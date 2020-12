Börsenplätze NORMA Group-Aktie:



Kurzprofil NORMA Group SE:



Die NORMA Group SE (ISIN: DE000A1H8BV3, WKN: A1H8BV, Ticker-Symbol: NOEJ, Nasdaq OTC-Symbol: NOEJF) ist ein internationaler Markt- und Technologieführer für hochentwickelte Verbindungstechnik mit über 60 Jahren Erfahrung in der Herstellung und Produktentwicklung. Das Unternehmen mit rund 7.600 Mitarbeitern verfügt über ein weltweites Netzwerk mit zahlreichen Produktionsstätten und Vertriebsstandorten in Europa, Nord-, Mittel- und Südamerika sowie im asiatisch-pazifischen Raum.



Das Unternehmen fertigt ein breites Sortiment innovativer Verbindungslösungen in drei Produktkategorien (Befestigungsschellen, Verbindungselemente und Fluidsysteme) und ist ein führender Anbieter von Systemlösungen. Qualitätsbewusstsein und technologische Spitzenklasse haben der NORMA Group das Vertrauen von mehr als 10.000 Kunden in 100 Ländern gebracht. (02.12.2020/ac/a/nw)







Hannover (www.aktiencheck.de) - NORMA Group-Aktienanalyse von Analyst Frank Schwope von der NORD LB:Frank Schwope, Aktienanalyst der NORD LB, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie des Verbindungstechnikspezialisten NORMA Group SE (ISIN: DE000A1H8BV3, WKN: A1H8BV, Ticker-Symbol: NOEJ, Nasdaq OTC-Symbol: NOEJF).Die NORMA Group habe beim Umsatz in den ersten neun Monaten 2020 einen Rückgang um 17,6% auf EUR 691,0 Mio. verzeichnet. "Der signifikante Umsatzrückgang ist auf die Corona-Pandemie und den weitgehenden Stillstand großer Teile der Wirtschaft im Frühjahr 2020 zurückzuführen. Besonders im zweiten Quartal 2020 waren Nachfrage und Umsatz aufgrund von Produktionsunterbrechungen bei großen Kunden drastisch eingebrochen." Der Auftragsbestand des Konzerns per 30.09.2020 habe sich allerdings gegenüber dem Vergleichszeitpunkt des Vorjahres um 1,9% auf EUR 377,3 Mio. (per 30.09.2019: EUR 370,2 Mio.) erhöht.Das bereinigte EBITA des Konzerns sei um 72,1% auf EUR 33,3 Mio. eingebrochen, woraus sich eine gegenüber dem Vorjahreszeitraum stark reduzierte bereinigte EBITA-Marge in Höhe von 4,8% (Vj.: 14,2%) ergebe. Das Periodenergebnis nach Steuern und Anteilen Dritter sei mit EUR -5,4 Mio. (Vj.: EUR +51,2 Mio.) in die roten Zahlen gerutscht. Hieraus errechne sich ein Ergebnis je Aktie von EUR -0,17(Vj.: EUR +1,61). Die Nettoverschuldung des Konzerns sei per 30.09.2020 um 11,9% auf EUR 370,8 Mio. (31.12.2019: EUR 420,8 Mio.) reduziert worden. Im dritten Quartal 2020 sei der Umsatz um 10,2% von EUR 274,0 Mio. auf EUR 245,9 Mio. geschrumpft. Das bereinigte EBITA sei um 25,8% von EUR 38,7 Mio. auf EUR 28,7 Mio. gefallen. Folglich sei die bereinigte EBITA-Marge von 14,1% auf 11,7% gesunken.Die NORMA Group leide - wenig überraschend wie viele andere Unternehmen auch - massiv unter den Auswirkungen der Corona-Pandemie und müsse nach neun Monaten 2020 unterm Strich rote Zahlen ausweisen, wenngleich sich das dritte Quartal klar verbessert gegenüber Q2 dargestellt habe. Der neuerliche Lockdown in vielen Ländern könnte das Schlussquartal allerdings wieder stärker belasten. Der Kurs der NORMA Group-Aktie habe sich seit dem 52-Wochen-Tief Mitte März wieder mehr als verdoppelt.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Offenlegung möglicher Interessenkonflikte bei der NORD/LB nach § 85 Abs. 1 WpHG i.V.m. Art. 20 der MAR sowie Artikel 5 und 6 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 der Kommission vom 9. März 2016 bei der NORMA Group SE: Keine vorhanden.