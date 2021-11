Börsenplätze NVIDIA-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs NVIDIA-Aktie:

267,05 EUR +0,58% (15.11.2021, 12:47)



NASDAQ-Aktienkurs NVIDIA-Aktie:

303,90 USD 0,00% (12.11.2021, 22:00)



ISIN NVIDIA-Aktie:

US67066G1040



WKN NVIDIA-Aktie:

918422



Ticker-Symbol NVIDIA-Aktie:

NVD



NASDAQ-Symbol NVIDIA-Aktie:

NVDA



Kurzprofil NVIDIA Corp.:



Die NVIDIA Corporation (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, NASDAQ-Symbol: NVDA) ist ein führender Hersteller von IT-Hardware. Die Gesellschaft entwirft, entwickelt und vermarktet Grafik- und Medienkommunikationsprozessoren und ähnliche Software für PCs, Workstations und digitale Entertainmentplattformen. Das Unternehmen stellt eine Vielzahl von 3D-Graphikprozessoren her wie auch Graphikprozesseinheiten (GPUs), die bei Desktop-PCs, Smartphones, Tablets und Laptops eingesetzt werden.



Diese 3D-Graphikprozessoren werden für eine Reihe von Anwendungen wie Spiele, digitale Bildverarbeitung und Internet- und Industriedesign benutzt. Die Graphikprozessoren sind architektonisch kompatibel zwischen Produktgenerationen ausgelegt, um Herstellern und Endnutzern niedrige Kosten zu gewährleisten. Die NVIDIA Corporation vertreibt ihre Produkte weltweit. Die Verkaufs- und Marketing-Teams des Unternehmens arbeiten eng mit PC-OEMs, Systemintegrierern, Motherboardherstellern und Add-in-Board-Herstellern zusammen. (15.11.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - NVIDIA-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Spezialisten für Grafik-Prozessoren NVIDIA Corp. (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, NASDAQ-Symbol: NVDA) unter die Lupe.Über zwei Monate habe es gedauert, doch jetzt sei es laut einem Bericht der "Sunday Times" endlich soweit: Die britische Regierung sei zum Entschluss gekommen, die Arm-Übernahme noch detaillierter zu prüfen.In einer ersten Prüfung der Competition and Markets Authority (CMA) sei die britische Behörde Ende August zu dem Ergebnis gekommen, es gebe "erhebliche wettbewerbsrechtliche Bedenken". Die Sorge sei, dass NVIDIA den Zugang zum geistigen Eigentum von Arm einschränken könnte. Auch von der Beeinträchtigung der Interoperabilität zwischen verwandten Produkten sei die Rede.Zwei Monate später gehe die Prüfung des Deals laut einem "Sunday-Times"-Bericht nun in die nächste Runde. In einer zweiten Prüfung solle neben wettbewerbsrechtlichen Bedenken auch näher auf die Auswirkungen auf die nationale Sicherheit eingegangen werden. Über ein Jahr sei es her , dass NVIDIA und Arm ihre Absichten angekündigt hätten und der Deal hänge noch immer in der Schwebe. In Großbritannien sei man zumindest jetzt einen kleinen Schritt weiter, auch wenn eine zweite Prüfung der CMA sicherlich nicht positiv zu werten sei.Für NVIDIA wäre ein Scheitern des Deals ein Rückschlag, jedoch kein verheerender. Auch bei der Aktie dürfte mittlerweile eine Blockade seitens der Regulierungsbehörden aus Großbritannien, China oder der EU eingepreist sein. Die Chance auf eine erfolgreiche Übernahme liege schätzungsweise nur noch bei 20%. An der langfristig positiven Einschätzung der NVIDIA-Aktie ändere sich dadurch allerdings nichts, so Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 15.11.2021)Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Nvidia.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link