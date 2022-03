Tradegate-Aktienkurs NORMA Group-Aktie:

Die NORMA Group SE (ISIN: DE000A1H8BV3, WKN: A1H8BV, Ticker-Symbol: NOEJ, Nasdaq OTC-Symbol: NOEJF) ist ein internationaler Markt- und Technologieführer für hochentwickelte Verbindungstechnik mit über 60 Jahren Erfahrung in der Herstellung und Produktentwicklung. Das Unternehmen mit rund 7.600 Mitarbeitern verfügt über ein weltweites Netzwerk mit zahlreichen Produktionsstätten und Vertriebsstandorten in Europa, Nord-, Mittel- und Südamerika sowie im asiatisch-pazifischen Raum.



Das Unternehmen fertigt ein breites Sortiment innovativer Verbindungslösungen in drei Produktkategorien (Befestigungsschellen, Verbindungselemente und Fluidsysteme) und ist ein führender Anbieter von Systemlösungen. Qualitätsbewusstsein und technologische Spitzenklasse haben der NORMA Group das Vertrauen von mehr als 10.000 Kunden in 100 Ländern gebracht. (03.03.2022/ac/a/d)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - NORMA Group hat ihre gesenkten Jahresziele erreicht - AktienanalyseWie viele andere Firmen hat auch der Autozulieferer NORMA (ISIN: DE000A1H8BV3, WKN: A1H8BV, Ticker-Symbol: NOEJ, Nasdaq OTC-Symbol: NOEJF) im vierten Quartal Lieferengpässe und gestiegene Kosten zu spüren bekommen, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Bei einem Umsatzrückgang um zwei Prozent auf rund 258 Mio. Euro sei das bereinigte operative Ergebnis (EBIT) um 3,4 Prozent auf knapp 18 Mio. Euro gesunken. Im Gesamtjahr habe der Konzern aber dank seiner Sparmaßnahmen die im September reduzierten Ziele erreicht. Der Umsatz sei um 14,7 Prozent auf 1,09 Mrd. Euro gestiegen, organisch habe er um 16,2 Prozent zugelegt. Hier habe NORMA ein niedriges zweistelliges Plus in Aussicht gestellt. Das bereinigte EBIT habe auf 113,8 Mio. Euro angezogen, nach 45,3 Mio. Euro im ersten Jahr der Corona-Krise. Die entsprechende Marge sei von 4,8 auf 10,4 Prozent gestiegen - und habe damit ebenfalls im Rahmen der Prognose gelegen.Analysten wie Peter Rothenaicher von der Baader Bank hätten sich vom organischen Wachstum positiv überrascht gezeigt - insbesondere mit Blick auf die enttäuschende Entwicklung der europäischen Automobilbranche im Schlussquartal. Er habe außerdem auf das im November 2019 gestartete Transformationsprogramm "Get on track" verwiesen. Es beinhalte die Optimierung der Standortkapazitäten in allen Regionen, eine Straffung des Produktportfolios sowie Verbesserungen beim Einkauf. 2021 hätten so bereits Einsparungen von 27,4 Mio. Euro erzielt werden können. Ab 2023 sollten es rund 50 Mio. Euro jährlich sein. Der Konzern wolle den Fokus künftig zudem noch stärker auf Wassermanagement, Industrieanwendungen und Elektromobilität richten. Rothenaicher sei deshalb zuversichtlich, dass die Margen spätestens 2025 wieder bei 16 bis 17 Prozent liegen würden. (Ausgabe 08/2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Xetra-Aktienkurs NORMA Group-Aktie:29,74 EUR -0,54% (03.03.2022, 10:52)