Tradegate-Aktienkurs NVIDIA-Aktie:

216,20 EUR -0,44% (01.03.2022, 13:42)



NASDAQ-Aktienkurs NVIDIA-Aktie:

243,85 USD +0,94% (28.02.2022, 22:00)



ISIN NVIDIA-Aktie:

US67066G1040



WKN NVIDIA-Aktie:

918422



Ticker-Symbol NVIDIA-Aktie:

NVD



NASDAQ-Symbol NVIDIA-Aktie:

NVDA



Kurzprofil NVIDIA Corp.:



Die NVIDIA Corporation (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, NASDAQ-Symbol: NVDA) ist ein führender Hersteller von IT-Hardware. Die Gesellschaft entwirft, entwickelt und vermarktet Grafik- und Medienkommunikationsprozessoren und ähnliche Software für PCs, Workstations und digitale Entertainmentplattformen. Das Unternehmen stellt eine Vielzahl von 3D-Graphikprozessoren her wie auch Graphikprozesseinheiten (GPUs), die bei Desktop-PCs, Smartphones, Tablets und Laptops eingesetzt werden.



Diese 3D-Graphikprozessoren werden für eine Reihe von Anwendungen wie Spiele, digitale Bildverarbeitung und Internet- und Industriedesign benutzt. Die Graphikprozessoren sind architektonisch kompatibel zwischen Produktgenerationen ausgelegt, um Herstellern und Endnutzern niedrige Kosten zu gewährleisten. Die NVIDIA Corporation vertreibt ihre Produkte weltweit. Die Verkaufs- und Marketing-Teams des Unternehmens arbeiten eng mit PC-OEMs, Systemintegrierern, Motherboardherstellern und Add-in-Board-Herstellern zusammen. (01.03.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - NVIDIA-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von NVIDIA Corp. (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, NASDAQ-Symbol: NVDA) unter die Lupe.Entspannung der Lage - zumindest im Cyberkrieg, der NVIDIA erfasst zu haben schien, so Florian Söllner von "Der Aktionär". Medien hätten Anfang der Woche von einer Erpresser-Attacke auf den Chipgiganten berichtet. Experten hätten bereits mögliche "verheerende" Auswirkungen gefürchtet. Doch nun habe NVIDIA Entwarnung gegeben.Es sei nicht wie gemutmaßt Ransomware involviert. Diese verschlüssele oder sperre etwa Teile des Systems, an welche die betroffene Firma dann nur noch gegen Lösegeld Zugriff erlange. Daher erwarte man keine Auswirkungen auf das Geschäft oder Produkte. Bloomberg zufolge seien "nur" Mitarbeiter-Daten entwendet und geleakt worden.Als Tech-Aktie sei NVIDIA in diesen Tagen mit einiger Volatilität an der Börse konfrontiert. Auf lange Sicht seien die Perspektiven jedoch ungebrochen. Wie berichtet, habe NVIDIA-CEO Jensen Huang jüngst gesagt, dass 2022 die Wende ("inflection point") für NVIDIA beim Selbstfahren markieren werde. "Ich bin mittlerweile sehr sicher, dass Autonomes Fahren eines unserer großen Geschäfte wird." (Analyse vom 01.03.2022)Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: NVIDIA.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze NVIDIA-Aktie: