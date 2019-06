Und was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur NVIDIA-Aktie?



Santa Clara (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie des Spezialisten für PC-Grafikprozessoren NVIDIA Corp. (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, Nasdaq Ticker-Symbol: NVDA) nach Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 210,00 oder 147,00 USD? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur NVIDIA-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.NVIDIA Corp. hat am 16. Mai die Zahlen für das erste Quartal 2020 bekannt gegeben.Wie der Meldung der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX vom 17. Mai zu entnehmen ist, habe der Umsatz im ersten Quartal im Vergleich zur Vorperiode nur leicht auf 2,22 Milliarden Dollar angezogen. Im Vergleich zum Vorjahr sei dies sogar ein deutlicher Rückgang gewesen. Der um Sondereffekte bereinigte operative Gewinn habe 557 Millionen Dollar betragen und damit 16 Prozent höher als im Vorquartal gelegen.Im zweiten Quartal des bis Ende Januar laufenden Geschäftsjahres 2019/2020 rechne NVIDIA mit einem Umsatz von rund 2,55 Milliarden Dollar. Das wäre ein Plus von fast 15 Prozent im Vergleich zu den ersten drei Monaten des Geschäftsjahres und auch mehr, als die von Bloomberg befragten Experten bisher auf dem Zettel hätten. Die Marge soll dabei mindestens so hoch ausfallen wie zum Jahresauftakt, so die dpa-AFX weiter.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der NVIDIA-Aktie anbetrifft, kommt die höchste Kursprognose von Jefferies & Co: Analyst Marc Lipacis reduziert in einer Aktienanalyse vom 20. Mai das Kursziel für die NVIDIA-Aktie von 227,00 auf 210,00 USD, stuft aber den Titel weiterhin mit "buy" ein. Die Analysten von Jefferies & Co würden nach der Bekanntgabe der Quartalszahlen die Erwartung äußern, dass NVIDIA Corp. im Verlauf von 2019 in den Bereichen Datacenter und Gaming Wachstum erzielen dürfte. Die Messlatte sei so gesetzt worden, dass ein Übertreffen möglich sei. Das Zurechtrücken der Erwartungen sei gesund.Eine der niedrigsten Kursprognosen für NVIDIA kommt dagegen von Blayne Curtis vom Investmenthaus Barclays: In seiner Aktienanalyse vom 7. Juni stuft der Analyst den Titel unverändert mit "overweight" ein und passt das Kursziel von 220,00 auf 180,00 USD nach unten an. Bei NVIDIA Corp. fehle es am Aufwärtspotenzial in der zweiten Jahreshälfte. Zukünftige Strafzölle könnten die Nachfrage erodieren. Anlässlich einer Besuchstour durch Asien sei eine gedämpftere Stimmung hinsichtlich einer Erholung im Datacenter-Segment festzustellen gewesen.Chip-Aktien haben es aktuell nicht leicht, so Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär". Strafzölle im Handelsstreit und ein abkühlender Gesamtmarkt würden auf die Kurse drücken - und der aktuelle Kursverfall könnte erst der Anfang sein. Doch langfristig bleibe der Sektor spannend, wie das Beispiel NVIDIA zeige. Für die Zukunft sei die Chip-Aktie top aufgestellt.Das besondere an NVIDIA sei, dass der Konzern neben den superschnellen Grafikprozessoren gleichzeitig auch spezialisierte Software für Anwendungen im Bereich Künstliche Intelligenz und High-Performance-Computing (HPC) bereithalte.Dieses Ökosystem solle auch mit anderen Chip-Architekturen kombiniert werden. So habe NVIDIA angekündigt, dass die CUDA-Acceleration, welche die komplexen Berechnungen auf den Grafikprozessor übertrage, zukünftig auch unter ARM-Chips arbeite. Mit neuen Anwendungen wie dem Autonomen Fahren werde der Supercomputer für zahlreiche Industrien immer wichtiger. Der HPC-Markt solle entsprechend wachsen.Neben Gaming, Krypto-Mining oder der Bildverarbeitung sei HPC ein weiterer Wachstumstrend für NVIDIA. Die positiven Wachstumsaussichten sollten sich langfristig im Aktienkurs widerspiegeln. Für die nächsten drei Jahre wird von NVIDIA ein durchschnittliches Umsatzwachstum von 9 Prozent pro Jahr erwartet, so Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär" in einer Aktienanalyse vom 17. Juni.