Kurzprofil NORMA Group SE:



Die NORMA Group SE (ISIN: DE000A1H8BV3, WKN: A1H8BV, Ticker-Symbol: NOEJ, Nasdaq OTC-Symbol: NOEJF) ist ein internationaler Markt- und Technologieführer für hochentwickelte Verbindungstechnik mit über 60 Jahren Erfahrung in der Herstellung und Produktentwicklung. Das Unternehmen mit rund 7.600 Mitarbeitern verfügt über ein weltweites Netzwerk mit zahlreichen Produktionsstätten und Vertriebsstandorten in Europa, Nord-, Mittel- und Südamerika sowie im asiatisch-pazifischen Raum.



Das Unternehmen fertigt ein breites Sortiment innovativer Verbindungslösungen in drei Produktkategorien (Befestigungsschellen, Verbindungselemente und Fluidsysteme) und ist ein führender Anbieter von Systemlösungen. Qualitätsbewusstsein und technologische Spitzenklasse haben der NORMA Group das Vertrauen von mehr als 10.000 Kunden in 100 Ländern gebracht. (14.04.2021/ac/a/nw)







Hannover (www.aktiencheck.de) - NORMA Group-Aktienanalyse von Analyst Frank Schwope von der NORD LB:Frank Schwope, Aktienanalyst der NORD LB, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie des Verbindungstechnikspezialisten NORMA Group SE (ISIN: DE000A1H8BV3, WKN: A1H8BV, Ticker-Symbol: NOEJ, Nasdaq OTC-Symbol: NOEJF).Die NORMA Group habe infolge der Corona-Pandemie im Geschäftsjahr 2020 einen Umsatzrückgang um 13,4% auf EUR 952,2 Mio. verkraften müssen. Das organische Minus habe sich auf 12,1% belaufen. Die Erlöse hätten in allen drei ausgewiesenen Regionen EMEA (Europe, Middle East and Africa), Amerika und Asien-Pazifik abgenommen. Der Auftragsbestand des Konzerns sei allerdings per 31.12.2020 gegenüber dem Vergleichszeitpunkt des Vorjahres um 9,2% auf EUR 391,3 Mio. gewachsen (per 31.12.2019: EUR 358,3 Mio.). Gemäß Unternehmensangaben hätten die wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Pandemie Ergebnis und Marge im Geschäftsjahr 2020 beeinträchtigt.Das bereinigte EBITA des Konzerns sei im Gesamtjahr 2020 um 62,3% auf EUR 54,6 Mio. gefallen, woraus sich eine gegenüber dem Vorjahreszeitraum stark verringerte bereinigte EBITA-Marge in Höhe von 5,7% (Vj.: 13,2%) ergebe. Das EBITA sei um 60,0% auf EUR 51,1 Mio. und das EBIT um 79,2% auf EUR 20,1 Mio. geschrumpft. Das Periodenergebnis nach Steuern und Anteilen Dritter sei um 90,3% auf EUR 5,7 Mio. (Vj.: EUR 58,4 Mio.) stark eingebrochen. Hieraus resultiere ein Ergebnis je Aktie von EUR 0,18 (Vj.: EUR 1,83). Die Nettoverschuldung des Konzerns sei per 31.12.2020 um 19,6% auf EUR 338,4 Mio. (31.12.2019: EUR 420,8 Mio.) abgebaut worden. Vorstand und Aufsichtsrat würden der virtuellen Hauptversammlung am 20. Mai die Ausschüttung einer Dividende in Höhe von EUR 0,70 je Aktie vorschlagen.Nachdem das Periodenergebnis der NORMA Group infolge der Corona-Pandemie nach neun Monaten in die roten Zahlen gerutscht sei, habe es der Konzern dank eines relativ guten Q4 geschafft, auf Jahresbasis noch klar schwarze Zahlen zu schreiben. Auch wenn die pandemiebedingten Lockdowns in zahlreichen Ländern das Q1-Ergebnis erneut belasten könnten, sollte spätestens im zweiten Halbjahr eine deutliche Entlastung des operativen Geschäftsganges eintreten, was auch durch den recht hohen Auftragsbestand des Unternehmens unterstrichen werde. Der Kurs der NORMA Group-Aktie habe mittlerweile das Vor-Krisen-Niveau übertroffen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Offenlegung möglicher Interessenkonflikte bei der NORD/LB nach § 85 Abs. 1 WpHG i.V.m. Art. 20 der MAR sowie Artikel 5 und 6 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 der Kommission vom 9. März 2016 bei der NORMA Group SE: - Keine vorhanden.