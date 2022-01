Börsenplätze NVIDIA-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs NVIDIA-Aktie:

246,00 EUR +0,51% (12.01.2022, 12:39)



NASDAQ-Aktienkurs NVIDIA-Aktie:

278,17 USD +1,52% (11.01.2022)



ISIN NVIDIA-Aktie:

US67066G1040



WKN NVIDIA-Aktie:

918422



Ticker-Symbol NVIDIA-Aktie:

NVD



NASDAQ-Symbol NVIDIA-Aktie:

NVDA



Kurzprofil NVIDIA Corp.:



Die NVIDIA Corporation (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, NASDAQ-Symbol: NVDA) ist ein führender Hersteller von IT-Hardware. Die Gesellschaft entwirft, entwickelt und vermarktet Grafik- und Medienkommunikationsprozessoren und ähnliche Software für PCs, Workstations und digitale Entertainmentplattformen. Das Unternehmen stellt eine Vielzahl von 3D-Graphikprozessoren her wie auch Graphikprozesseinheiten (GPUs), die bei Desktop-PCs, Smartphones, Tablets und Laptops eingesetzt werden.



Diese 3D-Graphikprozessoren werden für eine Reihe von Anwendungen wie Spiele, digitale Bildverarbeitung und Internet- und Industriedesign benutzt. Die Graphikprozessoren sind architektonisch kompatibel zwischen Produktgenerationen ausgelegt, um Herstellern und Endnutzern niedrige Kosten zu gewährleisten. Die NVIDIA Corporation vertreibt ihre Produkte weltweit. Die Verkaufs- und Marketing-Teams des Unternehmens arbeiten eng mit PC-OEMs, Systemintegrierern, Motherboardherstellern und Add-in-Board-Herstellern zusammen. (12.01.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - NVIDIA-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Spezialisten für Grafik-Prozessoren NVIDIA Corp. (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, NASDAQ-Symbol: NVDA) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Nachdem die NVIDIA-Aktie im Spätsommer 2021 während einer steilen Rally heiß gelaufen sei, lasse sie seit November Dampf ab. Weitere kurzfristige Belastungsfaktoren wie die bevorstehenden Zinserhöhungen in den USA hätten zuletzt für weitere Rücksetzer gesorgt. Dennoch bahne sich aktuell ein charttechnisches Kaufsignal an.Nachdem die NVIDIA-Aktie am 22. November ein neues Rekordhoch bei 346,47 Dollar markiert habe, sei ihr die Luft ausgegangen. Angesichts der stark überkauften Indikatoren, wie den MACD-, Stochastik- und RSI-Indikators habe eine längst überfällige Konsolidierung eingesetzt. Hierbei habe der Titel bisher eine abfallende Keilformation ausgebildet.Erst am Montag habe er dabei punktgenau die untere Begrenzung der Formation bei 256 Dollar getestet. Zusammen mit diesem Kaufsignal und der allgemeinen Entspannung bei den eben genannten Indikatoren könnte sich nun ein Ausbruch anbahnen.Werde dabei der Keil bei rund 300 Dollar nach oben aufgelöst, wäre mit einer stark dynamischen Bewegung bis an das Rekordhoch zu rechnen. Das darauffolgende Kursziel lasse sich anhand der vorangegangenen Bewegung rechnerisch bestimmen und liege bei 387 Dollar.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Nvidia.