Tradegate-Aktienkurs NORMA Group-Aktie:

36,28 EUR -2,84% (03.12.2020, 10:31)



ISIN NORMA Group-Aktie:

DE000A1H8BV3



WKN NORMA Group-Aktie:

A1H8BV



Ticker-Symbol NORMA Group-Aktie:

NOEJ



Nasdaq Other OTC Ticker-Symbol NORMA Group-Aktie:

NOEJF



Kurzprofil NORMA Group SE:



Die NORMA Group SE (ISIN: DE000A1H8BV3, WKN: A1H8BV, Ticker-Symbol: NOEJ, Nasdaq OTC-Symbol: NOEJF) ist ein internationaler Markt- und Technologieführer für hochentwickelte Verbindungstechnik mit über 60 Jahren Erfahrung in der Herstellung und Produktentwicklung. Das Unternehmen mit rund 7.600 Mitarbeitern verfügt über ein weltweites Netzwerk mit zahlreichen Produktionsstätten und Vertriebsstandorten in Europa, Nord-, Mittel- und Südamerika sowie im asiatisch-pazifischen Raum.



Das Unternehmen fertigt ein breites Sortiment innovativer Verbindungslösungen in drei Produktkategorien (Befestigungsschellen, Verbindungselemente und Fluidsysteme) und ist ein führender Anbieter von Systemlösungen. Qualitätsbewusstsein und technologische Spitzenklasse haben der NORMA Group das Vertrauen von mehr als 10.000 Kunden in 100 Ländern gebracht. (03.12.2020/ac/a/nw)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - NORMA Group: Börsianer von NORMAs Stehauf-Qualitäten überzeugt - AktienanalyseDer Verbindungstechnik-Spezialist NORMA (ISIN: DE000A1H8BV3, WKN: A1H8BV, Ticker-Symbol: NOEJ, Nasdaq OTC-Symbol: NOEJF) hat auch im dritten Quartal die Corona-Krise zu spüren bekommen - allerdings nicht mehr so stark wie in den Monaten zuvor, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Zwar sei der Überschuss im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um rund 30 Prozent auf 11,4 Mio. Euro eingebrochen. Im zweiten Quartal habe es wegen der Pandemie und hoher Umbaukosten aber noch einen Verlust von 27,7 Mio. Euro gegeben. Auch der Umsatzrückgang sei deutlich geringer ausgefallen. Die Erlöse seien um rund 10 Prozent auf 245,9 Mio. Euro gesunken, wie das SDAX-Unternehmen mitgeteilt habe. Zum Vergleich: Im zweiten Jahresviertel seien die Einnahmen um etwa 34 Prozent auf 191,5 Mio. Euro eingebrochen. Konzernchef Michael Schneider habe sich daher mit dem Erreichten zufrieden gezeigt: "Die Talsohle ist durchschritten, das sehen wir jetzt auch am Ergebnis", so der Firmenlenker. In Anbetracht des schwierigen Umfelds und der "alles andere als günstigen Rahmenbedingungen" habe NORMA ein gutes Quartal hingelegt. "Unser Geschäft hat sich deutlich erholt."Obwohl das vierte Quartal mit Unsicherheiten behaftet sei, sehe Schneider daher derzeit keinen Grund, den Ausblick infrage zu stellen. Für Zuversicht am Parkett hätten zudem die Aussagen zu 2021 gesorgt. Zwar sei es noch zu früh, eine konkrete Prognose abzugeben, so Schneider. Er gehe allerdings davon aus, dass der seit geraumer Zeit im Sinkflug befindliche Automarkt seine aktuellen Erholungstendenzen im kommenden Jahr fortsetzen dürfte. "Auch das Wassergeschäft wird sich weiter positiv entwickeln", sei sich der Konzernlenker sicher.Die Börse scheine ebenfalls von den Stehauf-Qualitäten des Unternehmens überzeugt. Angepeitscht von der aktuellen Impfstoff-Hoffnung schoss die NORMA Group-Aktie auf Monatssicht um rund 34 Prozent nach oben, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 48/2020)Börsenplätze NORMA Group-Aktie:Xetra-Aktienkurs NORMA Group-Aktie:36,48 EUR -1,99% (03.12.2020, 10:25)