Kurzprofil NVIDIA Corp.:



NVIDIA Corp. (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, Nasdaq Ticker-Symbol: NVDA) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Grafikprozessoren für den Einsatz in PCs. Neben der GeForce-Prozessorplattform für den Gaming-Bereich bietet NVIDIA den Quadro für die professionelle Visualisierung in diversen Anwendungsbereichen an. Bei den Mobilgeräten ist das Unternehmen mit dem Tegra-Prozessor vertreten. (24.02.2017/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - NVIDIA-Aktie: Warnsignal! Trendumkehr? AktienanalyseMartin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt die Aktie von NVIDIA Corp. (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, Nasdaq Ticker-Symbol: NVDA) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die NVIDIA-Aktie habe gestern deutliche 9,8% verloren. Grund dafür sehe der Börsenexperte darin, dass sich einige Analysten zu Wort gemeldet hätten, die die NVIDIA-Aktie herabgestuft hätten. Für Weiss sei das keine Überraschung, denn obwohl das Unternehmen boome, sei der steile Kursanstieg doch etwas überzogen gewesen. Eine Korrektur sei bei der NVIDIA-Aktie überfällig gewesen. Jetzt werde es bei der NVIDIA-Aktie sehr spannend sein.Was den Chart betreffe, verweise der Aktienprofi auf ein Doppeltop bei der NVIDIA-Aktie, das mit dem Bruch der horizontalen Unterstützung seine Vollendung finden würde. Das sei sicherlich ein Warnsignal. Charttechniker würden hier von einer Trendumkehr sprechen. In den kommenden Tagen und Wochen könnte es bei der NVIDIA-Aktie etwas billiger werden, was der Aktienprofi für kein großes Problem halte.Anleger könnten nun warten, bis sich der Kurs der NVIDIA-Aktie weiter abkühlt, vielleicht in den Bereich um 85,80 Euro - man könnte sich hier mal auf die Lauer legen, um dann vielleicht trotzdem noch den Einstieg zu finden, so Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", im Interview mit "Der Aktionär TV". (Analyse vom 24.02.2017)Börsenplätze NVIDIA-Aktie:Xetra-Aktienkurs NVIDIA-Aktie:92,66 Euro -3,51% (24.02.2017, 11:21)