Kurzprofil NVIDIA Corp.:



Die NVIDIA Corporation (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, NASDAQ-Symbol: NVDA) ist ein führender Hersteller von IT-Hardware. Die Gesellschaft entwirft, entwickelt und vermarktet Grafik- und Medienkommunikationsprozessoren und ähnliche Software für PCs, Workstations und digitale Entertainmentplattformen. Das Unternehmen stellt eine Vielzahl von 3D-Graphikprozessoren her wie auch Graphikprozesseinheiten (GPUs), die bei Desktop-PCs, Smartphones, Tablets und Laptops eingesetzt werden.



Diese 3D-Graphikprozessoren werden für eine Reihe von Anwendungen wie Spiele, digitale Bildverarbeitung und Internet- und Industriedesign benutzt. Die Graphikprozessoren sind architektonisch kompatibel zwischen Produktgenerationen ausgelegt, um Herstellern und Endnutzern niedrige Kosten zu gewährleisten. Die NVIDIA Corporation vertreibt ihre Produkte weltweit. Die Verkaufs- und Marketing-Teams des Unternehmens arbeiten eng mit PC-OEMs, Systemintegrierern, Motherboardherstellern und Add-in-Board-Herstellern zusammen. (22.10.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - NVIDIA-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Spezialisten für Grafik-Prozessoren NVIDIA Corp. (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, NASDAQ-Symbol: NVDA) unter die Lupe.Die Aktie von NVIDIA habe sich in den vergangenen Handelstagen vollständig vom September-Abverkauf erholt und stehe nun kurz vor einem neuen Rekordhoch. Kurstreiber sei dabei insbesondere das Gaming-Segment.Rund 2,7 Prozent sei die NVIDIA-Aktie am Donnerstag rauf geklettert, nachdem der Chip-Entwickler eine Ausweitung seines Cloud-Gaming-Dienstes GeForce NOW angekündigt habe. Auch im vorbörslichen Handel am Freitag halte das positive Momentum an und das Papier habe zuletzt 0,9 Prozent im Plus auf 229 Dollar notiert. Damit stehe die NVIDIA-Aktie kurz vor ihrem Allzeithoch bei 230,43 Dollar.GeForce NOW wolle künftig Cloud-Gaming mit einer Auflösung von 1440p und einer Bildwiederholrate von 120 Hz anbieten. Dafür stocke NVIDIA seine Server mit schnellen RTX-3080-Grafikkarten und AMD -Threadripper-Prozessoren aus.Das bildgewaltigere Spieleerlebnis habe jedoch seinen Preis: Denn nur mit dem neuen 6-Monats-Abo für 100 Dollar könne auf die virtuellen RTX-3080-Server zugegriffen werden. Das möge für Gamer Sinn ergeben, denen in den vergangenen Monaten die Grafikkarte abgeraucht sei und die nicht über 1.000 Dollar für neue Hardware ausgeben möchten. Doch selbst in Verbindung mit einer üppigen Spielebibliothek wirke dieser Preis überhöht.Weshalb NVIDIA sein Cloud-Gaming-Angebot ausweite, liege dagegen auf der Hand. So würden die Marktforscher von Newzoo erwarten, dass Cloud-Gaming ausgehend von 1,6 Milliarden Dollar in diesem Jahr auf 6,5 Milliarden Dollar bis 2024 anwachse. Das wäre ein durchschnittliches Jahreswachstum von rund 60 Prozent.Die Diskrepanz mit der Schätzung von Newzoo für den gesamten Cloud-Gaming-Markt zeige bereits, wie optimistisch diese Milchmädchenrechnung sei. Anleger sollten sich daher die Frage stellen, ob die jüngste Cloud-Gaming-Meldung tatsächlich einen Anstieg der NVIDIA-Marktkapitalisierung von über elf Milliarden Dollar wert sei. Eher nicht.Cloud-Gaming sei aber auch nur die Spitze des langfristigen NVIDIA-Wachstumsbergs. "Der Aktionär" sieht die Aktie von NVIDIA dennoch zuletzt stark News-getrieben und erwartet nicht, dass alleine Cloud-Gaming-Ankündigungen das Momentum bis zur Q3-Veröffentlichung am 17. November aufrechterhalten können, so Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär". (Analyse vom 22.10.2021)Hinweis auf Interessenkonflikte: