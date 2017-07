Bislang sei es allerdings noch nicht zu einem nachhaltigen Ausbruch gekommen. Nach dem dynamischen Aufwärtsimpuls habe die Aktie eine kleine Korrektur gezeigt und sich zuletzt im Bereich zwischen 51,91 und 53,30 Euro bewegt. Die Analysten der DZ BANK sehen darin eine normale Entwicklung und trauen dem Papier ausgehend von dem aktuellen Niveau eine Fortsetzung des nach wie vor intakten mittelfristigen Aufwärtstrends seit November 2016 zu. Entsprechend könnten Anleger, die sich der Risiken der vergleichsweise volatilen Aktie der NORMA Group bewusst seien, auf steigende Notierungen setzen.



Mittel- bis langfristige Kursziele sehen die Analysten der DZ BANK bei den Marken von 60,22 und 64,49 Euro, die aus den Fibonacci-Extensions 138,2% und 161,8% der Abwärtsbewegung von Dezember 2015 bis November 2016 abgeleitet werden können. Einen Stop-Loss würden sie knapp unter der Marke von 50,09 Euro als sinnvoll erachten. Er resultiere aus dem 50%-Retracement des jüngsten dynamischen Aufwärtsimpulses, ausgehend vom Zwischentief bei 45,20 Euro. (Ausgabe vom 26.07.2017)



Börsenplätze NORMA Group-Aktie:



Xetra-Aktienkurs NORMA Group-Aktie:

52,09 EUR +0,27% (26.07.2017, 13:39)



Tradegate-Aktienkurs NORMA Group-Aktie:

52,041 EUR +0,35% (26.07.2017, 13:42)



ISIN NORMA Group-Aktie:

DE000A1H8BV3



WKN NORMA Group-Aktie:

A1H8BV



Ticker-Symbol NORMA Group-Aktie:

NOEJ



Nasdaq Other OTC Ticker-Symbol NORMA Group-Aktie:

NOEJF



Kurzprofil NORMA Group SE:



Die NORMA Group SE (ISIN: DE000A1H8BV3, WKN: A1H8BV, Ticker-Symbol: NOEJ, Nasdaq OTC-Symbol: NOEJF) ist ein internationaler Marktführer für hochentwickelte Verbindungstechnik. Das Unternehmen fertigt ein breites Sortiment innovativer Verbindungslösungen sowie Technologien für das Wassermanagement. Mit rund 6.700 Mitarbeitern beliefert die NORMA Group Kunden in 100 Ländern mit über 35.000 Produktlösungen. Dabei unterstützt die NORMA Group ihre Kunden und Geschäftspartner, auf globale Herausforderungen wie den Klimawandel und die zunehmende Ressourcenverknappung zu reagieren. Zum Einsatz kommen die Verbindungsprodukte in Fahrzeugen, Schiffen und Flugzeugen, im Wassermanagement sowie in Produktionsanlagen der Pharmaindustrie und Biotechnologie.



