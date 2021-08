Xetra-Aktienkurs NORMA Group-Aktie:

43,24 EUR -1,68% (25.08.2021, 17:35)



Tradegate-Aktienkurs NORMA Group-Aktie:

43,22 EUR -1,73% (25.08.2021, 22:26)



ISIN NORMA Group-Aktie:

DE000A1H8BV3



WKN NORMA Group-Aktie:

A1H8BV



Ticker-Symbol NORMA Group-Aktie:

NOEJ



Nasdaq Other OTC Ticker-Symbol NORMA Group-Aktie:

NOEJF



Kurzprofil NORMA Group SE:



Die NORMA Group SE (ISIN: DE000A1H8BV3, WKN: A1H8BV, Ticker-Symbol: NOEJ, Nasdaq OTC-Symbol: NOEJF) ist ein internationaler Markt- und Technologieführer für hochentwickelte Verbindungstechnik mit über 60 Jahren Erfahrung in der Herstellung und Produktentwicklung. Das Unternehmen mit rund 7.600 Mitarbeitern verfügt über ein weltweites Netzwerk mit zahlreichen Produktionsstätten und Vertriebsstandorten in Europa, Nord-, Mittel- und Südamerika sowie im asiatisch-pazifischen Raum.



Das Unternehmen fertigt ein breites Sortiment innovativer Verbindungslösungen in drei Produktkategorien (Befestigungsschellen, Verbindungselemente und Fluidsysteme) und ist ein führender Anbieter von Systemlösungen. Qualitätsbewusstsein und technologische Spitzenklasse haben der NORMA Group das Vertrauen von mehr als 10.000 Kunden in 100 Ländern gebracht. (25.08.2021/ac/a/d)







Hannover (www.aktiencheck.de) - NORMA Group-Aktienanalyse von Analyst Frank Schwope von der Nord LB:Frank Schwope, Aktienanalyst der Nord LB, hält in einer aktuellen Aktienanalyse an seinem Anlagevotum für die Aktie des Verbindungstechnikspezialisten NORMA Group SE (ISIN: DE000A1H8BV3, WKN: A1H8BV, Ticker-Symbol: NOEJ, Nasdaq OTC-Symbol: NOEJF) fest.Im 1. Halbjahr sei die NORMA Group deutlich in die schwarzen Zahlen zurückgekehrt, während der Umsatz sogar das Vorkrisenniveau des Jahres 2019 leicht habe schlagen können. Letzteres könnten auch die Ergebnisgrößen auf Sicht des Gesamtjahres schaffen, Rekordwerte dürften jedoch nicht möglich sein. Der Vorstand habe an seiner Guidance wieder festgehalten; auch die Analysten der Nord LB bestätigen ihre bisherigen Ergebnisprognosen, allerdings haben sie ihre Umsatzschätzungen leicht erhöht. Die NORMA Group-Aktie notiere derzeit nicht allzu weit unter dem 52-Wochen-Hoch. Die Analysten würden das aktuelle Bewertungsniveau des Wertes für angemessen halten.Frank Schwope, Aktienanalyst der Nord LB, bekräftigt seine Halteempfehlung für die NORMA Group-Aktie und belässt das Kursziel bei 45 EUR. (Analyse vom 25.08.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze NORMA Group-Aktie: