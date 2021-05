XETRA-Aktienkurs NORMA Group-Aktie:

42,82 EUR -1,47% (13.05.2021, 12:23)



ISIN NORMA Group-Aktie:

DE000A1H8BV3



WKN NORMA Group-Aktie:

A1H8BV



Ticker-Symbol NORMA Group-Aktie:

NOEJ



NASDAQ OTC-Symbol NORMA Group-Aktie:

NOEJF



Kurzprofil NORMA Group SE:



Die NORMA Group SE (ISIN: DE000A1H8BV3, WKN: A1H8BV, Ticker-Symbol: NOEJ, NASDAQ OTC-Symbol: NOEJF) ist ein internationaler Markt- und Technologieführer für hochentwickelte Verbindungstechnik mit über 60 Jahren Erfahrung in der Herstellung und Produktentwicklung. Das Unternehmen mit rund 7.600 Mitarbeitern verfügt über ein weltweites Netzwerk mit zahlreichen Produktionsstätten und Vertriebsstandorten in Europa, Nord-, Mittel- und Südamerika sowie im asiatisch-pazifischen Raum.



Das Unternehmen fertigt ein breites Sortiment innovativer Verbindungslösungen in drei Produktkategorien (Befestigungsschellen, Verbindungselemente und Fluidsysteme) und ist ein führender Anbieter von Systemlösungen. Qualitätsbewusstsein und technologische Spitzenklasse haben der NORMA Group das Vertrauen von mehr als 10.000 Kunden in 100 Ländern gebracht. (13.05.2021/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - NORMA Group-Aktienanalyse von "ZertifikateJournal":Einsparungen im Zuge des laufenden Umbaus und die anhaltende Erholung der Automärkte haben dem Verbindungstechnik-Spezialisten NORMA (ISIN: DE000A1H8BV3, WKN: A1H8BV, Ticker-Symbol: NOEJ, NASDAQ OTC-Symbol: NOEJF) einen starken Jahresauftakt beschert, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Bei einem Umsatzanstieg um 13 Prozent auf 286,4 Mio. Euro (organisch: knapp 18 Prozent) habe das bereinigte EBIT im ersten Quartal um fast die Hälfte auf 36,9 Mio. Euro angezogen, wie das Unternehmen mitgeteilt habe. Die entsprechende Marge habe sich von 9,9 auf 12,9 Prozent verbessert. Die Nachfrage habe in allen wesentlichen Geschäftsbereichen und in allen Regionen signifikant angezogen, habe der Konzern betont. Besonders stark sei das Wachstum aber in der Region Asien-Pazifik ausgefallen. Dort seien die Einnahmen um 40,3 Prozent gestiegen. Vor allem die deutlich höhere Nachfrage in der chinesischen Automobilindustrie, die im Vorjahr durch den pandemiebedingten Lockdown in China beeinträchtigt gewesen sei, habe dazu beigetragen, habe es geheißen.Nicht nur das Unternehmen selbst, auch Analysten wie Thorsten Reigber von der DZ BANK sähen NORMA daher auf einem guten Weg, die Ziele für 2021 zu erreichen. So sollten die Erlöse aus eigener Kraft im niedrigen zweistelligen Prozentbereich steigen. Für die bereinigte EBIT-Marge prognostiziere NORMA einen Wert von über zwölf Prozent. Laut Reigber sei zudem die Bewertung im Vergleich zur Konkurrenz weiter günstig. Er rate daher unverändert zum Kauf und habe das Kursziel für die Aktie nach den Zahlen auf 55 Euro angehoben. Damit sehe er noch knapp 25 Prozent Luft nach oben. (Ausgabe 18/2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs NORMA Group-Aktie:42,60 EUR -2,02% (13.05.2021, 11:39)