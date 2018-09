Xetra-Aktienkurs NVIDIA-Aktie:

NVIDIA Corp. (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, Nasdaq Ticker-Symbol: NVDA) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Grafikprozessoren für den Einsatz in PCs. Neben der GeForce-Prozessorplattform für den Gaming-Bereich bietet NVIDIA den Quadro für die professionelle Visualisierung in diversen Anwendungsbereichen an. Bei den Mobilgeräten ist das Unternehmen mit dem Tegra-Prozessor vertreten.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - NVIDIA-Aktienanalyse von "Der Aktionär":David Vagenknecht vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von NVIDIA Corp. (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, Nasdaq Ticker-Symbol: NVDA) unter die Lupe.2018 sei für das Wertpapier soweit ein gutes Jahr. Es liege seit der Erstempfehlung zum Jahresbeginn rund 24% im Plus. So könne es weitergehen: Die Bank of America Merill Lynch sehe weitere Kurszuwächse voraus und stufe den Titel auf "kaufen" herauf. Der Zielkurs sei auf 340 USD gesetzt. Die Bank erwarte starke Nachfrage nach dem bereits in 2016 vorgestellten Grafik-Chip der Pascal-Reihe. Ferner sehe sie auf lange Sicht auch einen Anstieg der Nachfrage nach der neuen Turing-Karte. Doch diese sei in den letzten Tagen kritisiert worden.Laut Morgan Stanley sei die Gaming-Performance der neuen Karte enttäuschend: Die Verbesserung der Performance in älteren Video-Spielen habe die Erwartungen nicht erfüllen können. Bei einer 4K Bildauflösung sei die neue Karte 2080, die auf Turing laufe, nur um 3% besser als die Vorgenerationskarte 1080Ti. Für die neue Karte zahle man dabei um etwa 100 USD mehr.Laut der Bank of America Merill Lynch könnte sich die Kritik als kurzsichtig erweisen. Die neue Karte könne zwar bei den Video-Spielen, die es zurzeit auf dem Markt gebe, nicht viel machen. Jedoch: Zukünftig würden neue Spiele verkauft, welche die Technologien der neuen Karte besser ausnutzen könnten. Mit fortgeschrittenen Spielen könnte folglich die Nachfrage nach der neuen Turing-Karte künftig wachsen.Investierte Anleger sollten bei der NVIDIA-Aktie dabei bleiben, so David Vagenknecht von "Der Aktionär". (Analyse vom 25.09.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze NVIDIA-Aktie: