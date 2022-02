Börsenplätze NVIDIA-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs NVIDIA-Aktie:

218,15 EUR +0,18% (01.02.2022, 17:56)



NASDAQ-Aktienkurs NVIDIA-Aktie:

244,30 USD -0,23% (08.02.2022, 17:41)



ISIN NVIDIA-Aktie:

US67066G1040



WKN NVIDIA-Aktie:

918422



Ticker-Symbol NVIDIA-Aktie:

NVD



NASDAQ-Symbol NVIDIA-Aktie:

NVDA



Kurzprofil NVIDIA Corp.:



Die NVIDIA Corporation (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, NASDAQ-Symbol: NVDA) ist ein führender Hersteller von IT-Hardware. Die Gesellschaft entwirft, entwickelt und vermarktet Grafik- und Medienkommunikationsprozessoren und ähnliche Software für PCs, Workstations und digitale Entertainmentplattformen. Das Unternehmen stellt eine Vielzahl von 3D-Graphikprozessoren her wie auch Graphikprozesseinheiten (GPUs), die bei Desktop-PCs, Smartphones, Tablets und Laptops eingesetzt werden.



Diese 3D-Graphikprozessoren werden für eine Reihe von Anwendungen wie Spiele, digitale Bildverarbeitung und Internet- und Industriedesign benutzt. Die Graphikprozessoren sind architektonisch kompatibel zwischen Produktgenerationen ausgelegt, um Herstellern und Endnutzern niedrige Kosten zu gewährleisten. Die NVIDIA Corporation vertreibt ihre Produkte weltweit. Die Verkaufs- und Marketing-Teams des Unternehmens arbeiten eng mit PC-OEMs, Systemintegrierern, Motherboardherstellern und Add-in-Board-Herstellern zusammen. (01.02.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - NVIDIA-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt im Interview mit "Der Aktionär TV" die Aktie von NVIDIA Corp. (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, NASDAQ-Symbol: NVDA) unter die Lupe.Wer im Jahr 1999 nur 10.000 USD auf NVIDIA gesetzt hätte, habe nun ein Aktienpaket im Wert von 9 Mio. USD. Und das Ende des Wachstums des Chip-Überfliegers sei laut den Experten von Raymond James noch nicht in Sicht.Der Chip-Gigant wandere nun auf die Favoriten-Liste der Analysten. "Nirgends im Sektor findet man ein solches Ausmaß an Wachstum", so die Begründung. Nur Lieferengpässe hätten die operative Dynamik bremsen können. Nun werde wohl auch dieses Problem gelöst, denn das Management sei "zunehmend positiv", dass im Laufe des Jahres 2022 der Engpass verschwinde. Das Kursziel von Raymond James liege bei 365 USD.Doch noch kämpfe auch NVIDIA offenbar mit der kniffligen Liefersituation. Die Fachpresse berichte, dass sich das vor einem Monat im CES-Livestream vorgestellte Ampere-Flaggschiff wohl verzögere. Eigentlich sollte es "im Laufe des Januars" weitere Details zur RTX 3090 Ti geben, doch Gerüchten zufolge klemme es bei der Hardware bei diesem Produkt.Wichtiger für das große Bild und die Aktie seien die Langfristig-Wachstumsperspektiven. Bis 2025 könnten sich die Umsätze in virtuellen Welten von zuletzt 180 Mrd. USD auf dann 400 Mrd. USD mehr als verdoppeln, so Ende 2021 die Krypto-Firma Grayscale. "Künstliche Intelligenz rockt die Welt", meine zudem Forrester Research und NVIDIA sei unangefochtener KI-Marktführer, so Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im Interview mit "Der Aktionär TV". (Analyse vom 31.01.2022) HIER abrufen.