Kurzprofil NVIDIA Corp.:



NVIDIA Corp. (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, Nasdaq Ticker-Symbol: NVDA) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Grafikprozessoren für den Einsatz in PCs. Neben der GeForce-Prozessorplattform für den Gaming-Bereich bietet NVIDIA den Quadro für die professionelle Visualisierung in diversen Anwendungsbereichen an. Bei den Mobilgeräten ist das Unternehmen mit dem Tegra-Prozessor vertreten.

(23.02.2018/ac/a/n)

Charlotte (www.aktiencheck.de) - NVIDIA-Aktienanalyse von Analyst Vivek Arya von BofA Merrill Lynch Research:Laut einer Aktienanalyse bestätigt Analyst Vivek Arya von BofA Merrill Lynch Research seine Kaufempfehlung für die Aktien von NVIDIA Corp. (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, Nasdaq Ticker-Symbol: NVDA).NVIDIA Corp. profitiere von stärkeren Trends in den Bereichen Mining von Kryptowährungen und Gaming. Der PC Spiele-Bereiche sei eher säkular als zyklisch. Der Markt dürfte bis 2020 im Durchschnitt um 19% wachsen. eSports und VR würden als Treiber wirken.Die Analysten von BofA Merrill Lynch Research glauben, dass neue Produkte, eine bessere Verfügbarkeit und höhere Preise für Gaming GPU's dabei helfen würden den erwarteten Nachfragerückgang bei Produkten für das Mining von Digitalwährungen auszugleichen.Der Investorentag bei NVIDIA am 27. März könnte dem Aktienkurs Impulse geben, so die Einschätzung des Analysten Vivek Arya. Neue Gaming-Produukte könnten dann vorgestellt werden.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze NVIDIA-Aktie: