktgenerationen ausgelegt, um Herstellern und Endnutzern niedrige Kosten zu gewährleisten.



Die NVIDIA Corporation vertreibt ihre Produkte weltweit. Die Verkaufs- und Marketing-Teams des Unternehmens arbeiten eng mit PC-OEMs, Systemintegrierern, Motherboardherstellern und Add-in-Board-Herstellern zusammen. (12.02.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - NVIDIA-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Grafikchip-Herstellers NVIDIA Corp. (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, Nasdaq-Symbol: NVDA) unter die Lupe.Das Sentiment am Markt sei aktuell hervorragend für die NVIDIA-Aktie. Denn egal ob Gaming, Homeoffice oder Kryptomining - alle würden Grafikkarten brauchen und seien von der Chip-Knappheit betroffen.Der US-Konzern wolle künftig vermehrt wieder ältere Grafikkarten auf den Markt bringen wie die RTX 2060, die bereits 2019 erschienen sei. Die hier verbauten Prozessoren hätten noch auf Strukturgrößen von 12nm gesetzt - und in der 12nm-Fertigung hätten die Hersteller noch Kapazitäten.Für NVIDIA eine günstige Chance, um ohne hohe Entwicklungskosten vom Angebotsüberhang zu profitieren. Insbesondere die Mining-Nachfrage sollte sich dadurch bedienen können. Zudem werde die 1050 TI neu aufgelegt, die sich zwar nicht fürs Mining oder das Spielen anspruchsvoller Spiele eigne, aber für Budget-Gaming-Rechner voll ausreiche.Auch charttechnisch sei die NVIDIA-Aktie aktuell eine wahre Augenweide. Ausgehend von der horizontalen Unterstützung im Bereich von 515 Dollar habe der Titel vor wenigen Handelstagen den Ausbruch aus dem mittelfristigen Seitwärtstrend geschafft. Sowohl die Hürde bei 550 Dollar als auch die Hochs bei rund 590 Dollar seien überwunden worden.Einzig die Bewertung dürfte manch einem Investor ein Dorn im Auge sein. Doch die NVIDIA-Aktie sei schon seit Jahren deutlich teurer als die Peergroup und abgesehen von der durch den Handelsstreit ausgelösten Schwächephase 2018/19 steige das Papier unaufhaltsam an.Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär" rät, die Gewinne bei der NVIDIA-Aktie laufen zu lassen. (Analyse vom 12.02.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link