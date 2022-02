NASDAQ-Aktienkurs NVIDIA-Aktie:

Kurzprofil NVIDIA Corp.:



Die NVIDIA Corporation (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, NASDAQ-Symbol: NVDA) ist ein führender Hersteller von IT-Hardware. Die Gesellschaft entwirft, entwickelt und vermarktet Grafik- und Medienkommunikationsprozessoren und ähnliche Software für PCs, Workstations und digitale Entertainmentplattformen. Das Unternehmen stellt eine Vielzahl von 3D-Graphikprozessoren her wie auch Graphikprozesseinheiten (GPUs), die bei Desktop-PCs, Smartphones, Tablets und Laptops eingesetzt werden.



Diese 3D-Graphikprozessoren werden für eine Reihe von Anwendungen wie Spiele, digitale Bildverarbeitung und Internet- und Industriedesign benutzt. Die Graphikprozessoren sind architektonisch kompatibel zwischen Produktgenerationen ausgelegt, um Herstellern und Endnutzern niedrige Kosten zu gewährleisten. Die NVIDIA Corporation vertreibt ihre Produkte weltweit. Die Verkaufs- und Marketing-Teams des Unternehmens arbeiten eng mit PC-OEMs, Systemintegrierern, Motherboardherstellern und Add-in-Board-Herstellern zusammen. (17.02.2022/ac/a/n)



Paris (www.aktiencheck.de) - NVIDIA: Erholung ist beendet - ChartanalyseDie NVIDIA-Aktie (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, NASDAQ-Symbol: NVDA) markierte am 22. November 2021 ihr aktuelles Allzeithoch bei 346,44 USD, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.Seitdem befinde sich der Wert in einer Korrektur. Dabei sei der Wert auf 208,88 USD zurückgefallen. Zuletzt habe er sich wieder und kletterte an den Widerstandsbereich um 267,84 bis 274,70 USD erholt. Gestern habe das Unternehmen nachbörslich Zahlen bekannt gegeben. Diese seien über den Erwartungen ausgefallen. Dennoch habe die Aktie nachbörslich auf 258,01 USD nachgegeben, habe also gegenüber dem Schlusskurs an der Nasdaq 7,10 USD verloren.Die nachbörslichen Abgaben nach den Zahlen würden darauf hindeuten, dass die Erholung der letzten Tage beendet sei. Es deute sich also eine neue Verkaufswelle an. Diese könnte in den nächsten Tagen zu Abgaben in Richtung 240,57 und 208,88 USD führen. Sollte der Wert aber doch noch über den Widerstandsbereich zwischen 267,84 USD und 274,70 USD ausbrechen, würde sich das Chartbild deutlich verbessern. In diesem Fall wäre eine Rally in Richtung 311,52 USD und an das Allzeithoch bei 346,44 USD möglich. (Analyse vom 17.02.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs NVIDIA-Aktie:229,35 EUR -1,55% (17.02.2022, 08:46)