Im Jahr 2016 erwirtschaftete die NORMA Group einen Umsatz von rund 895 Millionen Euro. Das Unternehmen verfügt über ein weltweites Netzwerk mit 28 Produktionsstätten und zahlreichen Vertriebsstandorten in Europa, Nord-, Mittel- und Südamerika sowie im asiatisch-pazifischen Raum. Hauptsitz ist Maintal bei Frankfurt am Main. Die NORMA Group SE ist an der Frankfurter Wertpapierbörse im regulierten Markt (Prime Standard) gelistet und Mitglied im MDAX. (26.07.2017/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - NORMA Group-Aktie: Aufwärtstrend vor Fortsetzung? AktienanalyseDie Aktie der NORMA Group (ISIN: DE000A1H8BV3, WKN: A1H8BV, Ticker-Symbol: NOEJ, Nasdaq OTC-Symbol: NOEJF) gehörte in den zurückliegenden 20 und 60 Handelstagen zu den volatilsten Werten (Top 5) im MDAX, so die Analysten der DZ BANK in einer aktuellen Veröffentlichung.Das Unternehmen habe am 13. Juli seine Umsatzprognose für das Geschäftsjahr 2017 angehoben. Es gehe nun von einem organischen Wachstum, also ohne Währungs- und Akquisitionseffekte, von etwa 4% bis 7% aus. Bislang habe der Vorstand ein moderates Plus von rund 1% bis 3% in Aussicht gestellt. Gleichzeitig habe das Management die Prognose für die Marge auf Basis des Ergebnisses vor Zinsen, Steuern und Firmenwertabschreibungen (EBITA) bestätigt. Es gehe damit, wie in den Vorjahren, weiterhin von einem Wert von mehr als 17% aus. 2016 habe die NORMA Group bei einem bereinigten Umsatzwachstum von 0,9% auf 894,9 Mio. Euro eine bereinigte EBITA-Marge von 17,6% erzielt. Daraus habe ein bereinigtes Nachsteuerergebnis von 94,6 Mio. Euro resultiert, das um 6,6% höher gewesen sei als im Vorjahr.Das entsprechende Ergebnis je Aktie (EPS) habe sich von 2,78 auf 2,96 Euro verbessert. Die Aktionäre durften daher über eine erneute Anhebung der Dividende abstimmen. Auf der Hauptversammlung im Mai hätten sie die Erhöhung von 0,90 auf 0,95 Euro je Aktie befürwortet. Seit dem Börsengang 2011 habe das Unternehmen damit kontinuierlich und somit zum fünften Mal hintereinander die Dividende erhöht und damit an seiner Ausschüttungsquote von 30% bis 35% am bereinigten Nachsteuerergebnis festgehalten.Als Grund für die jüngste Anhebung der Umsatzprognose habe das Unternehmen neben der positiven Erwartungshaltung für das zweite Halbjahr die positive Geschäftsentwicklung im zweiten Quartal genannt. Nach vorläufigen Berechnungen hätten die Erlöse in der Periode April bis Juni organisch um 4,9% auf etwa 263 Mio. Euro zugelegt. Damit hätten sich die Einnahmen im ersten Halbjahr auf 518 Mio. Euro (+4,8%) summiert. Angaben zu den Erträgen habe die NORMA Group noch nicht gemacht. Die Analysten der DZ BANK sind aber zuversichtlich, dass die für den 9. August angesetzte Veröffentlichung des Halbjahresberichtes auch bei den Gewinnen eine positive Entwicklung offenbart.Die Gesellschaft habe in der Vergangenheit mehrfach gezeigt, trotz vergleichsweise geringer organischer Wachstumsraten beim Umsatz sehr solide Margen zu erzielen. Die Analysten sähen derzeit keinen Grund, warum sich dies im zweiten Quartal geändert haben sollte. Und auch mittel- bis langfristig seien sie bezüglich der geschäftlichen Perspektiven des Unternehmens weiterhin zuversichtlich gestimmt.Die NORMA Group sei Spezialist für hochentwickelte Verbindungstechnik und biete in diesem Betätigungsfeld ein breites Sortiment an Lösungen und Technologien, das sich in die drei Produktkategorien Befestigungsschellen, Verbindungselemente und Fluidsysteme einteilen lasse. Zum Einsatz würden die mehr als 35.000 verschiedenen Produkte kommen, die die Firma an Kunden in mehr als 100 Ländern verkaufe, in Fahrzeugen, Schiffen und Flugzeugen, im Wassermanagement sowie in Produktionsanlagen der Pharmaindustrie und Biotechnologie. Der deutsche Konzern sollte nach Ansicht der Analysten künftig weiterhin von globalen Megatrends profitieren, wie dem Trend zur Emissionsreduktion. Insbesondere in den strengeren Abgasvorschriften sähen die Analysten mittelfristig einen weiteren Wachstumstreiber. Eine zusätzliche Wachstumschance biete sich beim Thema Hybridfahrzeuge.Zu den Risiken würden aufgrund der fortschreitenden Internationalisierungsstrategie und des inzwischen erreichten Auslandsanteils von 78,8% am Konzernumsatz mögliche negative Wechselkurseffekte gehören. Zwar setze die Gesellschaft Absicherungsinstrumente ein. Zudem sei die Gesellschaft in den eigenen wichtigsten Fremdwährungsländern operativ tätig, sodass dort Währungsreserven vorliegen würden, wodurch kurzfristige Währungsschwankungen durch eine entsprechende Steuerung abgefangen werden könnten. Gleichwohl biete eine zunehmende Volatilität vieler Hauptwährungen entsprechende Fremdwährungsrisiken.Charttechnisch betrachtet habe man bei der Aktie der NORMA Group seit April 2015 eine breit angelegte Konsolidierung mit am Ende korrektivem Charakter gesehen. Das Tief sei dabei im November 2016 mit 35,20 Euro markiert worden. Dann habe sich eine Aufwärtsbewegung gebildet, die im Mai bei 50,78 Euro zunächst geendet habe. Der Kurs sei damit im oberen Bereich der eingangs erwähnten breiten Konsolidierung angekommen. Kurz vor Erreichen des Widerstands bei 50,91 Euro (Zwischenhoch von Mai 2015) habe dann Verkaufsdruck eingesetzt und es sei zu einer Verschnaufpause gekommen.Mit dem dynamischen Aufwärtsimpuls im Zuge der erfolgten Anhebung der Umsatzprognose im Juli sei dieser Rücksetzer jedoch mehr als ausgeglichen worden. Der Kurs sei zudem über die Widerstände bei 50,91 Euro, 51,91 Euro (Zwischenhoch von April 2015) und 53,30 Euro (bisheriges Rekordhoch von Dezember 2015) gesprungen, wodurch auch die übergeordnete Korrektur wieder ausgeglichen worden sei und das Papier neue Rekorde markiert habe. Es sei zudem der Versuch erfolgt, die breite Konsolidierung nach oben aufzulösen.